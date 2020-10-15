国家队赛事结束，国脚们都将回归俱乐部，周末五大联赛就将开战，法甲的大巴黎将克韩尼姆，因为赛季初曾连续不敌中下游球队，所以本轮比赛国脚们疲惫可能无法出战，比赛也存在一定的不稳定。对于球队来说重头戏还是下周中欧冠小组赛首轮主场迎战曼联的比赛，利好的是国家队比赛期间内马尔表面极其出色，这样的高效率也可以延续到联赛和欧冠比赛中。

刚结束的2022年世界杯南美区预选赛第2轮巴西在客场4-2逆转秘鲁，桑巴军团取得预选赛两连胜。内马尔在本场比赛中完成了帽子戏法，赛后他在国家队进球数也达到了64粒，进球数方面成功超越大罗，在巴西国家队射手榜中排名第二，仅次于打进77粒进球的贝利。赛后内马尔也在社交软件上致敬前辈罗纳尔多，这样的一刻也令人们感叹。

赛后大罗也祝贺内马尔国家队进球超越自己，并且向内马尔表示，对方还有很多纪录要打破。这也是球王级别球员的传承，同时意味着国际比赛开战之后内马尔还有更多的目标，自然最大的愿望就是率领巴西队夺得世界杯的冠军，就如2002年罗纳尔多一样令全球瞩目。

这次世预赛两轮赛事，巴西都是大胜，只是对阵秘鲁是先失球的情况下最终大比分逆转对手，这场比赛更有意义。上半场巴西防线不稳让对手抢开局成功，开场第5分钟卡里略的凌空抽射帮助秘鲁首开纪录，此后菲尔米诺错失良机，面对门将的单刀球机会，起脚打门被门将扑出。关键时刻还是内马尔造点并亲自主罚命中，为巴西队扳平比分。

这粒进球后，内马尔的国家队进球数也来到62个，追平了罗纳尔多的进球纪录，内马尔进球后的庆祝动作也正是在向大罗致敬，这的确是值得意义的一个瞬间。下半场巴西寄望扩大比分，但是却被对手的塔皮亚远射破门，桑巴军团的防线在上下半场开启阶段丢两球，的确说明球队防线的漏洞比较多，主帅需要摒弃这点不足。

注重进攻的球队一向是有比对手多进一球的霸气，巴西队就是这样的球队。失球后不久理查利森接对手传球在门前起脚射门得手，帮助巴西队再次扳平比分。随后内马尔再次制造点球并罚进反超比分，球王的威胁也是很明显的，对手两次在内马尔身上失分也是很无奈的。

事实上秘鲁也一直都是难缠的对手，但是本场比赛的问题挺多，除了限制内马尔很失败外，球员从领先到落后的心态变化也很差，这也导致球队没有了再度进球的机会。因为此后秘鲁替补席球员卡塞达和场上球员赞布拉诺接连吃到红牌，补时阶段内马尔补射空门得手，为球队锁定胜局。

内马尔在这场比赛中表现极其关键，也是对手防线无法限制的一员，不过总是过人突破是很容易遭遇严防的，能制造点球也可能被铲伤，这一点也是内马尔职业生涯中需要做出改变的一个关键点，只要没有伤病侵扰，内马尔才可能完成更多的目标，刷新更多的纪录。

全场比赛中秘鲁在主场共有7次射门，其中6次射正，射正率很高，获得2粒进球，控球率为34%处于下风，有1次角球。而巴西队全场共有12次射门，其中8次射正，获得4粒进球，控球率为66%，有2次角球。数据也能揭示巴西的优势，如果防线再稳固一些，球队赢球会更轻松。

值得一提的是在首场世预赛的比赛中巴西5-0大胜实力远低于自己的玻利维亚，取得预选赛开门红。不过玻利维亚随后对阵阿根廷的比赛是1比2小负，这也说明巴西队近期的表现要优于阿根廷。对阵秘鲁的比赛中，巴西队延续了火热的状态再度取得了一场大胜，内马尔也完成了帽子戏法，后者的状态的确处于最佳模式。

不过即便如此，内马尔还是被一些人质疑的，主要原因是在上赛季欧冠决赛中，内马尔的表现很低迷，而事实上核心低效是有多方面原因的。拜仁的进攻火力是很强的，而巴黎阵中姆巴佩是带伤征战，状态不是最佳，这两队的实力对比明显巴黎逊色，所以让内马尔一个人撑起进攻的确是有一些勉为其难了。这次国家队的比赛，姆巴佩在法国队的比赛中也很出色，接下来回到大巴黎也将是双星献锐的模式。

值得一提的是欧国联小组赛第四轮法国客场2比1克罗地亚的比赛中，上半场姆巴佩错失空门的机会，但是下半场末尾还是接迪涅的传球锁定胜局，因为当时对手扳平了比分，所以姆巴佩的进球也是决定比赛结果的进球，极其的关键。姆巴佩的心态和年龄相比更加成熟，并不会为错失一些机会而影响随后的发挥，反而有大心脏的优势。因为此前欧冠曾被曼联逆转淘汰，所以接下来欧冠首轮对阵红魔则需要一雪前耻，届时巴黎双星内马尔和姆巴佩的表现也将是焦点。



