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尤文欲送走C罗被质疑，球王或重返曼联，巴黎亦参与争夺

(2020-11-11 21:26:09)
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标签：

英超

意甲

c罗

尤文

曼联

 分类： 综合体育集萃
尤文欲送走C罗被质疑，球王或重返曼联，巴黎亦参与争夺

    近日关于C罗的话题是焦点，因为相关的消息爆出尤文想明夏清洗C罗，俱乐部希望转会费是1亿欧元。这消息一出各方都在臆测罗球王的下一站，因为梅西明夏多数也会选择离队，所以也有人异想天开的寄望两人联手在足坛驰骋。
   事实上这种可能是不存在的，最好的结果是两人都到英超豪门效力，分别加盟曼联和曼城，这样的话曾经西班牙国家德比战就变成英超曼彻斯特德比战。梅罗再度在同一联赛征战同样劲爆，而且在两人职业生涯最后几年同联赛竞技也能满足球迷们的期望。
    本赛季尤文战绩不佳，新帅皮尔洛过于年轻，应该也会忌惮有C罗这样的巨星在队不好把控。此外迪巴拉所要高薪才续约也是因为C罗的巨额高薪导致的，因此俱乐部的确有可能在明夏送走C罗，此后开启新生代的话，薪资也能平衡。
   不过球队是有C罗依赖症的，如果后者离队之后，球队势必要经历一到两个赛季的适应期，或许会无缘冠军或赛季四大皆空，因为意甲的米兰双雄已经崛起，此外那不勒斯和拉齐奥的实力也有提升，尤文如果失去C罗和迪巴拉这样的核心球员，还可能更大的危机。
尤文欲送走C罗被质疑，球王或重返曼联，巴黎亦参与争夺

尤文欲送走C罗被质疑，球王或重返曼联，巴黎亦参与争夺

   尤文此举是为了薪金平衡，不过即便明夏送走C罗，迪巴拉近期不续约，明夏也会离队，真不知道薪金平衡对于球队有多么大的益处，更多的还是会开启新的时代，皮尔洛或许可能给尤文来一个青春风暴。必须承认的是这样做是有一些冒险的，此外C罗的去留将影响很多球队，目前对他有兴趣的球队有曼联、大巴黎，甚至是皇马。相关的消息甚至指出曼联已经向C罗发出邀约，明夏是否重返英超是C罗自己定夺。
   C罗此前是在2003年加盟曼联，效力红魔6年跟随球队先后拿到英超三连冠、欧冠、足总杯、联赛杯和世俱杯的奖杯，在2008年还获得世界足球先生和金球奖。应该说C罗在曼联的岁月是极其辉煌的，重返英超的确是最好的选择。
    对于英超球迷来说，C罗和梅西分别效力曼联和曼城是最好的，因为博格巴一直都安于在曼联，尤文和皇马以及巴萨是博格巴所希望的下一站，那么C罗和博格巴互换东家也是可行的。如果这个设想实现的话，皮尔洛得到年轻的中场核心的确是多方位的利好。
    尤文当初纳入C罗也是寄望获得欧冠奖杯，但是近几个赛季并没有更接近冠军，也是很遗憾的。C罗和尤文的合约将在2022到期，再续约的可能性并不大，之前有人臆测尤文可能和C罗再续约一年，随后葡萄牙人也可能去其他联赛或去美国大联盟，随后选择退役。
    在五大联赛中最不差钱的是大巴黎，也有人认为法甲可能纳入C罗，或用内马尔作为交换的筹码，因为内球王的合约也是2022年到期，目前也没有续约，所以C罗来坐镇也是不错的选择，只是葡萄牙人未必会考虑去法甲征战。此外C罗如果加盟巴黎的话，内马尔如果选择留队的话也会是无敌的感觉，巴黎可以送走一心离队的姆巴佩来作为纳入C罗的资本。对于巴黎来说，如果放走内马尔这样的当打之年的球星，只吸纳C罗的确无法筹谋欧冠奖杯，所以巴黎的可能性也不大。
    近日C罗下家赔率如下，巴黎 7/5，迈阿密国际 10/3，皇马 15/2，拜仁 9/1、曼联 9/1、曼城 14/1、中国俱乐部 14/1、葡萄牙体育 18/1、巴萨 22/1。中超、葡萄牙体育和巴萨的确无可能，梅西要不留队，要么会开启新的时代，更多启用年轻球员，综合分析还是曼联的可能性最大。
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