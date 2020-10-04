新赛季切尔西终于迎来一场4比0大胜，球队坐镇主场4比0拿下水晶宫，这场比赛的最佳球员是今夏新援，但是却不是哈弗茨和维尔纳，而是从狐狸城引入的边后卫奇尔韦尔，后者传射建功极其关键。赛后他也得到了9.2分最高，副队长若日尼奥命中两粒点球得到8.6分。

本场比赛切尔西其他球员的评分中，新加盟的门将门迪得到6.7，参与进球的队长阿斯皮利奎塔6.7，后防线元蒂亚戈-席尔瓦得到7.5。打进第二粒进球的祖马得到8.3，坎特7.3，奥多伊6.9，哈弗茨7.7，维尔纳6.8，亚伯拉罕8.1。比较低迷的只有维尔纳，这也是后者加盟切尔西之后最低迷和游离的一战，接下来还需要好好调整。

蓝军核心球员普利西奇伤愈是球队的希望，本场他替补出场得到6.4，同样替补的科瓦西奇6.0。可以确定的是切尔西随后的比赛将步入正轨，因为普利西奇是球队的晴雨表。值得一提的是切尔西的比赛中只要若日尼奥和坎特正常发挥的话，球队赢球的机会就会增加，事实证明坎特还是在最擅长的位置才能助力球队取胜。

切尔西本场比赛再度开倒车了，因为前两粒进球都是后卫打进的，奇尔维尔和祖马先后进球，末尾两球则是中场球队打进的，所以锋霸们还需要更多努力。亚布拉罕本场距离进球很近，但是总是差之毫厘，球员上赛季初可是领跑英超射手榜很久的，本赛季则有一些慢热。

事实上水晶宫也是切尔西送分童子，因为上赛季蓝军双杀了这个对手。两队近22场交战切尔西16胜2平4负，主场8胜1平2负优势明显。蓝军主帅兰帕德也是很大胆的启用新援，奇尔韦尔其实没和球队合练多久，蒂亚戈席尔瓦更是初入英超，备战的确还没到位就已经登场的，有一些不足也是可以理解的，本场比赛他化解了一次险情，揭示了老将的关键性，本轮比赛切尔西主帅大胆用人的确是见效了。

兰帕德的睿智还是收到了成效的，因为奇尔韦尔的确惊艳。本场比赛中维尔纳错失了一些机会，所以比赛中一度有一些被动，对手控球甚至占据优势，这样的困境中的确需要有人扭转。上半场奇尔维尔开出角球就差点帮助亚布拉罕头球破门。此后若日尼奥长传球很精准，可惜亚布拉罕射门被封出了。

下半场的第一球是阿斯皮利奎塔传射偏转后赢得的机会，亚布拉罕干扰了库亚特，后者勉强头球解围不远被奇尔维尔将球打进。随后还是奇尔维尔左路得球后第一时间选择传中球找到祖玛，后者头槌建功。早年队长特里经常头球建功，后面新任队长卡希尔也曾经如法炮制，而在这两位功勋队长身边受教过的祖玛如今也传承了切尔西后防建功的优势，的确是可喜可贺的。

若日尼奥的两粒点球是在第78分钟之后打进的，亚布拉罕被对手绊倒赢球点球，3分钟后哈弗茨被绊倒再送点球，若日尼奥稳稳地射进球网，保得球队大胜对手。杀死比赛悬念的第三球也是极其到位的，在切尔西青春风暴里，一些有经验的悍将和老将都是不可或缺的定海神针。

本场比赛最为重要的是门迪表现还不错，后防线阿斯皮利奎塔、蒂亚戈-席尔瓦、祖马、奇尔维尔应该是随后球队的绝对首发，接下来强强对话才能检验这套后防线是否给力。球队接下来的对手是南安普敦，随后国际比赛日结束就是欧冠主场迎战塞维利亚的比赛，应该是这场欧冠首轮的比赛才能检验防线是否稳固。



