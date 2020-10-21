凌晨切尔西0比0平塞维利亚，欧冠首轮不胜也会让随后的比赛更为困顿，虽然同组的两个对手也是平局收场，但是近期切尔西的状态，谁又能肯定随后的欧战蓝军能拿下另外两支弱旅。本赛季切尔西遇强不强遇弱不强，这才是最大的问题。

回看本赛季三线作战的战绩，联赛2胜2平1负，平局是对阵西汉姆和南安普顿，败仗是被利物浦零封。联赛杯1胜1负已经出局，欧冠首轮又0比0收场，主场无法赢球，客战欧联杯冠军队更难拿分。本场比赛球队主场两连平，本赛季截至目前为止球队的主场战绩是2胜2平1负，本赛季出场优势是不存在的，客战也是1胜1平1负。

本赛季的切尔西虽然纳入了很多强援，但是目前的战绩不及上赛季，回看上赛季初期的战绩，蓝军客战连胜场次很多，本赛季这个优势也不存在了，前景的确是不乐观的。或许多数人认为兰帕德需要时间，年轻的切尔西也同样需要时间，但是老板阿布真的可以给这支球队和主帅更多时间吗。

个人认为兰帕德太过于自负是球队陷入困境的主因，放走了太多仍可以独当一面的大将和夺冠的功臣，现在战绩不佳就是失去核心球员之后的后遗症。4天后是联赛客战曼联的比赛，上赛季被红魔双杀，联赛客场0比4,、主场0比2被零封，联赛杯主场1比2出局，唯一利好的是上赛季足总杯客场3比1淘汰了曼联，所以周末的联赛还有拿分的可能。

目前对于切尔西来说平局和输球差不多，联赛排名已经落到了第7位，这和俱乐部高层期望的前四是有距离的，如果再输球就可能落到前十之外了，这样的困顿也将影响随后的欧冠赛程。本轮欧冠平塞维利亚后，也有少数人认为这样的比分也合理，因为这是两队第一次在欧冠赛事中碰面，而且切尔西近10次对战西甲球队不胜，战绩5平5负，其中主场2平2负，上赛季小组赛首轮是0比1不敌西甲劲旅瓦伦西亚，这样看来欧冠开局是优于上赛季的。

无论是悲观主义，还是乐观派，其实都不可否认本赛季切尔西面临的困顿，因为长时间战绩不佳，末尾失球，进攻哑火都很伤士气。本场比赛没失球也是因为门迪有极其关键的扑救，防线的问题其实依旧存在的。本场的首发名单是詹姆斯、祖马、蒂亚戈-席尔瓦、奇尔维尔，主帅只是用詹姆斯和席尔瓦取代了阿斯皮利奎塔和克里斯滕森，但是这并不代表防线稳固了。

全场比赛切尔西射门6比5，射正4比2，角球2比5，控球率40%比60%，反而是对手反客为主占据控球优势，切尔西22次抢断也是竭力了，核心球员无法把握机会的确是无语的。按理来说本场的首发也算是本赛季最强阵了，但是进攻无力依旧明显，包括齐耶赫替补登场后，这种困顿依旧没能改变。都说齐耶赫是兰帕德重要的棋子，可以带来更多改变的，但是近两场比赛都没能见奇效。

切尔西近两个赛季都怕高位逼抢，本场同样是因为这样的方式导致切尔西很难觅得进攻良机，球队传球失误的次数不断增加，这样的情况在不敌利物浦的比赛中更为明显。如果说是球员彼此默契度不足，不如说是目前的战术依旧受困于高位逼抢。

下半场反而是奇尔韦尔和祖玛威胁过球门，开倒车没能成功斩获进球，这场比赛的平局也基本是定格了。本场比赛维尔纳和哈弗茨都比较沉寂，前者也浪费了本就不多的机会，很明显是被对手防线限制了。比赛末尾齐耶赫右路传中，禁区内的普利西奇错失了机会，这两人此前都在养伤，复出后的表现比较一般，目前切尔西只能寄望这两人提升状态，因为上赛季的普利西奇可是极其关键的。