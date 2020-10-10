最近国家队比赛日，在法国大胜乌克兰的比赛吉鲁梅开二度很是关键，赛后也谈到了个人未来的选择，这位切尔西锋霸表示会在赛季中根据出场时间和比赛机会来决定未来。这也说明吉鲁是愿意在蓝桥继续征战，前提是能满足他的出场时间的话，但是不可能在切尔西结束自己的职业生涯。不过切尔西穆一期的功勋老将们都没在蓝桥挂靴，球迷们也寄望有人可以突破，但是目前来看这个可能性不高。

切尔西目前是开启青春风暴，很多老将都送走了，唯独吉鲁是兰帕德器重的大将，接下来的确仍有留队的可能。本赛季球队年轻球员居多，有经验的吉鲁也能给予队友更多的帮助。吉鲁还表示之前曾差点加盟意甲球队，并排除去法甲征战的可能性，此外还表示可能会去美国踢球。

吉鲁是大心脏球员，一些关键战中总是可以发挥威力，不过本赛季出场时间有限。联赛前两轮没有出战，联赛杯6比0大胜巴恩斯利的比赛替补登场打了18分钟的比赛表现依旧关键，吉鲁是替换亚布拉罕登场的。登场不久吉鲁就接芒特横传球，但是他选择无私横敲给巴克利，可惜后者什么打偏。随后还芒特和吉鲁的配合完成一次射门，接着吉鲁就接奇尔维尔左路传中球头球破门将比分定格为6比0。

联赛第三轮吉鲁也是第73分钟替补登场，虽然没有上一场比赛的威胁，但是球队在他登场后球队最终进球将比分改写为3比3。随后联赛杯对阵热刺的比赛中吉鲁首发出场打了76分钟的比赛，有1次解围，2次犯规，传球成功率为84.6%。球队随后联赛4比0水晶宫的比赛吉鲁没有登场，所以大将说话也是弦外有音，他更希望获得更多出场的机会。

回看法国7-1大胜乌克兰的比赛，球队是多点开花，吉鲁迎来法国队百场里程碑，替补出场的姆巴佩和格列兹曼也都有所斩获。乌克兰方面由于众多因素，队内的阵容厚度受到了很大影响，本场比赛的大败也是情有可原。

上半场比赛开始不到十分钟，卡马文加便挑射得手为法国队先拔头筹。吉鲁迎国家队百场里程碑，在比赛中鱼跃冲顶+世界波斩双响，进一步为法国队拉大了比分差距，米科连科卡位吉鲁却自摆乌龙。下半场比赛，西甘科夫为乌克兰追回一球，姆巴佩精妙做球，托利索搓射建功。本耶德尔送出直塞，姆巴佩冷静搓射得手为法国队再下一城。随后本耶德尔再次助攻格列兹曼取得进球。最终，法国7-1狂胜乌克兰。

从数据上来看，法国队完全碾压对手，全场的射门次数足足有24次之多，其中13次射门，获得7粒进球，效率十分惊人，控球率为58%占据上风，有8次角球。反观乌克兰全场比赛中仅有7次射门，其中4次射正，获得1粒进球，控球率为42%，有1次角球。

法国在法兰西大球场兵不血刃地取得了一场酣畅淋漓的大胜，在本场比赛中，吉鲁上演梅开二度。这也让吉鲁超越普拉蒂尼，升至法国队史射手榜第二，仅次于亨利。在这场比赛中，吉鲁佩戴着法国队的队长袖标迎来自己个人职业生涯中第100次代表法国国家队比赛的里程碑。

目前吉鲁以100次国家队出场次数排在法国队史第8的位置。上个赛季，吉鲁一共代表切尔西出战了26场比赛，打进10粒进球并送出1次助攻，本赛季他为蓝军出战3场比赛打进1球。

除此之外，在这场对阵乌克兰的友谊赛中，17岁的卡马文加和22岁的奥亚尔也都将迎来自己的第一次国家队首发经历。其中卡马文加打入了一粒精彩进球，让他以17岁零11个月的年龄成为了法国队队史第二年轻的破门得分球员，仅次于在1914年3月对阵瑞士比赛中打入进球的莫里斯-加斯蒂格尔，那时他年仅17岁零5个月。

本场比赛中替补出场的格列兹曼在比赛中也打进一球，至此，格列兹曼已为法国国家队打入32球，从而超越了齐达内，升至法国队史射手榜第五名，与第四名的特雷泽盖仅差2球。此外因为乌帕梅卡诺在对阵乌克兰的比赛中受伤，切尔西球员祖马递补入选法国队，将参与随后球队欧国联的赛事。10月12日02:45欧国联的比赛中法国将对阵葡萄牙，这场比赛更能揭示法国队的实力。



