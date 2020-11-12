本赛季切尔西青春风暴是英超的焦点，这其中身价7200万英镑的哈弗茨也是被注目的，近期因为新冠检测呈阳性无缘国家队的赛事，但是小将还是充满信心可以成为切尔西的新兰帕德，蓝军第一次蓝色狂飙最大的功臣就是特里和兰帕德，所以小将以神灯为楷模也的确可以给予球队更多。

因为哈弗茨加盟切尔西至今的个人数据并不出色，所以也被一些人群质疑，目前他7场英超联赛只打进1球，此外在联赛杯对巴恩斯利的比赛中打进3球。进球少和他赛季初到队晚，也有一些伤病的影响有关，如今21岁的哈弗茨被查出新冠阳性，这些都可能对他英超的处子赛季产生影响，但是没有人会怀疑哈弗茨的能力。

哈弗茨曾公开谈及弗兰克-兰帕德作为中场球员制造了太多的威胁，但是这样的人却是极其和蔼的。哈弗茨认为切尔西是有视野的俱乐部，这也是他加盟球队的又一个重要的因素，而且高额转会费也不会成为自己比赛中的压力。

可以看出哈弗茨是三观很正的球员，而且蓝军现任主帅给前者有很深的影响，切尔西从崛起到现在一直都有质疑者，但是更多的人是敬畏这支蓝军的。本赛季球队也经历一段时间的困顿期，本赛季前8轮积15分，战绩是4胜3平1负，打进20 球，失10球。上赛季前8轮战绩是4胜2平2负，很明显本赛季新生代的表现的确也不错，随着球队之间磨合董伟，本赛季的战绩一定优于上赛季。

目前哈弗茨在英超的唯一进球是在3-3战平南安普顿的比赛中打进的，随后球队球队6场比赛不败，近4场比赛全胜，这还是只联赛和欧冠双线作战的情况下，球队的整体实力在提升。维尔纳和哈弗茨的化学效应已经形成，因为此前同在德甲征战，所以彼此也很了解，加盟切尔西之后两人协力更具威胁。

维尔纳认为哈弗茨是世界上最有天赋的球员之一，比赛中除了进球外，还有其他方面可以帮助球队赢球，哈弗茨传球精准性强，比赛中总是可以有关键传球，通过跑位来帮撕开防线给队友制造机会，他的大局观和视野都到位，所以在比赛中的贡献绝对不只是以进球与否来认定。

在切尔西两位新星发挥威力，国家队的赛事中也有极其精彩的表现。上一次国家队事实中，德国对阵瑞士的第26分钟和第54分钟，维尔纳和哈弗茨先后建功，后者是通过反抢后，直接起脚低射破门。哈弗茨在比赛很是积极，开场就给格雷茨卡做球，后者射门打高了。第26分钟的进球是诺伊尔后场长传球队，瑞士后卫停球被哈弗茨抢断后助攻维尔纳破门。

下半场维尔纳远射高出，哈弗茨突入禁区后射门打在立柱上，随后就反抢后射门将比分扳成2比2平，可以说这场比赛哈弗茨更为关键，相信德国队主帅勒夫也很欣慰这位21岁的小将如此犀利和全能。维尔纳也是能传能射的，比赛末尾他还助攻格纳布里破门将比分改写为3比3。如果不是蓝军双将发挥威力，这场比赛德国队是要输球的。

哈弗茨加盟切尔西前为勒沃库森出场30次打进12球，6次助攻，各项赛事18球和9次助攻。本赛季切尔西的揭幕战哈弗茨和维尔纳的配合还有一些不默契，因为前者的跑位慢了一拍。不过因为兰帕德对于哈弗茨寄予厚望，所以赛季初的几场比赛都在尝试不一样位置，

第二场比赛因为后卫被罚下，所以哈弗茨只打了半场比赛，没能发挥自身的作用。赛季第三战是联赛杯的比赛，哈弗茨就打进3球，这也经历两场比赛后的大爆发，芒特、亚布拉罕和哈弗茨的配合斩获进球，这三人的连线比较多，在对阵低级别联赛的球队还是展示了绝对的优势。

切尔西3比3平西布朗的比赛中哈弗茨和维尔纳都更无私，给队友制造机会且送助攻，这场比赛是哈弗茨打满全场的第一战，此前三场比赛都没打满的确是留有遗憾的。这样的情况下很难评判球员的发挥和作用，因为主帅明显是想让哈弗茨循序渐进。

随后的联赛杯很多核心都没出战，哈弗茨也是一样，之后切尔西主场4比0大胜水晶宫哈弗茨打满全场。蓝军3比3南安普顿的比赛也是维尔纳和哈弗茨均有进球的一战，前者梅开二度，后者在下半场接维尔纳传球斩获反超比分的进球，如果不是伤停补时防线松动导致失球，哈弗茨可以成为球队的致胜功臣。

之后两场0比0的比赛，对手都是强队，蓝军应对实力相等的球队还是有一些问题。齐耶赫伤愈复出后，切尔西才真正的进入佳境。国际比赛起期间哈弗茨还有休养的时间，随后还可能缺席两场比赛才能复出，寄望再度出战可以祭出绝佳的表现。



