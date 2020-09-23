英格兰联赛杯32强曼联3比0完胜卢顿，球队轮换是10名球员的情况下顺利晋级下一轮的确不错，因为赛季初应对一周双赛必须让主力球员得到休息，所以索帅这一次是赢得了认可。本场比赛是索帅执教曼联之后的92场正式比赛，目前已经取得了50场胜利，也是颇有纪念意义的一战。
值得一提的是红魔历史上只有厄内斯特-曼格纳尔的第78场比赛取得了50场胜利，此外就是穆里尼奥的81场比赛后，取得50场胜利，这俩为前任主帅的效率比索帅高，其他主帅则不及目前的红魔主帅，这也是索帅值得骄傲的一点。
这场比赛的上半场一开始双方的拼抢都很激烈，曼联轮换多人体能没有问题，所以还是占据一定优势的。不过曼联方面虽然攻势连连但始终未能取得进球，直到比赛第43分钟威廉姆斯造点，马塔主罚命中为曼联打破僵局。有数据显示，自上赛季开始以来曼联在各项赛事中已经获得了23粒点球，并罚入了其中的19个，这在所有英格兰俱乐部中都是最多的，所以也有认为球队受益于裁判也不是空穴来风。
在强弱交战的比赛中，强队核心球员的实力更强，所以这样的比赛制造点球和定位球机会就可能打破僵局。下半场比赛拜利门线救险，红魔也算是躲过一劫。此后格林伍德助攻拉什福德破门，算是给球队吃了一颗定心丸。最后到补时阶段是格林伍德再入一球帮助曼联锁定胜局，必须承认的是对手是足够顽强的，如果不是曼联赢得一粒点球，这场比赛不可能这样顺利的晋级。
此役后曼联晋级联赛杯16强，本场比赛的数据显示，卢顿共有11次射门，其中只有1次射正，4个角球，控球率为42%，球队实力较弱，本场也是尽力了。反观曼联在控球率为58%的情况下全场的射门次数高达19次，其中11次射正，与卢顿整队的射门次数相当，除此之外还有8个角球，数据上的优势也是很明显的。
因为英超曼联首轮主场对阵阿斯顿维拉的比赛延期，第2轮比赛曼联在主场1-3输给了水晶宫，所以目前球队还是全力在联赛争胜，本场赢球也能提升士气。上轮联赛曼联集体低迷，所以给予一定的休息和反思也是正确的，本场比赛队内多名主力球队都未获得首发，这样也可以锻炼一下替补和年轻球员，遗憾的这套首发还是有一些慢热，所以球队迟迟打不开局面，直到比赛第78分钟曼联主帅才换上主力，他用B费、格林伍德、拉什福德换下范德贝克、马塔、伊哈洛下。主力球员上场之后效果立竿见影，差距就体现出来了，最后五分钟曼联连进两球为球队锁定胜局，这样短的时间也是可以达到热身的效果，也利于随后英超第三轮的赛事。
本赛季卢顿也并不是个好惹的对手，球队之前在英格兰联赛杯先是3-1战胜诺维奇，然后又1-0击败雷丁晋级32强，英冠前两轮卢顿同样也都取得了胜利，卢顿分别1-0
巴恩斯利、2-1德比郡。本场比赛卢顿面对曼联也是不甘示弱，只是球员在临门一脚方面还是有所不足，射正率极低才没能取得进球。
本场比赛中曼联两位球员表现比较到位，这其中有上一场比赛登场总共还不到20分钟就一传一射的格林伍德，还有和前者极为默契的拉什福德，两人的表现也是可圈可点。拉什福德职业生涯至今一共在联赛杯中出战过13场比赛，其中贡献8了粒进球。本场比赛过后拉什福德也成为了继2010年到2011年的欧文之后首位连续4次联赛杯出场都有进球的曼联球员，红魔本赛季能否触及冠军还需要看着锋霸的效率。
值得一提的是本场比赛最佳球员是马塔，本场比赛是萌塔为曼联首发的第200场比赛，他个人数据中有4次射门3次射正，67次触球，50次传球成功45次，更为重要的是创造了4次机会。本场马塔命中打入1粒点球也是他为曼联打进的第49粒进球，老将还是有能力可以帮助球队的。
和马塔被官方认可不同的是范德贝克在赛后被球迷选为本场的最佳球员，这也说明红魔球迷更认可这位悍将。接下来曼联将在9月26日客战布莱顿，不出意外的话红魔可以连胜。
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