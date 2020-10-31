英超第7轮只有一场强强对话，周一凌晨曼联将坐镇主场迎战阿森纳，因为欧战的赛事，曼联都只有4天备战的时间，阿森纳只有3天又是客战红魔，难度比曼联要大。两队周中欧战都赢球，曼联主场5比0力挫莱比锡，这个对手上赛季曾两回合零封淘汰热刺，所以红魔士气更盛。阿森纳主场3比0邓多克，轮换多人相对轻松，所以此役两队都有各自的利好面，取胜还要看核心球员的发挥。

目前的积分榜上阿森纳排名第11位，6轮联赛积9分，战绩是3胜3负，打进8球，丢了7球。曼联5轮联赛积7分，排名第15位，战绩是2胜1平2负，打进9球，丢了12球。两队的战绩都不理想，所幸的是外战的成绩还不错。相比之下阿森纳略处于劣势，红魔这有体能上的消耗，毕竟欧冠的对手更强一些。

因为两队欧战都是主场作战，避免了旅途劳顿。本赛季的英超曼彻斯特双雄都少赛一场，只要补赛赢球还是可以位居前四的，阿森纳在处于劣势，本场比赛输不起。曼联本赛季开局遭遇开门黑，但是之后战绩是有保证的，尤其是国家队比赛日之后的战绩不俗，球队先后4比1纽卡、欧冠2比1巴黎、联赛主场0比0切尔西、欧冠次轮主场5比0莱比锡红牛，应该说这其中的三场比赛都是强强对话。

曼联的近4场比赛中打进7球，只丢了1球的确不俗。红魔的另外一场败仗是国际比赛日前主场1比6惨败给热刺，不过此后国家队比赛期间得到休息和调整，重启联赛后就有超常的发挥，这也说明球队是有潜力可挖的。

阿森纳方面则比较逊色，球队三线作战的战绩是7胜3负，前面三场比赛连胜，随后7场比赛输了3场的确有点多，所以本轮比赛同样可能失分。阿森纳这三场败仗分别是客场1比3利物浦、客场0比1曼城、主场0比1莱斯特城，这场败仗后就是欧冠对阵弱旅邓多克的比赛，球队3球大胜的确提升了士气，这也为对阵曼联增加了一点点信心。

曼联本轮坐拥主场之利的优势更为明显，拉什福德的表现可圈可点，本场比赛也会首发出战啊。阿森纳在本赛季前两次对阵争冠集团的球队都输了，这也证明球队遇强不强，新帅还是需要一些时间才能提高强强对话的战绩。阿森纳3场败仗有2场是客战，本轮依旧要做客征战，的确很难赢球，平局的几率是存在的。

阿森纳本赛季还没有平局，曼联只有一场平局，所以得出一个结论就是两队的防线都不牢固，不过打硬仗方面曼联更有心得和实力。本场比赛也是核心球员的对碰，拉什福德和奥巴梅扬也是焦点人物。目前的英超射手榜上拉卡泽特打进3球，奥巴梅扬处在进球荒中，他已经五轮没有进球了。球队更是6轮联赛打进8球，就连西布朗、狼队、伯恩利等中下游球队的进球都比枪手多。

曼联方面布鲁诺也是3球，拉什福德打进2球，联赛的进球数比较分散，这两位进攻利器也需要提升联赛的进攻效率。目前英超射手榜上热刺的孙兴慜打进7球，凯恩5球。利物浦萨拉赫6球，马内4球。可以阿森纳和曼联都需要提升进攻端的效率，枪手方面防守端有一些提升，只是进攻端的火力明显降低了。

拉什福德在周中的欧冠比赛中是替补登场打进3球，主帅这样做也是在为联赛对阵阿森纳的比赛留力，拉什福德不仅仅建功也没有太多消耗体能，所以连场发威的可能性很高。奥巴梅扬的低迷也是因为对手重点盯防，此外球员的个人状态不是最好，不过赛前这位大将表示自己懂得如何扭转局面，对于进球荒并不担心。

回看两队上赛季两队交战，曼联主场1比1平，客场0比2输球，两队上一次交战阿森纳出场2比0零封红魔，进攻功臣是佩佩和帕帕斯塔索普洛斯，博格巴缺阵。第一粒失球是马奎尔造越位失败，科拉希纳茨传中球击中林德洛夫后偏转，佩佩轻松进球。上半场末尾佩佩开出的角球助攻拉卡泽特破门。下半场曼联加盟进攻也没能进球，全场比赛两队都是10次射门4次射正，但是阿森纳却命中2球，角球阿森纳1比4，曼联运气不济。

不过那场比赛的阵容方面和本赛季有一些改变，尤其是曼联变动比较大，布鲁诺和博格巴首发出战的话，一切都会不同。阿森纳方面这需要激活奥巴梅扬才可能拿分。

本场比赛曼联的马夏尔红牌停赛，伤病名单上还有特莱斯、琼斯、林加德、拜利，用人方面索帅受困。阿森纳队内也有5名伤员，这其中有威廉，主帅阿尔特塔也需要调整阵容。

历史战绩方面曼联占优，只是近几个赛季不占优。阿森纳近4场联赛对阵曼联的战绩是2胜2平。双方近28次交锋中阿森纳只赢了6场，曼联取得15胜7平6负的战绩。两队只英超交战56场，曼联24胜17平15负。

目前阿森纳比榜首队少4分，强强对话能接受平局的结果，但是不能输。曼联虽然少赛一轮，但是本轮输球后，和榜首球队的分差就会更多，这也是红魔上下无法接受的，所以本场有平局的可能。



