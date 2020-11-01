本轮英超切尔西客场3比0零封伯恩利之后取得两连胜，近4场比赛零失球，打进7球都是近两场比赛中，这也预示着球队进攻端的效率提升了。周中的欧冠比赛中奥多伊、维尔纳、齐耶赫和普利西奇先后进球，本轮比赛齐耶赫、祖玛和维尔纳建功，保得球队客场赢球，近三场都是客战蓝军保持不败也说明客战能力强。

虽然近两场比赛的对手较弱，但是依旧可以看出球队整体磨合到位，这其中齐耶赫的表现是关键，因为他近两场比赛连场进球，本场传射建功更为到位。本赛季开启之后他就饱守伤病的困扰，复出后虽然没有立刻就爆发，但是很明显球队的战术部署有了更多的可能性，兰帕德本赛季制定的打法也得以更好的展示出来，这也是近期战绩不俗的重要一环。

周中的欧冠开场阶段还被对手觅得一些机会，本轮联赛开场蓝军就占据绝对的优势。一周双赛亚布拉罕本场得到首发的机会，他延续了上一场无私助攻的模式，第一球就是他接维尔纳传球后，第一时间回传球助攻齐耶赫进球的。上赛季稳坐首发位置，也曾位居射手榜第一很长时间，本赛季更多替补备战，但是亚布拉罕还是调整了心态，做好的备战的准备，可以看出他是快速成长了，同样可以被委以重任。

半场一球领先，下半场切尔西分别在第63分钟和第70分钟先后进球，第一球是角球机会，带刀后卫祖玛冲顶破门。第二球这是齐耶赫斜传球中维尔纳单刀破门，两人相互成全参与两球，化学效应也是到位的。这两球之后球队提前锁定胜局，奥多伊、若日尼奥和吉鲁替补登场算是一个热身的机会，因为下周中还有欧冠主场迎战雷恩的比赛，球队合理轮换也是可以的。

切尔西的利好是欧冠小组对手较多，只要球队可以扎稳防线，目前的进攻端是可以斩获进球的。上一场比赛哈弗茨助攻奥多伊打破僵局，本场比赛打了86分钟的比赛，略显沉寂。近两场比赛维尔纳和齐耶赫联手参与三粒进球，这两人也将成为随后比赛中的焦点。

本赛季蓝军之前战绩不稳，防线是最大的问题，主帅次赛季对于新阵容的运用也是一个难点，毕竟本赛季变动比较大，磨合成型的确需要时间，再就是合理轮换方面必须到位。近两场比赛兰帕德也进行了轮换，周中欧冠首发是门迪、阿斯皮利奎塔、祖马、吕迪格、奇尔维尔、科瓦契奇、若日尼奥、齐耶赫、哈弗茨、奥多伊、维尔纳。芒特、坎特、亚布拉罕和普利西奇替补出战。本场比赛

本轮联赛后防线只有祖玛和奇尔维尔首发，詹姆斯和席尔瓦取代了队长和吕迪格。中前场只有齐耶赫、哈弗茨、维尔纳连场首发，芒特、坎特、亚布拉罕替换了科瓦契奇、若日尼奥和奥多伊，可以看出轮换是比较彻底的，今夏纳入的三大强援则成为雷打不动的首发。

接下来切尔西赛程是欧冠主场迎战弱旅，随后继续主场迎战谢菲联，客战纽卡，再度在欧冠客战雷恩，如果两回合都力挫雷恩的话，蓝军欧冠就基本出线了，所以接下来两轮欧冠赛事比较重要，绝对不允许冷门的出现。不过这期间都是对阵中下游球队，蓝军的压力不会太大，这之后就是切尔西主场迎战热刺的比赛，这一战才是考验目前阵容含金量的比赛，因为本赛季联赛对阵热刺的比赛蓝军点球大战出局，再度交手必须要力挫对手。

门迪加盟后没有出现太大的失误，的确令防线稳固了，所以才会有4场比赛零失球。事实上进攻端锐利也是最好的防守，对阵强队的进攻端能否依旧高效也是很关键的。本轮赛事后切尔西升至第四的位置，比榜首的利物浦少4分，目前7轮联赛的战绩是4胜1平2负，打入16球，丢了9球，球队整体在升温。

伯恩利近两场联赛连续对阵热刺和切尔西，前一场0比1输球，也给热刺制造了一些麻烦，本场比赛则显得很无力，这也说明蓝军进攻施加了足够多的威胁。本轮比赛后伯恩利排名垫底，的确需要反省和总结。本场比赛切尔西射门14比5，射正9比0，角球4比3，控球率64%比36%，关键传球10比4，扑救0比6，切尔西占据绝对的优势。

切尔西近6次对阵伯恩利的战绩是4胜1平也是有绝对优势的，所以赢球后仍需要做足准备。雷恩虽然上轮欧冠0比1不敌塞维利亚，但是比赛过程还是很顽强的，这个对手的确优于伯恩利，蓝军仍需防备平局的可能。