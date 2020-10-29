欧冠E组第2轮切尔西客战4比0拿下克拉斯诺达尔，这场胜仗也终结了球队此前的三连平，本赛季截至目前为止蓝军的战绩是4胜4平2负，球队三线作战的战绩的确一般。本场的对手也比较弱，可即便如此上半场抢开局阶段还是给切尔西制造了一些威胁，如果射术再精一些的话，上半场率先进球的就是主队了。

上半场切尔西传球失误比较多，有一次直接在后场被断球，对手直接起脚射门稍稍偏出，这的确是惊魂一刻，因为切尔西本赛季先失球的比赛基本都失分，所以这次险情的确值得警醒。上半场阿兹皮利奎塔传球给禁区的维尔纳，后者被卡伊奥踢倒赢得点球，遗憾的是若日尼奥罚丢，后者已经第二次罚失点球了，这样的低命中率也是今后关键战的一个不利因素。

切尔西没有开启青春风暴之前，奇克和奥多伊都是绝对的后起之秀，也被几任主帅寄予厚望，但是近两个赛季因为伤病和其他方面的影响，这两人并没有证明自身的实力是可以撑起球队的进攻大旗的。本场比赛的奥多伊是很关键的，他接哈弗茨传球直接起脚破门打破僵局，在点球错失之后，这粒进就是定心丸，也是随后大胜的助力器，因为球队一旦卸下压力后才能发挥自身的优势。

这粒进球是经过多人传球配合后形成的机会，如果在英超也能打出这样流畅的配合，且在对手球员干扰下制造进球就说明兰帕德真的到位了。目前球队传球配合的准确率不高，每场比赛都有失误玩火的现象，这不仅让凯帕被否定，也可以让门迪很惶恐。

本场比赛门迪的表现的确更为稳健，他有4次扑救力保球门不失，对手门将也有3次扑救，在这样的情况下切尔西还打进4球，所以下半场的确是激活了蓝军的进攻端，才能有那样多的威胁。下半场克拉斯诺达尔打门中框之后，切尔西开始发力，普利西奇射门造成对手手球，维尔纳罚进点球为扩大优势。随后齐耶赫接维尔纳传球打进加盟蓝军的处子球，蓝军3分钟连进两球的确是提前锁定胜局了。

伤停补时阶段亚布拉罕替补登场助攻普利西奇将比分改写为4比0，这也是锦上添花了，同时证明亚布拉罕也是可以委以重任的，接下来还是需要合理轮换的。本轮战罢切尔西4-0克拉斯诺达尔，塞维利亚1-0雷恩。切尔西积4分位居小组第一，塞维利亚积4分位居次席，克拉斯诺达尔和雷恩都积1分，前者排名垫底。欧冠下一轮切尔西将在主场迎战雷恩，这个对手应该无法阻挡蓝军全取三分。

小组赛首轮克拉斯诺达尔客场1-1战平法甲的雷恩，前者比较被动，这也说明雷恩的实力强于对手，所以切尔西还是不可能轻敌。克拉斯诺达尔本场主力攻击手雷米-卡贝拉因为感染新冠将缺席，中场克莱松和佩尔托夫因伤缺阵，所以也是残阵。

切尔西近几年一直都在欧冠征战，在英超越来越激烈的现在能保持拥有欧冠资格也是不易的，切尔西此前5次参加欧冠小组赛都出线了，所以本赛季只要随后的比赛赢球还是可以最终出线的，因为首轮平局了，所以随后的每一轮欧冠赛事都不允许失分。

对于切尔西来说联赛追分更为紧迫一些，联赛两连平之后蓝军排名第10位，的确不能再失分了。本周六切尔西将客战伯恩利，这个对手此前对阵热刺很是顽强，最后也只是0比1小负，所以蓝军需要全力以赴才能取胜对手。伯恩利本赛季战绩欠佳，近5场比赛不胜，4场比赛被对手零封，只有一场有进球的比赛是客场1比3纽卡斯尔，所以切尔西的确可能重启连胜模式。



