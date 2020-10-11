在世界杯预选赛南美区的首轮比赛中，巴西队5-0大胜玻利维亚队赢得开门红。本场比赛中内马尔虽然未能破门，但是在比赛的关键性十足，所以赛后也赢得了业内人士的认可。据统计，内马尔在本场比赛中一共有23次尝试过人，其中18次成功，这一数据创下了2022年世界杯预选赛单场比赛中单个球员过人成功次数的记录。

对比起来，阿根廷的一场胜利就显得有些可怜，球队凭借着梅西在比赛第13分钟罚入的一粒点球艰难地获得了最终的胜利。就这两场比赛来看，巴西国家队的整体实力要远远高于阿根廷队，巴西队如果维持目前的强势的话，梅西拿美洲杯的可能性也会很低。

桑巴军团的这场胜仗之后，巴西队在世预赛主场连续不败的纪录已经延续到了55场，这个数据也追平了意大利此前保持的纪录，目前仅次于西班牙保持的57场不败。同时玻利维亚也延续着一项尴尬的纪录，他们在世预赛的客场比赛中已经连续56场没能取得胜利，其后分别是卢森堡的53场和圣马力诺的33场。

这场比赛上半场，第16分钟达尼洛助攻马尔基尼奥斯为巴西队首开纪录，这粒进球后巴西完全掌控局面，所以随后的进球也来得比较早。第30分钟内尔马传球撕开了防线，洛迪助攻菲尔米诺进一步为球队扩大比分优势。本场2球领先也等于锁定了胜局，因为心理优势加上实力上的强大，基本是可以把控下半场局面的。

下半场比赛还是内马尔助攻菲尔米诺完成梅开二度，前者手术般的传球精准到位，后者脚风很顺，也是近期状态最好的一次。库蒂尼奥也和内马尔有一些配合，可惜射门差之毫厘，不过第65分钟库蒂尼奥射门制造了卡拉斯科送乌龙大礼，之后不久内马尔助攻库蒂尼奥再入一球，巴西得以5球大胜对手。

全场比赛中巴西队的射门次数高达22次，其中10次射正，获得5粒进球，效率十分惊人，控球率也高达70%，还有8次角球。反观玻利维亚全场仅有3次射门，其中1次射正，没有获得进球，控球率也仅有30%，有2次角球。全场比赛巴西占据优势，玻利维亚也没拿到太好的机会。

巴西队多点开花，内马尔的关键性的确是不可忽略的，这样的内球王也能最大的发挥自身的优势。本赛季开启后，内马尔在俱乐部吃到红牌，也有一些不利的消息，国家队这样的全面表现也能延续到俱乐部。此外菲尔米诺达成双响，内马尔还有两次助攻入账，库蒂尼奥则是破门外加造对手乌龙，后者本赛季联赛和国家队的表现都不错，看来上赛季租借在拜仁是完全的激发了他的能量。

值得一提的是菲尔米诺本场的两粒进球，比其近22个英超主场的进球数还多，这也说在国家队的他更游刃有余，队友给予的支持也更多，而在利物浦他还是更多的会给另外两核心制造机会。上个赛季菲尔米诺在英超赛场出场38次，打进9球8助攻，但其中只有1球是在主场取得的，这也是有点奇怪的数据。

内马尔在本场比赛中再次展现了无与伦比的存在感，本场比赛在过人这项数据上再创新高。比赛中内马尔23次尝试过人，有18次成功，这同时也创下了2022年世界杯预选赛单场比赛中单个球员过人成功次数的记录。不过本场的对手较弱，防线无法限制内马尔，接下来的对手10月14日8定世预赛南美区巴西将客战秘鲁，这个对手是劲敌，桑巴军团想赢球还需要更竭力。

秘鲁南在美洲预选赛第1轮的比赛2比2逼平巴拉圭，比赛中巴拉圭前锋安赫尔-罗梅罗打进两球，秘鲁前锋卡里略梅开二度，球队表现还是很顽强的。秘鲁队内29岁的安德雷-卡里略是很全面和犀利的球员，此外队内还有35岁的前沙尔克04前锋法尔范身，一旦球队下半场陷入困境，这员老将是可能替补登场扭转局面的。

卡里略的两球是在第52分钟，安德雷-卡里略接队友传球直接破门打破僵局，比赛来到第81分钟被对手反超比分之后，第85分钟安德雷-卡里略再度进球帮助球队拿到一分。球队防线还是有一些问题的，这一点倒是可能被巴黎所利用。



