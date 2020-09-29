英超关键战利物浦主场3比1拿下阿森纳，赛前枪手希望第三次力挫对手，赛果则证明阿森纳想多了，因为两队的实力是有明显差距的。这场比赛拉卡泽特是功臣也是罪人，因为他率先进球后错失了单刀球，之后球队被惩罚了。利物浦三叉戟的实力仍是所有对手需要忌惮的，球队先后拿下切尔西和阿森纳两大争冠对手，本赛季的确有望连续夺冠。

马内是枪手的克星，这一点也让阿森纳头疼。对于利物浦来说罗伯逊和新援若塔的进球是惊喜，因为后者是新援，替补登场就能锁定胜局，克洛普选材的眼光的确是最好的。近几个赛季不少主帅入主英超豪门球队，也引进了很多球员，但是论高效还是克洛普，因为近两个赛季球队先后拿到欧冠和联赛冠军就是因为纳入了球队最需要的良才。

和利物浦今夏纳入强援都到位相比，阿森纳近两个转会窗先后纳入切尔西旧将路易斯和威廉也是很超值的。本场比赛这威廉的表现一般，巴西人失去了之前赛事的关键性，本场比赛他出场68分钟只传1次威胁球，10次传球的成功率为90%，随后在第68分钟被换下了。可以确定的是威廉在一些关键战中还是有威胁的，只是他虐菜的功底更深厚一些。

路易斯本场比赛中还是比较稳健的，他全场有7次解围，1次抢断，61次传球的成功率为73.77%，这样的表现的确是几个的，不过路易斯一直都是神经刀，偶尔会在出现问题，多数的比赛还是可堪重用的。之前力挫莱斯特城两位巴西人的表现都不错，只是对于威廉来说想彻底融入阿森纳体系还需要一些时间。

不过阿森纳和利物浦相比还是有差距的。本场比赛中的三粒失球有一球是个别球员失误导致的，不过另外两球则是防线集体的问题，因为防线漏人了，也没有其他球员跟防和补防到位。本场比赛利物浦射门21比4，射正8比3，扑救2比5，越位0比5，控球率66%比34%，关键传球15比3，角球7比3。红军的数据优势还是很明显，经此一战阿森纳是可以好好反思一下了。

本场阿森纳的防线是霍尔丁，路易斯，蒂尔尼，贝莱林，也是本赛季最强阵容了，遗憾的是还是存在一些问题，虽然这些球员不是直接犯错，但是却都有不能推卸的责任。目前英超积分榜上3轮战罢的豪门球队中，利物浦连胜打进9球，丢了4球。阿森纳2胜1负，打进6球，丢了4球。热刺和切尔西都是1胜1平1负的战绩，打进6球，只是两强的失球数不一样，热刺丢4球，切尔西丢了6球。

阿森纳本赛季也是有很大的目标的，因为球队近期已经先后斩获两座杯赛奖杯，球队还是先后力挫切尔西和利物浦夺冠的。不过这两座奖杯的含金量是不足的。值得一提的是阿森纳上一次夺得英超冠军是2003/04，16年的等待有点伤感。近些年只夺得过足总杯和社区盾杯，对于阿森纳来说本赛季仍需要更竭力才行，目前英超争四越来越残酷，能完全前四的任务就是成功。利物浦也有一些自己的问题，劫富济贫这一点还是难以改变，球队对阵强队的胜率还是比较高的，只是对于中下游球队就会送温暖，这一点仍是本赛季的软肋。



