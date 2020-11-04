欧冠第三轮皇马3比2拿下国米，这一战很是关键，赛后皇马摆脱了小组垫底的尴尬，孔蒂的球队排名末尾压力增加。本场首发出战的阿扎尔下半场开场不久被换下，有一些伤情但是并不严重，这也令皇马的支持者们担心，齐达内关切阿扎尔的表情更是溢于言表。

本场比赛所有人都对阿扎尔寄予厚望，遗憾的是上轮联赛4比1大胜韦斯卡的比赛中率先打破僵局的阿扎尔本场表现很一般，这也是很令人失望的。事实上比利时人想爆发是需要多方面因素的，因为所有对手都会严防他，为了避免伤病，比利时人会选择适度的自保。

阿扎尔上一场比赛在第40分钟接巴尔韦德传球直接摆脱防守斩获进球，脚下灵动和射门的力度都足够，这也让人们以为他满血复活了。本轮欧冠强强对话的表现则不一样，所以赛后也引发了热议。阿扎尔在切尔西似乎是无所不能的，即便有伤病存在，一旦复出就能延续强势效率，而加盟皇马的阿扎尔则成为了玻璃体质，无法延续自己的优势。

本场比赛皇马主场3比2险胜没有卢卡库的国米，其实也暴露了一些不足。上一场输给矿工就是受限于开场阶段的混乱和高位逼抢，本场国米采用相同的方式，皇马应对方面还算不错。比赛开局阶段国米受困，所以皇马不断进攻施压对手。不过国米的运气不济，所以巴雷拉接佩里西奇传球的射门击中了横梁。

皇马的进球是阿什拉夫失误送分，本泽马轻松破门，前者算是给旧主送礼了，所以这粒进球也有一些侥幸，并不是球队进攻端通过配合建功的。拉莫斯随后利用角球机会进球则是个人能力的展现，他皇马的百球也成就了拉莫斯传奇的职业生涯，球队进攻端总是靠后防线建功也是相形而怯。

上半场领先比分进入下半场，皇马防线问题就凸显出来了。国米的两粒进球是上下半场各进一球，巴雷拉助攻劳塔罗破门，下半场断球后由劳塔罗助攻佩里西奇破门。可以说皇马上半场末尾和下半场开局是混乱的。之后门迪头球解围也被劳塔罗利用，所幸的是没有再度建功，防线的险情的确太过于明显。

所幸的是齐达内有板凳奇兵，维尼修斯在第64分钟替换出现伤病的阿扎尔登场，罗德里戈也是同样的时间替换阿森西奥登场，两人登场16分钟后协力打进制胜球。当时维尼修斯在左路传中助罗德里戈破门，只能说齐达内凭借自己的判断力建功，不过球队也不能每场比赛都靠替补奇兵救主。

全场比赛两队射门都是12次，皇马射正7比3，角球6比2，控球率55%比45%，扑救1比4，国米门将还是很关键的。赢球之后皇马排名小组第三，但是赢球却不能太过于放松，因为和上赛季相比，球队的问题还是很明显的。

本场比赛两队都比较谨慎，所以开场阶段并没有获得绝对的威胁机会。阿扎尔第一次得球是在第4分钟的时候，队友断球后直接分给阿扎尔，后者传球给克洛斯，末尾阿森西奥的射门打了高射炮。随后第12分钟阿扎尔接门迪的传球，选择分给拉莫斯，这次进攻末尾克洛斯完成远射。可以看出皇马进攻并不会交给阿扎尔，而且其他队友配合完成，所以阿扎尔无法制造更多的威胁也是必然的，这和他在切尔西完全不同。

随后的比赛阿扎尔得球从左路分到右路，但是队友并没有制造射门的机会。之后对手控球的时候被阿扎尔拦截，压过半场之后被放倒赢得定位球机会，遗憾的是皇马没有定位球直接破门的能力。上半场后半段门迪和拉莫斯先后给阿扎尔传球，后者长传球分到右路，队友控球后进攻被断球，球队右路的威胁度很低。

上半场末尾拉莫斯再度分球给阿扎尔，后者传球被破坏出了底线赢得角球机会，也就是这次角球助攻拉莫斯破门，即便半场获得的球权很有限，但是阿扎尔其实还是发挥了威力的。半场末尾克洛斯给阿扎尔做球，随后和门迪传球配合后被放倒，这次任意球机会还是被放倒获得连续定位球机会，最终本泽马的头球顶出了底线。之后阿扎尔和克洛斯还有一次连线，阿扎尔分球给卡塞米罗，遗憾的这次进攻最终被对手断球了。

下半场少有时间里扎尔断球后直塞球找队友，被对手断球了，很明显国米防线加强了对阿扎尔的防守。随后不久阿扎尔在中路拼抢后得球仍被防守球员踩踏赢得定位球，克洛斯开出没有制造威胁。如果队内还有C罗那样的大将的话，阿扎尔制造的这些定位球或许可以直接得分。之后库尔图瓦直接手抛球找到阿扎尔，后者分球给拉莫斯，这次进攻没能完成攻门。

或许是因为久伤初愈的原因，阿扎尔得球后直接传球的次数较多，直接突破杀入禁区的选择不多，所以威力无法发挥出来也是必然的。本场比赛门迪、拉莫斯是和阿扎尔配合最多的队友，克洛斯也有一些火花，但是这些显然是不够的。或许当阿扎尔彻底伤愈且不会有再度受伤之后，齐达内和队友才会更多倚重阿扎尔的个人突破和得分能力。

从本场比赛来看阿扎尔和队友配合也有一些生疏，所以比利时球王大爆发还需要一些时间，赛后也有人认为阿扎尔不适合皇马，迟早要离队，还是切尔西更适合比利时人的发挥。本场比赛阿扎尔左脚部位被撞到，所幸的这并没有造成伤病需要休战。