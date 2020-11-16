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坎特建功助法国复仇，后防大将伤停，周末战纽卡兰帕德需应变

(2020-11-16 16:16:27)
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英超

坎特

切尔西

兰帕德

奇尔韦尔

 分类： 聚焦英超争霸
坎特建功助法国复仇，后防大将伤停，周末战纽卡兰帕德需应变

    欧国联一场重量级的较量法国1比0力挫葡萄牙，坎特在第52分钟先声夺人，当时拉比奥特一脚抽射被帕特里西奥扑出，坎特及时插上补射建功，这样的门前嗅觉的确令锋霸们惭愧。这粒进球也维持到终场，法国也算完成了复仇，因为上届欧洲杯决赛法国臣服于葡萄牙痛失冠军。这场比赛两队都是全主力出战，葡萄牙贝尔纳多、菲利克斯、C罗，法国队格列兹曼。马夏尔、科曼均无进球，这也说明两队的防守做得很好，所以球星们均无建树。
   全场比赛葡萄牙射门17比12，射正4比7，控球率53%比47%，角球8比4，任意球17比17，越位4比0。可以看出葡萄牙制造出的进攻机会多，但是多数是浪射了，法国队射正次数多，对于球门的威胁更多，如果不是门将稳健，葡萄牙恐怕不止丢一球。
    赛后人们谈及C罗遭遇克星的困顿，作为当家球星如果不破除这个魔咒，明夏欧洲杯开战一旦遭遇法国队将会失分，那样的话球队很可能出局。因为大战争冠的球队都是到了淘汰赛阶段才会碰面，所以葡萄牙想蝉联欧洲杯C罗还需要反省。当年葡萄牙力擒法国夺冠也是因为C罗意外受伤下场，葡萄牙意外的拿下对手登顶，也有人认为C罗下场葡萄牙才夺冠的，并认为这个魔咒的确是真实存在的。
 坎特建功助法国复仇，后防大将伤停，周末战纽卡兰帕德需应变

坎特建功助法国复仇，后防大将伤停，周末战纽卡兰帕德需应变

  这场比赛双方阵容都是顶级的，也算是国家队赛事的强强对话，两队阵容基本都是五大联赛的豪门的核心球员，分别来自皇马、巴萨、马竞、拜仁、多特、尤文、巴黎、里昂、曼联、曼城、利物浦、切尔西、热刺、波尔图、本菲卡等球队，但是没想到最终是坎特成为终结者。
    回看坎特在切尔西的进球的确多数是强强对话的赛事中，而且他防御和拦截方面的能力更是令球队获益的关键点，所以得此大将的确是球队之福。本场比赛坎特有89次触球，这个数据是全队第二，此外还有2次过人成功，1次解围，88%的传球成功率，5次铲断成功，4次拦截，后另个数据都是队内第一，赛后得8.6分成为本场最佳。
    不过这粒进球也是团队配合，当时法国队的进攻被贝尔纳多解围，随后格列致命得球后传给博格巴，卢卡斯得球后和格列兹曼配合，后者传球给拉比奥特完成一脚低射，射门被扑后坎特补射建功。可以看出法国队打的很耐心，但是葡萄牙的防线在这次进攻中没有干扰和拦截，导致对手利用配合撕开了防线。
    赛后法国队位列C组的头名，球队战绩是4胜1平积13分保持不败，葡萄牙这是3胜1平1负，积10分。此外欧国联的首次交手领队0比0闷平，本场比赛法国队算是为己正名了。本场比赛法国队的球员总身价为10亿欧元，葡萄牙队总身价7.625亿欧元，法国队还是体现了价值。
    赛后坎特也谈及了进球，并认为没想到自己可以有进球，不过赢球是全队的努力。此外还谈及了切尔西，球队更换了主帅，引进了一些球员，变化很大，但是球队始终是争取拿到欧冠资格和联赛冠军。今年9月中旬的时候切尔西主帅也曾公开表示，即便很多球队都想得到坎特，但是自己会尽力留下这员大将，因为他对球队很重要。坎特上赛季为切尔西队出战28场比赛打进3球，本赛季球队经历了更新换代，队内年轻球员居多，的确需要坎特这样的老将坐镇才可能触及奖杯和拿到欧冠的资格。
    目前的英超积分榜上切尔西排名第五，比第四的南安普顿少1分，比榜首的莱斯特城少3分，还是有追分机会的，球队需要的是不再爆冷失分。切尔西本周六最早开战，这是英超第9轮的比赛，蓝军将客战纽卡斯尔，这个对手本赛季联赛战绩是是3胜2平3负，曾经在客场1比1平热刺，主场1比4曼联，上轮联赛客场0比2不敌南安普顿，近期的表现一般，切尔西有望全取三分。
   对于切尔西主帅兰帕德来说，需要注意参与国家队赛事球员的体能问题，因为奇尔韦尔在英格兰0比2不敌比利时的赛事中受伤被换下，接下来可能伤停。如果他无法出战的话，切尔西后防线需要注意，这的确需要主帅提前做准备。
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