英超联赛第5轮切尔西主场3比3南安普敦，上半场维尔纳梅开二度，打进处子球之后更为强势，本场蓝军的三球都和他有关，这样的关键属性的确是惊喜。如果不是防线出错的话，切尔西是可以全取三分的，末尾失分也是上赛季的一大症结，遗憾的是本赛季防线的问题更大化了。赛后很多蓝军球迷都认为主帅该下课，而事实上还是需要给兰帕德一些机会。

本赛季安帅率领的埃弗顿一骑绝尘领跑英超，J罗更是迎来了大爆发，处子赛季并没有需要太多的时间和球队磨合就已经大发神威，本轮2比2逼平利物浦，范戴克在比赛中受伤预计伤停7个月，这对于卫冕冠军也是很大的隐忧。安帅在俱乐部满足引援要求帮助球队迅速崛起，在对阵利物浦的针对性上做得极其到位，安帅也是前切尔西主帅，所以对比下来主队对于球队太重要了。

目前切尔西的阵容令人羡慕，但是兰帕德还没能充分的激发队内的实力，且无法弥补防线的不足，这也是他薄弱的一个点。以往防线的问题都归咎于门将凯帕的身上，本轮比赛这位门将再度首发，也被认为是最大的漏洞，而看过全场比赛就可以发现这不是门将一个人可以承担的，更多的还是中后卫和整条防线都存在问题。不过即便切尔西末尾补时不失球，切尔西本赛季的场均失球数那样多，兰帕德的这套防线也是不及格的。

目前榜首的埃弗顿5轮积13分，战绩是4胜1平，打进14球，失7球。利物浦5轮战绩3胜1平1负，打进13球，失13球，暂时位居第二。切尔西5轮积8分，战绩是2胜2平1负，打进13球，失9球，两场平局都很遗憾，这也是球队的问题，领先比分却无法全保三分，对手还都是中下游球队。利物浦本赛季防线的漏洞也大，失球数的确很明显的暴露了这一点，接下来范戴克。

从目前的情况下来看，切尔西进攻端的火力是爆发了，因为两位新援合力完成本场的三粒进球。这场对阵南安普敦的比赛，上半场第一粒进球是在15分钟打进的，当时奇尔维尔给维尔纳做球，后者过掉贝德纳雷克后直接先拔头筹，这也是蓝军新援的英超处子球。第29分钟来自若日尼奥后场长传球，维尔纳抢点到位，并挑过出击的门将麦卡锡后头球破门，前两粒进球的确是个人能力的体现。上赛季是亚布拉罕赛季初高效雄踞射手榜第一，如今维尔纳爆发后也有望延续高效，只是防线无法弥补的话，进攻端再锐利也无法全取三分。

切尔西半场末尾和下半场补时阶段失球数也是挺多的，尤其是上赛季的低迷期更为明显，这个问题始终没有被解决。本轮比赛第43分钟是亚当斯前场抢断哈弗茨后助攻英斯晃过出击的凯帕推空门扳回一城，蓝军最贵新援也算是领略了英超中游球队的厉害，因为在第一联赛拼抢和放铲以及拦截都会令对手受困的。

末尾失球是哈弗茨交学费，下半场被扳平就是祖马的不稳定导致的，其实国家队赛事前祖玛的表现可圈可点，但是本场后两个失球都和他相关，这个位置不补充的确是后患无穷。第57分钟的失球是祖马回传力量太小，凯帕出击没碰到皮球，亚当斯直接射门得手。所幸的是2分钟后复出的普利西奇直塞球传给维尔纳，后者横敲后点助攻哈弗茨再度扩大领先比分，这也是最强三人组的连线，哈弗茨取得个人英超首球。如果球队就这样赢球的话，哈弗茨也算是将功补过了，遗憾的是补时第2分钟伯特兰德开出定位球，祖马头球解围不彻底，沃尔科特绝平切尔西，三分成为一分也是很伤士气的。

祖马的问题是很明显，而这样的防守球员的问题也不是第一次给凯帕造成困顿了，所以对于兰帕德来说如何加固防线是第一位的。本场比赛后防线四人是奇尔维尔、克里斯滕森、祖马、阿斯皮利奎塔，有离队倾向的吕迪格没被启用也是令人质疑的点，如果本场是吕迪格出战，或许末尾的失球可以避免，因为两位中后卫都是极其不稳定的球员。