欧冠第二轮曼城客战马赛，蓝月亮本赛季并不稳健，三线作战的战绩是5胜2平1负。三场不胜的比赛分别是主场2比5不敌莱斯特城，球队先后客场1比1平升班马利兹联，上轮联赛客场1比1再平中下游球队西汉姆，这的确是很令人失望的表现，瓜帅在曼城的最后一个赛季这样颓势的确不该。

欧冠首轮曼城主场3比1轻取波尔图，球队更专注于欧冠的争夺也是很明显的，本场比赛也会全主力出战。曼城本赛季三场失分有两场是客场失利，近期球队的赛程是三个客战，已经平了一场，接下来对阵马赛和谢菲联都是客战，仍需要防备冷门的出现。

马赛上轮欧冠的比赛0比1输球，球队在补时阶段失球不敌奥林匹亚科斯，防线的问题比较大，所以本场比赛想赢球也困难，曼城比之前的对手更强，即使有主场优势也很难拿分。马赛联赛的战绩也不稳，此前联赛三场1比1的平局之后，上轮联赛也只是1比0小胜洛里昂，这个对手较弱，所以也只是可以提升士气而已。

目前马赛排名法甲第4，本赛季双线作战的战绩是4胜3平2负，联赛7轮只积12分，战绩是3胜3平1负，打进10球，丢了8球。可以看出球队防线问题很大，只有两场没失球的比赛是1比0小胜巴黎和洛里昂，其余赛事场场失球，进攻端也没有更多的进球。

马赛目前队内可以依仗的球员是前锋托万，这位大将已经打进3球，另外热尔梅因打进1球，球队的后防线打进3球，带刀后卫们也需要曼城好好盯防。曼城本赛季零失球的比赛也只有两场，联赛杯客场3比0伯恩利，联赛主场1比0阿森纳，球赛事也都有失球，只是进球数要比马赛多。

曼城欧冠首轮也是逆转取胜，球队防线也是不稳定的危险区域，欧冠首轮3-1逆转波尔图是有心理优势的，因为逆转战也是能提升士气的。不过本轮比赛球队还有一些伤病的影响，本场客战费尔南迪尼奥、门迪、阿克和热苏斯都缺阵，阿奎罗复出之后再度受伤令人担心，瓜帅在安排阵容上一定要更用心。

阿奎罗复出之后的表现也不及此前，斯特林更是有一些低迷，这也让曼城的进攻端火力减弱。斯特林在对阵西汉姆的比赛中两次错失单刀球机会，这样的状态其实应该得到一些休整的时间来进行自我调节，不过目前球队用人受困，所以斯特林应该还是会首发出战。本赛季福登的表现不错，本场比赛应该会给予登场的机会并承担重任。

上赛季马赛排名法甲第二，不过也是因为赛程提前结束，排名并没有含金量。值得一提的是马赛在欧战的战绩一般，遇强不强也是很明显的。球队上一次参加欧冠是在2013年，那个赛季也是法甲亚军的身份获得征战资格。在欧战方面曼城握有足够多的优势，不过球队最好的欧战成绩就是4强，这也说明球队有一些问题，但是对阵马赛这样的球队是绰绰有余。

马赛近10场比赛的战绩是5胜3平2负，曼城近10场比赛的战绩是6胜2平2负。英超5轮赛事蓝月亮积8分排名第13位，联赛爆冷平局的确是因为进攻端的效率低。5场联赛曼城打进8球失8球，这样的表现也不及此前的赛季。

此外伤愈复出的阿圭罗再次伤退，本场比赛伤疑，不过预测瓜帅不会冒险启用他。所以本场比赛德布劳内、斯特林、福登是关键点，此外马赫雷斯、贝尔纳多也需要发挥作用。马赛近10场欧冠赛事全败，5场比赛被零封，这样的低迷性也可能会延续到本轮赛事中，所以曼城可能小胜过关。



