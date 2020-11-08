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切尔西4连胜可延续，兰帕德新军磨合到位，两新援最惊艳

(2020-11-08 19:51:05)
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标签：

英超

切尔西

维尔纳

谢菲联

兰帕德

 分类： 聚焦英超争霸
切尔西4连胜可延续，兰帕德新军磨合到位，两新援最惊艳

   本周末联赛切尔西4比1逆转谢菲联的确很爽，因为从上赛季至今蓝军很少逆转对手，基本都是失球后最终是平局或输球，所以此役有着更多的意义。本轮比赛前切尔西5场比赛零封对手，本场先失一球被认为很遗憾，而事实是完成逆转后的蓝色青春风暴更能经得起硬仗。
   本场比赛的失球是第9分钟，对手利用战术角球机会先声夺人，禁区中路漏人的问题很严重。当时中路有两名谢菲联球员身边无人防守，蓝军球员过多的在靠近门前的位置，这明显是定位球防守的问题，今后的比赛开局阶段需要加固防线。
   切尔西扳平比分的进球是第23分钟齐耶赫直传球找到科瓦契奇，后者助攻亚布拉罕扳平比分。后者近期状态提升，周中欧冠也是首发出战，不过只打了63分钟的比赛就被吉鲁换下，主帅这样做也是做好了让亚布拉罕连场首发的准备，本场比赛这员小将不负主帅希望打进了扳平比分的进球。
   切尔西的第二球是第34分钟打进的，还是齐耶赫制造的机会，当时他开出战术角球，这一次是奇尔韦尔破门。切尔西一向有开倒车的传统，而奇尔韦尔就是今夏引援中最超值的一位，因为从莱斯特城转会来的球员都有很大的贡献，前有坎特，后有奇尔韦尔都是很超值的。
   反超比分后的切尔西掌控了比赛，如果把握机会的能力再强一些，上半场就能锁定胜局。下半场第三球还是齐耶赫利用角球机会助攻席尔瓦破门，末尾的进球是洛维后场解围出现失误，维尔纳单刀破门。除了第一粒进球是上赛季强援外，其余进球和助攻都是今夏新援，后防线双将建功，这也是除了三分到手外的惊喜。
   本轮比赛后亚布拉罕和维尔纳连续两轮比赛进球，也是近期表现很出色的球员。因为哈弗茨检测呈阳性目前正在隔离中，但是很明显他伤停并没有影响到球队的战绩，这也说明球队目前的阵容是游刃有余，兰帕德也可以合理的使用球员。
切尔西4连胜可延续，兰帕德新军磨合到位，两新援最惊艳

切尔西4连胜可延续，兰帕德新军磨合到位，两新援最惊艳

   事实上在英超征战必须经历魔鬼赛程，轮换是必然的，但是除了轮换外，还有一个方式是可以运用的，那就是主力打多半场比赛被换下备战下一轮的赛事，这样做也是事半功倍。因为本轮赛事结束后是国家队比赛日，所以本场比赛主帅只做了一个人员调整，科瓦契奇轮换若日尼奥首发。换人调整也只有两人，若日尼奥和吉鲁替换科瓦契奇和维尔纳下场，国家队主帅也会满意这样的调整。
   切尔西今夏2.5亿欧元纳入6名球员，分别是哈弗茨、齐耶赫、维尔纳、蒂亚戈席尔瓦、奇尔韦尔以及门迪。后者4场比赛完成零封，本场比赛虽然有一粒失球，但是并不是门将犯错失球的，整体的表现还是不错的。
   回顾从赛季开启到现在新援们参与的进球，可以看出强援们的能力和贡献，兰帕德以最快的速度完成了新阵容的磨合。联赛首轮联赛维尔纳制造点球，若日尼奥主罚命中，这粒进球很关键，球队最终取得开门红。联赛杯首场比赛两大新援首秀，哈弗茨就上演帽子戏法，三次送助攻的是亚布拉罕，新援参加的进球是第2、4、5球，也是哈弗茨至今为止最为惊艳的一战。
   随后3比3平西布朗的比赛中，维尔纳和哈弗茨参与了球队的第二粒进球，后者助攻奥多伊破门，末尾亚布拉罕建功绝平对手。联赛杯战热刺的比赛中，维尔纳打进蓝军的唯一进球，队长送出助攻。4比0大胜水晶宫奇尔维尔率先破门，随后助攻祖马破门，末尾哈弗茨制造点球，新援的作用依旧是最关键的。
   联赛3比3平南安普顿一战还是维尔纳梅开二度，哈弗茨打进一球，
奇尔韦尔直传球助攻维尔纳破门，后者随后利用对手失误再下一城。下半场维尔纳助攻哈弗茨再度领先比分，齐耶赫在这场比赛替补登场完成首秀，因为他和奇尔韦尔都先后遭遇伤病的影响，否则两人的进攻端效率会更高。
   欧冠大胜弱旅的比赛中，维尔纳传射建功，齐耶赫在连续三场替补后，终于获得首发的机会，他也打进了处子球。第一球就是齐耶赫助攻哈弗茨破门，此后维尔纳罚进点球，随后助攻齐耶赫再下一城，三球都是新援制造，这也预示着切尔西今夏的高投入有了回报。切尔西客场3比0完胜伯恩利的比赛中，齐耶赫传射建功，祖马和维尔纳进球，新援参与两球延续关键性。
   周中的欧冠维尔纳打进两粒点球，周末这一战奇尔维尔和蒂亚戈-席尔瓦以及维尔纳先后进球，三强援集体献锐。目前的切尔西新援已经全面爆发，防线三人也是越来越稳健，攻防两端都到位了，蓝军战绩自然可以延续连胜下去。
   兰帕德执教切尔西的第二个赛季曾被认为将遭遇更大的难点，从现在来看切尔西主帅已经将球队调整到位了，接下来只需要看强强对话中的表现，目前对阵中下游球队的胜率是提高了。本场比赛后切尔西近8场不败，欧冠小组第一，联赛位居第三位，比榜首的利物浦一分之差，红军少赛一轮。接下来国际比赛日，寄望参与赛事的球员们不要产生伤病，这样的话随后的赛程还能延续连胜战绩。

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