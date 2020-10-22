欧冠利物浦客场1比0险胜阿贾克斯，这场比赛红军也是遇到了难题，因为球队直到上半场第35分钟才先拔头筹，最终也只是一球小胜。球队能取得欧冠的开门红马内再证关键性，利物浦对于他的依赖最为明显，不过这也无法掩盖本赛季球队的不稳定。本场的唯一进球是马内得球强势突破后射门，塔利亚菲科急于解围却送出了乌龙大礼。不过随后利物浦空有场面上的优势却无法扩大比分，同样力证了红军进攻端的无力。

全场比赛利物浦射门16比12，射正6比5，角球9比3，控球率52%比48%，越位1比2。两队数据极其接近，这也是不正常的，以往利物浦对阵五大联赛以外的球队总是占据更多优势的，球队也需要进行调整。本赛季英超6强不同程度的低迷，所以现在是中游球队埃弗顿领跑英超。

周末利物浦将坐镇主场迎战的是弱旅谢菲联，红军只有三天的备战时间，阵容也需要适度的轮换。不过本赛季的谢菲联很低迷，目前一胜难求，6场比赛1平5负，这其中有一场联赛杯的比赛，球队5比6不敌伯恩利出局，联赛只有上轮1比1平富勒姆，其他4场联赛全败，对手是狼队、维拉、利兹联和阿森纳，球队客场1比2不敌阿森纳，本轮比赛也很难在利物浦身上拿分。

本场比赛利物浦门将阿德里安最不稳，开场出击解围和对手发生碰撞，门将心态上也有一些不稳。随后利物浦门将还因为开球的时候拖沓时间，最后开大脚却击中了对手球员，所幸的是对手没能利用这次机会形成射门，可这样的低级失误的确很可怕。阿德里安的心态的确像是球队已经落后比分的感觉，有如坐针毡的感觉，接下来的欧冠门将的位置的确需要调整，因为本赛季这位门将已经多次出错了。

上半场随后的比赛中阿德里安做出两次扑救，这也说明对手制造了一些威胁。半场快结束的时候，塔迪奇一脚吊门，当时阿德里安已经缴械了，所幸的是法比尼奥门线救险，这样的门将的确是后防线的噩梦。要是半场1比1战平，这场比赛的赛果可能就是平局了。下半场阿德里安出击还撞倒法比尼奥，皮球还脱手了，如果对手在身边的话，真可能斩获进球。

这场比赛马内很惊艳，而阿德里安则是另类抢镜了，此前利物浦就曾有一位门将因为低级失误被租借出去了，而本场的阿德里安丝毫不逊色卡里乌斯，冬窗利物浦也该引进门将了。欧冠利物浦所在的小组有亚特兰大是最大的对手，本轮比赛这个对手4-0中日德兰，整体的发挥的确是优于利物浦的。

因为想为联赛留力，利物浦三叉戟在第60分钟被换下了。因为本场门将阿利松和后防线大将范戴克都缺席，球队的问题也是很明显的，所以能全取三分也应该满足。本场比赛罗伯逊、乔-戈麦斯、阿诺德、琼斯是后防线首发，下半场亨德森换下了琼斯，克洛普也的确是用心良苦。

值得一提的是利物浦上轮联赛2-2战平榜首队埃弗顿，球队的问题还是很明显的，那场比赛后利物浦连续两轮不胜，接下来的联赛急需三分到手。上轮联赛中理查利森在比赛临近结束时飞铲蒂亚戈，被裁判直红罚下，这张红牌也是默西塞德德比当中产生的第22张红牌。值得一提的是，默西塞德德比也是英超赛场上产生红牌最多的对阵，其中埃弗顿吃到了15张红牌。

目前在积分榜方面而利物浦5战3胜1平1负积10分位居第三，球队打进13球，也丢了13球，失球数是前十球队中最多的。据统计，利物浦在各项赛事中已经连续23次面对埃弗顿均保持不败，这是红军历史上面对单一一支球队保持的最长连续不败纪录。

对阵埃弗顿的上半场比赛，第3分钟马内就推射得手为利物浦首开纪录，这粒进球也是利物浦在默西塞德德比中最快的进球。本轮欧冠再度献锐，马内已经成为利物浦最关键的一员，周末联赛还必须首发出战。上一场联赛范迪克无法坚持受伤离场，目前复出的时间还没有确定，他缺阵的期间防线的隐患必须留意。