英超第三轮曼联在客场3比2险胜布莱顿，而这个对手在联赛首轮曾1比3切尔西，红魔的阵容已经完成磨合，近两轮联赛却吃到一场败仗和一场险胜，这的确说明球队的问题比较严重。马奎尔是去年夏天的红人，上赛季表现也是可圈可点的，但是上赛季结束后个人经历了一些事情，赛季开打后就难言稳健了，这也是人们所无法预料到的事情。目前两轮联赛的阵容也算最强阵了，但是攻防两端的表现都令人失望。





布莱顿是中下游球队，不过本赛季首战输给切尔西后，球队赢了三场，而且保持零失球，本场对阵豪门球队丢了2球不算多，球队先拔头筹，还在伤停补时阶段扳平比分，的确是蛮血性的，遗憾的是曼联球员的抗议改变了主裁的决定，这场比赛末尾很另类。因为当时主裁已经吹响了终场哨声，但是却因为球员抗议而改判了点球，布鲁诺则成为了功臣。





回看英超的赛事中还鲜有这样的事情，曼联本场比赛涉险过关不知道是喜还是忧，因为球队表现的确不佳却能最终赢球，接下来的问题还会延续，这样对今后的赛程不利。除了联赛杯再战布莱顿之外，曼联随后的对手是主场迎战热刺，客战纽卡斯尔之后，还要继续回到主场迎战切尔西，随后的对手是埃弗顿、西布朗和南安普敦。应该说随后的两场强强对话更令人担心一些，如果在起跑线上就掉队，那么索帅的压力会更大。





曼联的问题除了防线外，中场的无力也是明显的，防线还可以继续补充强援，也可以等待马奎尔找到曾经的最佳状态，但是中场方面的无力感的确是很难在短期内改变的。以往赛季面对弱旅曼联的数据绝对不会不漂亮，而近两场联赛面对中下游球队，数据却是相近和不及对手，这也是很奇怪的事情。





回看上轮联赛，曼联射门17次射正4次却只打进1球，水晶宫14次射门5次射正打进3球，角球9比3，控球率曼联76%比24%。可以看出在进攻端的威胁和效率上曼联都不及对手，空有控球率接受赛季主场失利的确是很低迷的。本场对阵布莱顿数据优势更是不存在，曼联7次射门3次射正，如果不是末尾的点球，也只能打进2球。布莱顿18次射门有5次射正，打进2球的同时还有5次击中了立柱，可以说曼联运气太好，也可以说布莱顿太不走运了。此外角球方面弱旅7比1，控球率上也是布莱顿53.7%比48.3%，这场比赛拿到3分的确有一些讽刺。





或许有人会说末尾手球是真，所以曼联赢得没问题，不过过程中的错漏还是不能视而不见的。上一场比赛曼联曾3-0拿下低级别球队卢顿完成晋级，赛后很多人想当然的认为曼联是重拾霸气了，而本轮结束后还是一身叹息了。

索帅心心念念的求购桑乔，但是球员本人却有一些无意这笔交易的进展，看到曼联近两场联赛的表现，桑乔来到可以拯救这样的曼联吗，回答一定是否定的。这场比赛曼联失误比较多，开场不久马奎尔就被断球，所幸的是林德洛夫及时化解了险情，以往是马奎尔给队友补漏，如今却是反过来了。





格林伍德也是目前曼联的得力干将，上半场他曾有一脚射门差之毫厘的。上半场没有更早失球是因为立柱两次阻挡了布莱顿的特罗萨德和韦伯斯特的射门，两次险情后格林伍德也曾打进一球，可惜越位在先，这次机会是拉什福德送出的。





值得一提的是本场曼联的失球是老将费尔南德斯送出的点球，他放倒了兰普泰，随后莫派还用勺子点球洞穿了德赫亚的五指关。可以主罚这样的点球也是一种示威，而一代门神德赫亚也是无力阻挡。事实上曼联的防线一直都有问题，只是本赛季前两场联赛更为明显。





英超豪门目前都在加固防线，切尔西和曼城都在补充防线，曼联其实也该在这方面补强，否则一旦欧冠和联赛双线作战，爆冷失分就可能出局和掉队。上半场基本看不到博格巴，这也是令人奇怪的一点，所以下半场第65分钟他就被主帅换下了。赛后博格巴的个人数据也是很低的，也可以说他受困于对手的严防，因此无法发挥作用，全场比赛他4次被犯规，这样的程度原本是不可能限制博格巴的发挥的。





布鲁诺抛开末尾的点球，他的整体表现也不及上赛季刚加盟红魔的那段时间。费尔南德斯本场比赛虽然送了点球，但是扳平比分的进球同样是他开出的定位球也算是将功补过了，马蒂奇得球后助攻马奎尔得分，这粒进球是折射后入网的，有一定的运气成分。除了末尾的点球，其实还有一次判罚也被质疑，因为下半场开始博格巴就放倒了康纳利，主裁判首先判罚点球，随后又改判了，而末尾都结束比赛了，又给了曼联点球，这裁判尺度的确是另类的，也不够公平。



