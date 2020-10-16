本周日意甲米兰德比战开启， 国际米兰对阵AC米兰，因为此前有国家队的赛事，所以两队参与比赛的核心球员有可能无缘本场大战。对于国米来说卢卡库至关重要，为了德比战能取胜小魔兽也可能会首发出战，毕竟这场比赛和普通联赛是不同的。

目前国米排名意甲第五位，3轮联赛的战绩是2胜1平，打进10球，丢了6球，本轮比赛也是必须全取三分的。射手榜上劳塔罗和卢卡库都打进3球排名第二和第四，亚特兰大的戈麦斯打进4球位居榜首。AC米兰的莱奥打进2球排名第11位，伊布也有2球入账，本轮比赛后者也可以出战，这样的话国米这边也必须全主力出战。

此前欧国联A级B组的比赛中，比利时2-1战胜冰岛，卢卡库延续了绝佳的状态，他在本场比赛中上演了梅开二度的好戏。赢球后比利时在积分榜上4战3胜1负积9分反超英格兰登顶榜首。而冰岛在本届欧国联赛场上已惨遭四连败，至今还未能获得一个积分。

这场比赛的上半场，阿尔德韦雷尔德助攻卢卡库破门为比利时队首开纪录，塞瓦尔松反越位杀入禁区单刀破门扳平比分，随后卢卡库造点并亲自主罚命中，再次帮助比利时取得领先，小魔兽的关键属性得到印证，应该说这粒进球极其关键，在阿扎尔缺席的情况下，卢卡库左右了比赛的走势。

下半时的比赛比起上半时要平淡许多，马格努松定位球制造了威胁，但是比分没有再次改写，也许是因为赛后球员们都将回到俱乐部，适度的留力也是可能的，毕竟俱乐部也会叮嘱国脚们规避伤病的产生。此外下半场比利时也掌控着比赛，只要保证三分到手就可以了。

全场比赛中冰岛队共有6次射门，其中2次射正，获得1粒进球，控球率为39%处于下风。比利时队在控球率为61%的情况下全场共有8次射门，其中2次射正，获得2粒进球。其他数据也是比利时占据绝对的优势，这其中传球次数353比741，传球成功率78.8%比90.6%，直塞1比0，越位2比1，抢断次数10比8，抢断成功率60%比62.5%，任意球8比11，犯规次数12比8，传中成功率7.7%比29.4%，头球成功率52.6%比47.4%，角球6比7。

这场比赛后卢卡库本赛季在俱乐部和国家队的6场比赛中已经打进6粒进球，其中国米3场比赛打进3球，国家队3场3球，场均1球效率极高。接下来米兰德比寄望还可以延续这样的强势效率，国米此前联赛三场比赛的对手分别是佛罗伦萨、贝内文托和拉齐奥，球队的战绩是2胜1平保持不败，比分是4比3、5比2和1比1。