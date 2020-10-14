10月13日葡萄牙足协宣布C罗核酸检测结果为阳性，目前已经接受隔离，因为随后国家队还有对阵瑞典的鄙视，所以C罗也自拍为球队加油，巧合的是伊布缺席这次国家队的比赛也是因为此前检测呈阳性，虽然已经康复但是仍没能入选这届国家队。

目前C罗是无症状感染，因为近期先后与法国和西班牙交战，所以最近这些国家队乃至各大联赛和俱乐部都增加了更大范围的检测，为的不妨碍随后五大联赛的赛程。因为随后还有欧冠小组赛首轮的赛事，的确是不能再有类似的突发事件发生了。

目前葡萄牙和法国队检测都为阴性，C罗近期与拉莫斯、姆巴佩、格列兹曼等球员都有接触，这些球员相关的俱乐部也会进行更为周密的防御措施。目前英超没有表示会对进行了国家队赛事的球员进行隔离，其他联赛暂时没有发表声明。此外也有专家表示C罗大概需要休息10天左右就可以痊愈，因为是无症状感染，他是可能赶上欧冠的梅罗大战的。

因为C罗注定缺席对阵瑞典的比赛，所以球队这场比赛能否赢球也是一个问号。事实上葡萄牙是存在一些问题的，否则不会两场比赛都是0比0结束，C罗无法出战的情况下，谁能站出来左右赛果就是明晨的一大的看点。此外欧国联葡萄牙0比0平法国一战后，在积分榜上葡萄牙3战2胜1平积7分凭借净胜球优势位居小组第一，法国统计7分排在第二位。赛后姆巴佩等多位法国球星都在社交媒体上发出了自己与C罗的对位照片。

C罗一直以来就被很多年轻球员视为自己的榜样，姆巴佩、哈兰德、菲利克斯、布鲁诺等一大批实力超强的新星都公开表示过C罗是偶像。C罗的勤奋、自律和敬业都是值得年轻球员学习的，他在球队中是天生的领袖，无论是怎样困难的处境C罗也不会逃避，他只会迎难而上，在逆境中完成进球。目前C罗所需要面对的疾病的侵扰，所以葡萄牙的队友们也希望用一场胜仗来为C罗加油。

回看对阵法国的比赛，上半场比赛双方拼抢激烈但互交白卷，C罗、吉鲁和格列兹曼都有极好的机会，可惜都是差之毫厘。下半场比赛双方依然无法破门，葡萄牙方面最好的机会是佩佩的进球，但是却被判越位无效。比赛末尾姆巴佩和C罗的威胁射门也都被对手门将扑出，双方的门将也都有稳健的发挥。

那场比赛后法国队在主场共有9次射门，3次射正，控球率为50%。葡萄牙的各项数据与法国队很是相近，全场共有10次射门，3次射正，控球率也是50%。法国传球次数572比583，传球成功率86%比88.9%，直塞1比0，越位2比2，抢断次数14比17，抢断成功率57.1%比35.3%。任意球11比19，犯规次数19比12，角球1比4。

原本以为这两支进攻型球队的相遇会带来一个大比分的结果，谁想到比赛中葡萄牙和法国的防守都做得很好，事实上两队实力相近，甚至连打法也有相似之处。国家队强队之间的较量，本来就是以防守为主，就看核心球员中谁更能把握住机会了，只可惜两队的前锋都没抓住机会取得进球。

葡萄牙队在对阵法国的赛前是不被看好，多数人认为球队只能依靠反击获得机会，而事实上目前的葡萄牙阵容已经是最强阵，场面上的落差并不大。接下里对阵瑞典在C罗缺席的情况下，主帅和其他球员都需要进行改变。

瑞典近期队3连败在小组排名垫底，葡萄牙上一次对阵瑞典是2球零封，当时C罗梅开二度，球队一直都是瑞典的克星，遗憾的是无法在本轮出战。不过近期C罗已经有两场无法进球，所以本场比赛贝尔纳多等其他球员也有建功的机会。

瑞典小组赛三连败的对手是法国、葡萄牙、克罗地亚，三场比赛中只在对阵克罗地亚的比赛中打进1球，整体表现是很低迷的。相关数据也揭示了本轮两队的优势和不足，欧国联3轮比赛葡萄牙场均进2球，失0.33球，C罗缺阵的话，塞梅多、佩佩稳坐后防，费尔南德斯、穆蒂尼奥、佩雷拉制造进攻机会，菲利克斯、贝尔纳多以及布鲁诺的进攻效率也不错。

反观瑞典的3场败仗，球队场均进0.33球，失1.67球，防线的问题更大一些。葡萄牙近8场比赛有6场零封，可以看出球队防线是稳固的。葡萄牙近15场的战绩是7胜8平，主场优势可保本轮不败。上一场闷平法国的比赛中，菲利克斯、若奥表现一般，本场比赛则需要发挥作用。瑞典近4次对阵葡萄牙队的战绩是1胜3负，没有心理优势，所以本场比赛可能是一场平局，或葡萄牙小胜瑞典。



