本周六00:30英超曼联坐镇主场迎战切尔西，两队目前排名在第15位和第8位，曼联是少赛一轮的情况下排名靠后，如果随后的补赛赢球的话可以升至联赛第四位。切尔西本赛季战绩不稳所以排名第8位，本轮比赛也不能再度失分。上赛季两队四次交战，切尔西1胜3负，本轮客战不占优，不过兰帕德的球队还是有各种可能性的，因为球队的进攻端还是有实力的，球队所需要的是稳固防线。

目前的切尔西最大问题是中后卫没有稳健的球员，祖马是神经刀，克里斯滕森不稳，吕迪格目前被放在板凳上，本场比赛看看兰帕德是否会启用这位老将。赛前曼联名宿吉格斯认为红魔能洞穿切尔西的球门，因为切尔西目前三线作战的8场比赛只有三场没失球，其中还有一场欧冠的平局，两场零封且大胜的比赛是联赛杯6比0巴恩斯利，联赛4比0水晶宫。其他赛事共打进14球，丢了10球。

切尔西5场联赛只积8分，战绩是2胜2平1负，打进13球，失9球，平局中有两场3-3的比分，都是遗憾平局，后防线末尾出错失分的次数也有点多，本场大战这需要摒弃这点不足。曼联本赛季表现也不好，此前4轮联赛积6分，战绩是2胜2负，打进9球，丢12球，防线同样不稳，所以本场交战两队都需要扬长补短才能赢球。

曼联本赛季三线作战的战绩是5胜2负，两场败仗都是只联赛中，揭幕战1比3不敌水晶宫，随后1比6不敌热刺，巧合的是这两场败仗都是主场作战，本赛季主场全败也的确令人吃惊，昔年的魔鬼主场优势是不存在了。

切尔西方面本赛季三场客战是1胜1平1负，同样不稳。曼联的优势上一场欧冠的比赛客场2比1力挫了法甲豪门大巴黎，士气得到提升，切尔西主场0比0平西甲劲旅塞维利亚，攻防两端都很困顿。

曼联本场可能伤停的球员有马奎尔和拜利，这两人缺席也会有一些问题。切尔西想赢球还要看普利西奇的发挥，目前的板凳奇兵齐耶赫也是一个关键的棋子，自然更多重要的还是防线别出错送分，一旦失球的话，切尔西很难完成逆转。

目前的切尔西已经基本弃用了亚布拉罕，更多在依赖维尔纳和哈弗茨的发挥，前场维尔纳突前，哈弗茨在前者的身后，不过对阵塞维利亚一战的确没能发挥出优势来。蒂亚戈-席尔瓦和奇尔维尔首发出战倒是让防线较为稳定，新门将门迪伤愈本场可以取代凯帕首发。

切尔西阵中有许多可用的大将，这其中维尔纳、哈弗茨、普利希奇、芒特、齐耶赫、科瓦契奇、亚伯拉罕、奥多伊、坎特、若日尼奥等球员都是其他豪门所羡慕的，但是兰帕德目前还没能将这套阵容啮合成功，虽然这一切是需要时间的，但是蓝军的战绩和排名不能等，本场比赛也是检验两位主帅的大战，毕竟索帅和兰帕德在执教经验上都不足，甚至有人认为如果红蓝两军换有经验的主帅的话，战绩会更好，目前是主帅的稚嫩在教学费。

切尔西本赛季国内赛事先后对阵利物浦和，结果是输球，而且被利物浦零封，兰帕德的蓝军在强强对话中没有优势。目前蓝军联赛杯已经出局，球队目前最为重要的是不被英超前列球队拉大分差，如果跌出前十的话则可能会导致主帅下课。

回看两队上赛季的几次交手，第一交战切尔西客场0比4不敌曼联，这是兰帕德执教切尔西的首场正赛，蓝军场面并不处于劣势，先后两次击中立柱，那场比赛是留有遗憾的。那场比赛进球的是拉什福德、马夏尔、詹姆斯，不过曼联第18分钟的进球是点球，祖马禁区边缘内绊倒拉什福德送点。第65分钟佩雷拉右路传中助攻马夏尔破门，随后博格巴直传球助攻拉什福德破门，博格巴反击中斜传助攻新援詹姆斯锁定胜局。

切尔西的首发是凯帕、阿斯皮利奎塔、克里斯滕森、祖马、埃莫森、若日尼奥、科瓦契奇、佩德罗、巴克利、芒特、亚布拉罕。坎特、普利西奇、吉鲁替补出场。本赛季首发和这套阵容差别很大，所以本轮比赛的确有各种可能。

上赛季联赛杯曼联客场2-1切尔西的鄙视是拉什福德定位球梅开二度，巴舒亚伊打进一球，如今这员打进也已经被租借离队了。曼联的第一球是丹尼尔-詹姆斯突入禁区被阿隆索放倒赢得点球，的确是神相似，拉什福德主罚点球命中。切尔西下半场进球是卡巴列罗大脚开球，巴舒亚伊面在3人包夹下突破至禁区建功，这完全是个人能力。随后拉什福德30码处任意球直接射入球门，这场比赛双方都派出一些替补球员。

随后曼联客场2比0切尔西的比赛中马夏尔和马圭尔进球，祖马和吉鲁进球无效，开场不久坎特受伤被换下，这一次马奎尔放倒巴舒亚伊，但是裁判却不给点球。威廉被布鲁诺放倒裁判判罚假摔还出示了黄牌，很明显这场比赛的判罚不公正，所以这场败仗是有其他原因的，蓝军整体的表现还是可以拿到一场平局的。

曼联的第一球是万-比萨卡右路传中，马夏尔抢在克里斯滕森之前破门，后者受伤下半场被换下，切尔西换人名额又少了一个。切尔西下半场角球机会祖马破门，但VAR判定阿斯皮利奎塔推人犯规在先进球无效。随后不久曼联同样利用角球破门，马奎尔建功。末尾吉鲁替换巴舒亚伊出场不久接芒特右路传中头球破门，再度判罚越位在先被判无效，这场比赛曼联是有第12人的。

切尔西最近一次对阵曼联是上赛季足总杯半决赛，蓝军3比1取胜曼联，吉鲁和芒特先后进球，这一次马奎尔自摆乌龙，布鲁诺打进挽回颜面的一球。切尔西在半场补时期间进球，威廉直传球给到阿斯皮利奎塔脚下，后者传中助攻吉鲁破门，随后拜利受伤下场，第46分钟威廉姆斯后场横传失误，芒特拦截后直接射门得手。 第74分钟芒特传球，阿隆索禁区左侧低传到门前制造了马奎尔的乌龙球。曼联末尾的进球是奥多伊禁区内对马夏尔犯规，布鲁诺主罚点球命中。可以看出红蓝大战中曼联的进球中点球居多，本轮的这场比赛裁判也是焦点。

两队本轮交战都会祭出绝对主力阵容，切尔西没有伤停的影响，全员备战更考验兰帕德的用人。索帅的这套阵容已经磨合成型，所需要的是加固防线和下半场换人上做文章。



