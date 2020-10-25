英超红蓝大战0比0收场，这对于曼联和切尔西是能接受的，毕竟雨战难打，而且两队都是欧战和联赛一周双赛，体能上也有一些影响。对于切尔西来说本赛季进攻端的表现不及上赛季的确值得反思，目前射手榜上打进3球的排名第11位，而蓝队阵中只有若日尼奥打进3球，夏季大笔资金纳入的维尔纳和哈弗茨分别打进2球和1球，另外一位打进2球的只有中后卫祖马，球队联赛的进攻效率的确不高。

这样的问题和主帅是相关的，历来切尔西新帅的第二个赛季都会出现问题，这其中只有穆帅除外，狂人可是次赛季发威和夺冠的主帅，其他主帅这都很难熬过第二个赛季。本赛季截至目前为止主帅的问题更多的暴露了出来，因为上赛季是在无法引援的情况下征战，战绩有一定的影响也可以接受，加上队内老将稳健，亚布拉罕也有一段时间很是拉风，一度领跑射手榜。本赛季老将相继被送走，6大强援中只有奇尔韦尔是立竿见影的关键，其他球员则都需要时间。

人们纳闷为什么亚布拉罕突然就失去了威力，甚至没有20分钟的替补出战的时间，这的确是主帅太多信任维尔纳导致的，以往切尔西就一直被认为是锋无力的球队，从魔兽和科斯塔离队之后，再没有出现过超级锋霸可以持续发威的。吉鲁得到的信任多数是国内杯赛，如果不能建功就再度被替补待战，所以切尔西目前只是在依靠维尔纳的个人能力。

莫拉塔在切尔西时期很低效，加盟马竞也不温不火，如今租借到尤文倒是连续两场进球，且打进3球，这样的高效就说明皮尔洛握有莫拉塔的说明书。目前的兰帕德还没有使用维纳尔和哈弗茨的说明书，这一切都需要时间，个人认为目前的两位锋霸合理轮换，或给亚布拉罕多一些替补登场的机会才好，这样更利于两人良性竞争。如果亚布拉罕更了解英超群雄，目前不能建功还是因为队友送出的机会不多，而不是悍将能力不济了。

本赛季切尔西在中下游球队身上失分很多，目前已经战罢的9场比赛中只赢了3场，都是弱旅。其余6场比赛除了欧冠0比0平塞维利亚外，只有三场比赛是强强对话，蓝军0比2利物浦，联赛点球大战不敌热刺，本轮客场红魔0比0收场，剩余两场3比3南安普敦和西布朗，这两场是不该失分的比赛，更该反思。

本赛季因为强援都到位了，所以目前的战绩的确是很糟糕的，同时也揭示主帅执教能力上的欠缺，接下来就看兰帕德需要多长时间可以让目前这套阵容有稳健的发挥，失去中场多位老将的后遗症也是很明显的。维尔纳本赛季开局阶段也算到位，哪怕是平南安普顿一战他也是打进2球，送出1次助攻，关键属性也令人期待他在随后的欧冠首轮和对阵曼联一战发威，遗憾的是事与愿违。

0比0平塞维利亚的比赛中，切尔西射门6次射正4次，对手5次射门射正2次。维尔纳个人数据是3次射门2次射正，1次带球过人，15次传球12次成功，传球成功率为80%。此外28次身体接触，1次被侵犯，1次被抢断，6次失误，1次越位，1次犯规。

本场0比0曼联的比赛中，切尔西只有6次射门1次射正，曼联14次射门4次射正，差距也是很明显的。切尔西和曼联战平的比赛中，维尔纳只有1次射门无射正，19次传球13次成功，传球成功率为68% ，26次身体接触，1次拦截，1次长传。可以看出近两场维尔纳在不断下滑，这样的低迷性持续下去，球队很难如愿的全取三分，过度依赖一位球员明显是不合适的。

切尔西主帅都是承受重压的，所以始终做不好的就是轮换阵容，这一点也是最大的问题。本轮比赛后切尔西6轮积10分排名第六，比榜首的埃弗顿少3分，和第四的利兹联同分，排名靠后还是因为净胜球的问题，所以接下来10月29日01:55欧冠小组赛第二轮客战克拉斯诺达尔更不容有失，因为欧冠是老板阿布最重视的赛事，爆冷绝对不允许。



