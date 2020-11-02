本轮英超曼城率先开战1比0谢菲联，切尔西3比0力挫伯恩利后将压力抛给了其他4强，利物浦随后比2比1险胜西汉姆，球队本赛季各种不稳，但是还是因为此前积攒了足够多的人品，所以可以涉险过关。曼联本赛季主场不稳，本轮对阵阿森纳因为博格巴的错漏0比1憾负对手，的确是应该反思的，因为这是阿森纳时隔多年之后再度在老特拉福德赢球。

其实从爵爷退休后，几任主帅都在将之前的优势纪录作古，而老特拉福德的魔鬼主场优势也在不断被对手削弱，阿森纳虽然近几个赛季对阵红魔的战绩不俗，但是却始终无法在客场赢球，而本轮却打破了这个魔咒，令曼联无法接受的是自己的当家核心球员博格巴送分的。

这位备受争议的球员早年是被爵爷放弃的，但是索帅却始终坚信这位大将能给予球队更多，哪怕博格巴一心希望加盟西甲双雄的阵容，索帅依旧坚持挽留，其实从现在看这样的坚持或许是一个错误。索帅也是曼联的功勋球员，所以很多人都寄望他能是第二位爵爷，不过从他继任到现在的作为和战绩的确是不需要指望了。

近日就曾有名宿认为索氏曼联要夺冠得等15到20年，这样的话并不是危言耸听，就联赛冠军和欧冠而言，曼联的确有巨大的差距。昔年的英超是阿森纳和曼联的天下，从切尔西崛起之后，这个模式被打破了。如今的英超最强的对决也是曼城和利物浦，切尔西还曾谋夺一些冠军，热刺还能杀入欧冠决赛，而曼联和阿森纳这是同病相怜的组合。

阿森纳本赛季的战绩要优于曼联，虽然红魔少赛一轮，但是即便补赛赢球也只积10分，而现在阿森纳积12分，这就是两队的差距。两队历史上有许多精彩的赛事，而现在两队也只能为联赛前四而战，国内杯赛偶尔拿个奖杯也就满足了。

本赛季曼联三线作战的战绩是6胜1平3负，联赛2胜1平3负。多线作战的主场战绩是1胜1平3负，唯一的赢球是欧冠的比赛，其余四场比赛都是联赛的赛事中，这样的糟糕的表现即便不是博格巴犯错，红魔也可能输给对手。曼联主场对阵的三支球队是水晶宫、热刺和切尔西，比分是1比3、1比6、0比0，的确是冰冻非一日之寒。

也有消息说索帅已经有下课危机了，所以随后的比赛也需要进行一些改变。本场比赛的赛后数据显示曼联射门8比7，射正都是2次，角球6比3，控球率53%比47%，关键传球8比5，扑救1比3，红魔作战主场并没有优势。拉什福德和布鲁诺以及麦克托米奈都是轮换出战，这也说明主帅是为这场比赛储备了能量的，但是这三人的表现却很低迷。

拉什福德给格林伍德做球，后者射门并没威力。失球前曼联就曾有险情，因为曼联出现失误，威廉和奥巴梅扬配合后的射门被横梁阻挡，否则曼联可能更早失球。下半场的进球和威廉也有关，他得球后传球给贝莱林，后者拿球被博格巴绊倒送点球大礼，急需破球荒的奥巴梅扬将球打进。

从切尔西加盟阿森纳的威廉是有能力的，本场比赛更多的凸显了出来。范德贝克和卡瓦尼是新援，但是这两人替补登场的表现同样差强人意，尤其后者的威力没发挥出来，这同样和索帅有关，这两位板凳奇兵没有奇效，索帅在曼联的第100场比赛以输球告终，事实上接下来索帅最需要解决的是主场的问题，因为主场战绩不佳的话，可能会导致整个赛季的成绩。

赛后博格巴的数据也揭示了他的低迷，全场比赛他只传1次威胁球，1次过人，40次传球35次成功，传球成功率87%。此外还有2次横传，60次身体接触2次被侵犯，5次被抢断，1次失误，1次越位，1次抢断，1次拦截，1次解围，3次犯规，1次长传球。卡瓦尼替补登场踢了15分钟的比赛，卡瓦尼只有4次传球2次成功，传球成功率50%，4次身体接触1次犯规的数据。索帅指望卡瓦尼救主的确需要更多的时间，或许一个月之后可能会有作用。

本场比赛也是主帅之间的比拼，阿尔特塔的战术完胜索帅，毕竟瓜帅身边多年，阿森纳主帅手里的牌远不及曼联，但是采用高位逼抢就让曼联无法适应，红魔本场排出四个中场也没有发挥奇效，半场被阿森纳压着打的确令士气受损。阿森纳方面奥巴梅扬凭借点球打破球荒，接下来也未必能彻底爆发，反而是托马斯是球队的惊喜，本场比赛托马斯有79次触球，11次夺回球权，这一点更为可贵和关键一些。此外3次过人成功提升了自信心，脚下的能力也凸显无疑。其他数据中还有10次赢得对抗成功率，这个数据也是本场最佳，同时也是本赛季英超赛事中少有的，今夏从马竞加盟就有如此好的表现，阿尔特塔的眼光和挖掘新人潜力方面是优于索帅的。

本场比赛消耗了双方的体能，接下来曼联休息3天就要客战欧冠对阵伊斯塔布尔的比赛，难度要大一些，因为是客战。阿森纳4天后要打欧联杯的赛事，球队将坐镇主场迎战莫尔德，对手孱弱，枪手有望连胜。本赛季阿森纳多线作战的战绩是8胜3负，没有平局。客场战绩是5胜2负，输球的对手是利物浦和曼城，阿尔特塔的球员拒绝了爆冷输弱旅，整体表现优于曼联。



