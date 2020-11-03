本周四凌晨4点切尔西将坐镇主场迎战雷恩，这是欧冠第三轮的赛事，切尔西目前位居小组第一，但是和第二的塞维利亚积分相同，所以球队仍需全取三分才能稳坐首位。本赛季切尔西多线作战的主场战绩是2胜2平1负，唯一的败仗是联赛不敌利物浦，虽然本轮比赛的难度并不大，但是仍需要全力以赴。

蓝军近6场比赛3胜3平保持不败，近4场比赛打进7球保持零失球，新门将门迪获得各方认可，接下来欧冠的比赛应该还会让门迪首发，毕竟欧冠的赛事也是俱乐部高层最重视的，主场作战更不容有失。提及切尔西，资深的球迷一定最难忘穆一期的蓝色狂飙，那个时代的门将切赫更是被封为了门神，因为他可以在球队攻防到位的时候稳健，也可以在球队低迷的时期祭出无数次神扑，力保球门不失。

当年切赫离队前，还曾辅助新门将库尔图瓦适应英超，所以在切尔西球迷心中一直都门神的位置，库尔图瓦之后不顾一切选择加盟皇马，已经失去了球迷的热爱，所以从蓝军崛起之后切赫是球迷们绝对的挚爱，同时也是最稳健的门神。从库尔图瓦离队后，凯帕被寄予厚望，遗憾的是后者先后出现很多失误，所以目前被新门将门迪所取代，近4场零失球都是门迪首发。

有趣的是新门将门迪3场英超联赛零封对手的数据和当年的切赫相同，后者在2004年加盟切尔西之后同样保持了前三场联赛零失球。更为奇特的是两人都来自法国雷恩队，所以蓝军球迷也寄望门迪真的可以成为第二个切赫。切尔西近三场联赛的对手是曼联、克拉斯诺达尔和伯恩利，接下来的对阵是雷恩、谢菲联和欧冠客战雷恩，面对旧主的表现也将是焦点。

因为一些原因目前切赫在切尔西的大名单中，门神也在近期表示自己感觉很好，如果球队需要也可以随时出战。这的确是给球员们吃定心丸的感觉，对于目前在替补席备战的凯帕来说也是利好的，因为切赫可以给门迪和凯帕相同的帮助。目前38岁的切赫被列入球队的英超大名单中，且自身的状态也保持得很好，球员也公开表示要达到英超所需要的要求。

刚结束的联赛中，效力AC米兰的39岁的伊布倒钩射门建功令人瞠目，刚刚康复的35岁的C罗，为尤文替补登场就上演梅开二度的好戏，更是展露了霸气，所以38岁的门神切赫如果再度登场为切尔西把守球门也没有问题。近日切尔西前门将舒瓦泽透露切赫训练中的表现甚至优于凯帕和卡巴列罗，这样看来切尔西阵容4位门将的阵容的确够厚。

本赛季雷恩表现比较低迷，所以客场想拿分不易，因为球队整体阵容实力不及切尔西，此外防守端经常出错送分，这一点也可能被切尔西所利用。而且球队还有一个问题是一旦比分落后，就很完成逆转，所以比赛基本都处于被动中，所以赛前不被看好。

切尔西近期后场防守也有回暖，这也让进攻端有更多的机会。近期表现出色的球员有齐耶赫、维尔纳、哈弗茨，这三位大将也是兰帕德最倚重的球员。雷恩上轮欧冠只是在客场0比1不敌塞维利亚，球队防守还是比较到位的，因为切尔西首轮0比0平塞维利亚，所以雷恩也是有一些优势面的，所以才能避免惨败。

雷恩阵中的西里奇和恩宗奇是中场大脑，蓝军防线还是需要限制这两人的发挥。刚结束的英超切尔西首发是门迪、詹姆斯、祖马、蒂亚戈-席尔瓦、奇尔维尔、芒特、坎特、齐耶赫、哈弗茨、亚布拉罕、维尔纳。切尔西轮换5人，接下来欧战应该也会有人员上的调整，因为一周双赛的赛程的确需要合理轮换，普利西奇热身的时候有受伤，欧冠的赛事也有望再度复出征战。



