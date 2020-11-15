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萨拉赫检测呈阳性，利物浦战狐狸城不稳，克洛普残阵迎大考

(2020-11-15 00:37:54)
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英超

利物浦

马内

萨拉赫

克洛普

 分类： 聚焦英超争霸
萨拉赫检测呈阳性，利物浦战狐狸城不稳，克洛普残阵迎大考

     近日是国际比赛日，利物浦的核心球员萨拉赫新冠检测呈阳性，这对于红军来说有很大的影响。因为上一次国家队赛事期间，C罗就检测呈阳性，随后缺席了尤文的四场比赛，斑马军团的战绩是1胜2平1负，这其中欧冠0比2不敌巴萨。如今萨拉赫缺席，利物浦同样是联赛和欧冠双线作战，所以接下来也可能爆冷失分。
   利物浦接下来的赛程是在11月21日对阵莱斯特城，11月26日 04:00 冠军利物浦在主场迎战亚特兰大，11月28日联赛客战布莱顿，之后是欧冠主场迎战阿贾克斯的比赛。不过萨拉赫目前已经隔离，现在距离联赛开战还有7天的时间，所以如果恢复快的话萨拉赫只会缺席三场比赛，球队也可能度过这段时间的难关。
    萨拉赫是为埃及出战的比赛前检测呈阳性的，而此前已经有一些球员感染了新冠，这其中有切尔西的哈弗茨，此外还有萨迪奥·马内、蒂亚戈·阿尔坎塔拉、谢赫丹·沙奇里和科斯塔斯·齐米卡斯等球员都感染过这种病毒，这也让英超高层和球迷担心，如果人员不断增加的话，也可能影响联赛的比赛。
    本赛季利物浦是豪门球队中比较稳定的球队，目前排名联赛第3位，比第一的莱斯特城少一分，因为净胜球的劣势排名在热刺身后。接下来的联赛将开启榜首大战，利物浦这需要规避爆冷的可能。目前埃及队已经选择科维德来替代萨拉赫，其他球员都没有被感染，不过这次国家队的比赛萨拉赫是无法出战的，接下来看什么时候可以返回利物浦，也可能要在国家队赛事结束后才能重返英伦的家里继续隔离，参加C罗的例子。
萨拉赫检测呈阳性，利物浦战狐狸城不稳，克洛普残阵迎大考

萨拉赫检测呈阳性，利物浦战狐狸城不稳，克洛普残阵迎大考

    本赛季的利物浦有很多方面的困顿，范迪克已经赛季报销，球队内对因为伤病和新冠感染的影响多达14人，这的确是克洛普遇到最大的麻烦，所以目前的排名实属不易了。上赛季利物浦攻防俱佳，本赛季场均丢两球防线的问题比较大，进攻端菲尔米诺有一些低迷，如今萨拉赫再缺阵，利物浦攻防都会受困。
    目前积分榜，进球最多的是排名第五的切尔西，8轮比赛蓝军打进20球，失10球，热刺打进19球，丢9球。利物浦和莱斯特城以及维拉都打进18球，红军丢16球是前十球队最多，整个联赛失球数最多的是排名下半区的利兹联和西布朗，这两队丢了17球。由此可见红军防线的问题的确很严重。
    本赛季目前的问题很可能导致球队无法触及联赛和欧冠的奖杯，更多的还是确定下赛季的欧冠资格。此前萨拉赫受伤缺席的赛事，利物浦失分的场次是有的，如今加上范戴克这样的防线大将，随后的4场比赛将是难关。
    此前瓜帅和克洛普都认为英超联赛的三个换人名额太少，不足以应对本赛季的特殊情况，如果相关部门可能允许恢复到五个换人名额的话，或许利物浦还有稳定战绩的可能。上赛季热刺就深受核心伤停之苦，当时凯恩和孙兴慜伤停，穆帅就曾在接受采访的时候表示，如果利物浦的马内、萨拉赫伤缺四个月会发生什么，所以目前利物浦主帅的确需要积极应变。
   萨拉赫对于利物浦的重要性不言而喻，最明显是的欧冠皇马与利物浦欧冠决赛，当时拉莫斯抱摔萨拉赫导致后者因伤下场，最终红军错失奖杯。萨拉赫不在的比赛，利物浦进攻端的威胁明显下降，接下来的比赛寄望马内能撑起利物浦的进攻大旗。
    近日塞内加尔2比0几内亚比绍的比赛中，马内有进球，赛后他为已国家队打入20球成为国家队历史第三射手，第一射手是亨利-卡马拉29球，马内追平纪录或反超都是可能的。本赛季联赛马内已经打进4球，萨拉赫6球，不过马内的作用在三叉戟中最为关键，接下来的赛事马内必须祭出绝佳的表现才能帮助球队力挫狐狸城。

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