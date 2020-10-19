皇家马德里和巴塞罗那一直以来就是死敌，每次的国家德比都有各种的事件，因为这是比争冠战还重视的比赛。可是近年来两支球队的关系似乎越来越好，因为两队都不再是巅峰的状态，球队都不同程度的存在问题，在积分榜上也是互相谦让。本赛季西甲第6轮比赛中，先是皇马在主场0-1不敌升班马加的斯，后是巴萨在客场同样以0-1的比分输给了赫塔费。

据统计，皇马和巴萨同一天输球并遭遇零封这是近30年来的第二次，在此期间首次出现这样的情况是在2000年5月6日，同时这也是皇马和巴萨自2003年来首次在国家德比前一轮的联赛中同时输球。

接下来两支球队将在周中各自进行欧冠小组赛的对决，其中皇马将在主场迎战顿涅茨克矿工，而巴萨也将在主场对战费伦茨瓦罗斯。欧冠小组赛结束之后，巴萨在下轮联赛中将坐镇主场迎战皇马，迎来本赛季双方的第一场国家德比。

可笑的是在上一轮皇马2-0击败莱万特后皇马主帅齐达内在接受采访时还表示球队没有任何问题，本赛季的战绩也很好。到了本轮联赛，皇家马德里却在主场0-1不敌升班马加的斯，遭遇本赛季联赛首败。这样的一场败仗难道还不足以对球队产生警示，如今的皇马只是依靠库尔图瓦以及拉莫斯的神勇发挥才能勉强延命。

西甲联赛创建至今91年来从未有升班马球队能够在客场击败卫冕冠军+联赛领头羊，本场比赛过后加的斯也成为了西甲历史中第一支在客场击败卫冕冠军和联赛领头羊的升班马球队。值得一提的是，上一次加的斯击败皇马还是29年前的事情，当时加的斯也是以1-0的比分战胜了白衣军团。

虽然皇马的表现确实很丢人，可是巴萨的表现同样不尽如人意。俱乐部的奇葩操作让球队受到了很大影响，球员的状态也是极差，球队在比赛中甚至没有什么配合，反击也没有速度，老将皮克一直在大声提醒全队打起精神来，但是却依旧没有什么作用。

本场比赛中格列兹曼错失单刀机会，德容失误送点，让赫塔费打入本场唯一进球，梅西击中立柱同样未能取得进球。而俱乐部在这样糟糕的情况下还是只会把注意力放在其他的事情上，近期一直专注于球员的降薪问题。对于俱乐部的降薪要求，队内有很多队员都表示反对，一些巴萨球员也已经致信巴萨高层，希望能够面对面的进行商谈。

西甲联赛往日的辉煌似乎已经过去，比起皇马和巴萨，如今球迷更愿意去看英超的比赛。不过本赛季可能是梅西最后一个赛季，对于巴萨和梅球王的球迷来说本赛季有不同的意义，目前新帅对于球队还有一些设想，并且寄望冬季能纳入自己想要的球员，用来冲击双冠。目前西甲争冠双雄都有机会，欧冠争冠的话还是皇马更有优势一些。

本周中欧冠的比赛皇马主场迎战矿工，这个对手也曾爆冷豪门，球队还是存在平局的可能，因为银河战舰本赛季5场比赛2场不胜，上轮联赛还意外输球，矿工曾在切尔西和曼城身上拿分，本轮的确不看好皇马大胜。