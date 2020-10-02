10月3日19:30英超切尔西将对阵水晶宫，这场比赛前主帅表示普利西奇已经迫不及待的要出战了，这对于切尔西来说无疑是最好的消息，球队也更有可能赢得本赛季主场首胜。因为近期切尔西有先后将巴舒亚伊和巴克利租借了出去，兰帕德的意图是完全启动今夏到位的强援，所以也有一些质疑主帅这样的做法。

切尔西是换帅最频繁的球队，很多名帅都先后被下课，兰帕德是曾经的队内功勋球员，如今被老板委以重任应该是得到了更多的信任，只是战绩依旧是老板的要求，上赛季颗粒无收是因为主帅的处子赛季，本赛季如果联赛和欧战战绩的差的话，主帅同样会面临下课的危险，所以兰帕德迎战大动干戈的整理阵容很危险。

很多时候是两者难以兼顾的，平稳的更新换代是需要一个长时间的过程的，但是可以保证战绩和欧冠的资格，还可能拿到国内杯赛的奖杯。如果快递的更新换代，对阵型和人员部署也做更多的调整，结果就是难以保证战绩。联赛杯出局或许不能动摇主帅的帅位，但是如果联赛排名在前十之后，欧冠小组赛遭遇连败的话，切尔西的支持者可能会看到不愿意看到的事情发生。

作为切尔西的支持者，没有人会不希望兰帕德开启新的王朝，也希望他能坐稳帅位，能有十年以上的率队征战，但是本赛季的一些举措只能令人担心。战绩不佳的时候很多人会回想穆一期切尔西的蓝色狂飙，那个时候切赫稳健，特里铁血彰显着蓝军青训的成功，兰帕德被穆帅其中，多少场比赛照亮蓝桥，成为当之无愧的神灯。

近日欧冠抽签嘉宾是魔兽德罗巴和功勋球员马卢达，这也让人们的思绪被拉回到过去的记忆中。当年的魔兽进攻效率最高，也是球队夺冠的第一功臣，那之后队内的锋霸没有能超越他的。马卢达是在安切洛蒂时代特别拉风，他和德布劳内以及阿内尔卡的三叉戟制造了很多大比分赢球的狂潮，而现在的切尔西只能在低级别球队面前上演酣胜。

往事只能留在回忆里，目前对于切尔西来说还是要全力争胜，目前球队联赛1胜1平1负，球队赢布莱顿是客战，揭幕战是目前表现最好的比赛。随后不敌利物浦还是可以接受的，毕竟对手磨合到位，马内还是绝对的切尔西克星，只是主场落败且被零封的确有点说不过去。联赛杯6比0低级别球队让人们以为球队重拾霸气了，哈弗茨的爆发上演帽子戏法也让人们对他有了更多的期待。

遗憾的是这样的蓝军却能在对阵西布朗的比赛中半场就0比3落后，即便下半场狂追三球依旧令人失望，毕竟这个对手也绝对不是强大的对手。西布朗在对阵切尔西之前只在联赛杯3比0哈罗盖特，其余三场比赛连败，分别不敌莱斯特城、埃弗顿，联赛杯6比7不敌布兰特福德出局，这样的球队居然能在上半场虐蓝军3球，的确是令人难以接受的过程。

切尔西接下来联赛有两个主场，对手是水晶宫和南安普顿，随后就将客战曼联，所以这两场比赛是球队抢分的好时机，球队本周末也可能迎来联赛主场的第一场胜仗。今夏至今切尔西的总转会费花销靠近2.4亿欧元，目前的战绩也的确不理想。切尔西联赛三轮打进6球，丢了6球，防线的问题更为明显。蒂亚戈席尔瓦首秀就出现严重失误，本场比赛也会继续首发，寄望他能有令人信服的表现。

水晶宫对阵曼联的比赛开场7分钟安德罗斯-汤森德就利用对手失误破门，下半场第74分钟扎哈命中点球，第80分钟新援范德贝克挽回一丝颜面，但是第84分钟扎哈再进一球，曼联完败。本轮切尔西防线也需要重点照顾扎哈，才可能不失球。