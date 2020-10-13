近日是国家队比赛日，这其中欧国联A级A组第3轮的比赛中，荷兰在客场0-0闷平波黑，球队连续两轮不胜，这也令球迷们伤心，事实上主帅科曼离开球队的影响很大，如何能让橙衣军团重启强势效率就看主帅的运筹了。曾经人们都认为荷兰将成为明夏欧洲杯的夺冠热门，但是经历了一些人员变动后的荷兰却持续不稳，即便欧国联的赛事也不该连续爆冷失分。

值得一提的是上一轮欧国联的比赛中荷兰就0-1不敌意大利，本场比赛再被弱旅闷平的确不该，进攻端的无力更难以接受。这场比赛过后，欧国联的积分榜上，荷兰3场比赛1胜1平1负，积4分，目前排在第二位。本场的对手波黑3场比赛的战绩是2平1负，目前积2分，排在最后一位。

在上半场比赛中，荷兰和波黑两队均为0射正，相互克制很明显，而荷兰进攻端的球员个人能力更强，进攻端这样的无力的确不应该。因为相互牵制，所以双方都没有什么好的机会，这个时候就需要主帅在中场休息的时候调整，下半场更多的利用换人来扭转败局。

本场比赛荷兰中前场的首发是德容、德容恩、维纳尔杜姆、马伦、普罗梅斯、吕克-德容，这也目前最强阵了，但是很遗憾没有人站出来解决比赛。下半场主帅在防线上做出两个人选调整，下半场派上博古伊斯和巴贝尔加强进攻，遗憾的是最终无法扭转败局。

下半场比赛中荷兰是制造了很多进攻机会，遗憾的是波黑门将谢西奇表现十分神勇，多次化解险情力保球门不失，因此两队直到比赛结束也未能攻破对方的大门。最终荷兰只能接受0-0战平波黑的赛果，这也是令人泄气的一战，橙衣军团也鲜有这样的郁闷的比赛。

从赛后的数据上看，荷兰队虽然未能取得进球，但在各项数据上荷兰队均要领先于波黑队，这也是正常的数据，只是没能赢球留下了遗憾，同时也会影响明夏欧洲杯争冠的前景，士气上也会受挫。波黑队全场共有6次射门，其中1次射正，没有获得进球，控球率仅有28%，这样的球队却能让荷兰进攻端哑火的确很难打。反观荷兰队全场共有14次射门，其中4次射正，控球率高达72%。

其他数据方面荷兰也是占据绝对优势的，这其中传球次数326比713，传球成功率77.3%比88.5%，直塞0比1，越位5比2，抢断次数16比6，抢断成功率37.5%比66.7%，任意球14比9，犯规次数9比14，传中成功率14.3%比28.6%，头球成功率39.5%比60.5%，角球2比7。

荷兰队今年遭遇了重大变故，原本执教国家队的主帅科曼去往巴塞罗那任教，这位主帅并不被看好，在巴萨的日子也并不是很好过，一旦梅西下赛季离队，巴萨的前景更被看低，所以多数人认为这也是一个双输的选择。因为接替科曼国家队主帅位置的是德波尔并不到位，战绩很明显的解释了这一点，也可能到位刚崛起的橙衣军团无法触及奖杯。70年出生的德波尔此前曾执教阿贾克斯足球俱乐部、国际米兰、水晶宫等俱乐部，也在荷兰国家队担任过助教。

自他上任以来一共率领球队踢了两场比赛，在他的带领下球队至今还未获得一场胜利，不光如此，加上此前荷兰0-1不敌墨西哥的那场比赛，荷兰队均是一球未进。由此可见，比赛中球队在进攻端方面存在很大的问题。

按阵容来说，荷兰队的阵容也是完全不输的，范迪克领衔，德容坐镇中场，替补里还有范德贝克等。这么好的中后场配置结果前锋无人可用，最后范迪克作为后卫还得同时干着前锋的活，的确是主帅很无力导致的。

波黑这边比较有名的只有刚刚加盟巴萨的皮亚尼奇和罗马前锋哲科，过去3场各项赛事中波黑的成绩为2平1负，虽然没有取得一场胜利，但是他们曾和意大利打成过平局，哲科也在那场比赛中打入了一记关键进球。但是在本场比赛中哲科直到第61分钟才替补上场，上场后也没什么贡献，甚至没有一次射门，也是比较低迷的。



