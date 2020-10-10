近日的友谊赛德国3-3土耳其的比赛中暴露了一些问题，球队三次领先三次被追平，防线不稳也是很明显，赛后勒夫也再度受到了质疑。因为德国队最大的利器是稳固的防线，而现在这个点上非但没有优势，还成为球队最大的短板，这一点的确令人无法接受。

这场比赛的首发是门将莱诺，后防线科赫、埃姆雷-詹、吕迪格、舒尔茨首发，也算是较强的配置了，不过主帅下半场的调整却是值得商榷的，因为第一个换人调整是在再度领先之后，这个时候调整后防线的思路令人不解。下半场第59分钟若纳坦-塔换下了吕迪格，第70分钟戈森斯换下了舒尔茨，这样的换人也只能理解为是因为热身赛性质，所以主帅想给另外两位球员登场表现的机会。

这场比赛的上半场比赛场面比较平淡，双方迟迟未能取得进球，一直到补时阶段德拉克斯勒突入禁区挑射破门，这次进攻是布兰特传球找到哈弗茨，后者助攻德拉克斯勒破门的。伤停补时阶段三人合力才为德国队打破僵局，进攻端的效率的确不高，不过球队还有一粒进球被判越位在先了。

半场数据显示控球率德国62%比38%，射门8比5，射正5比2，只有一个进球的确有点少。 下半场比赛又是哈弗茨和布兰特的连线，可惜后者的射门被扑出，只是这之后对手就扳平了比分。土耳其球员前场抢断后形成机会，艾汗助攻图凡远射破门。德国队还是有点轻敌才会轻易被对手抢断觅得良机，而且对手的射手还是连续摆脱后才破门的，德国防线的确是有问题的。

本场比赛哈弗茨是最为稳定和高效的球员，失球后8分钟他和诺伊豪斯传球配合后撕开放心，诺伊豪斯推射破门再度领先对手。但是令人没有想到的是进球功臣居然被对手抢断后再度扳平了比分，当时卡拉卡从身后抢断诺伊豪斯，突入禁区一脚劲射破门比分改写为2比2。

或许是进球后太过于兴奋，注意力也不够集中才会被对手轻易抢断成功。德国队的第三球是对手晋级解围不远，瓦尔德施密特凭借个人能力将球打进，这也他国家队处子球，的确算是惊喜，如果不是末尾失球，这员悍将就是球队的功臣。土耳其的第三球是土耳其挑传撕开防线，奥穆尔助攻卡拉曼绝平德国。

防线调整2人之后，德国队丢了两球，这也可能是巧合，也可以说是勒夫随意换人的恶果。不过热身赛平局也是可以接受的，只希望随后欧国联的比赛不会再度犯错了。防线不稳对于年轻球员不是好事情，同时也伤士气，德国队想在大赛中夺冠必须从防守抓起。

从赛后数据上来看，全场比赛中德国队共有14次射门，其中7次射正，获得3粒进球，控球率为61%占据优势，有3次角球。反观土耳其虽然只有39%的控球率，但在全场比赛中共有9次射门，其中6次射正，同样获得3粒进球，有2个角球。德国占据了场上的大部分主动权，并且三度取得领先，但是土耳其方面表现得非常顽强，球队三度将比分扳平。

哈弗茨在本场比赛中为球队献上了两次助攻，有回撤拿球空间，也可以发挥自己关键一传一射方面能力的优势，在赛后也备受好评。今夏以8000万欧元的转会费从勒沃库森转会至切尔西，他也因此成为了今年夏天的转会标王。本赛季至今，哈弗茨一共为蓝军出战了5场比赛，其中就贡献了3粒进球，还有2次助攻。

本场比赛中德国队的阵容还是有所保留，许多主力球员都没有上场，不过在这样的热身赛中接连被对手扳平还是很伤士气的。一直以来德国队就是世界上最强的国家队之一，但是近年来德国队却一直走在下坡路，球员的水平都是顶尖水平，但却总在领先之后放松警惕，主帅勒夫也因为不佳的战绩遭遇了很多质疑。

此前德国队在9月份的欧国联比赛中收获了两场平局，还好因为在之前的欧预赛中成绩优异，目前在世界排名中排在第14位。而土耳其近10场国际赛事中只取得了5胜3平2负的战绩，目前在世界排名中排在第32位。但论实力而言，土耳其自然是比不上德国队的，但是在本场比赛中土耳其整支球队都很有拼劲，进攻质量也很高。接下来还需要看勒夫欧国联的阵容部署，寄望能赢球。



