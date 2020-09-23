英格兰联赛杯32强曼联3比0完胜卢顿，球队轮换是10名球员的情况下顺利晋级下一轮的确不错，因为赛季初应对一周双赛必须让主力球员得到休息，所以索帅这一次是赢得了认可。本场比赛是索帅执教曼联之后的92场正式比赛，目前已经取得了50场胜利，也是颇有纪念意义的一战。

值得一提的是红魔历史上只有厄内斯特-曼格纳尔的第78场比赛取得了50场胜利，此外就是穆里尼奥的81场比赛后，取得50场胜利，这俩为前任主帅的效率比索帅高，其他主帅则不及目前的红魔主帅，这也是索帅值得骄傲的一点。

这场比赛的上半场一开始双方的拼抢都很激烈，曼联轮换多人体能没有问题，所以还是占据一定优势的。不过曼联方面虽然攻势连连但始终未能取得进球，直到比赛第43分钟威廉姆斯造点，马塔主罚命中为曼联打破僵局。有数据显示，自上赛季开始以来曼联在各项赛事中已经获得了23粒点球，并罚入了其中的19个，这在所有英格兰俱乐部中都是最多的，所以也有认为球队受益于裁判也不是空穴来风。

在强弱交战的比赛中，强队核心球员的实力更强，所以这样的比赛制造点球和定位球机会就可能打破僵局。下半场比赛拜利门线救险，红魔也算是躲过一劫。此后格林伍德助攻拉什福德破门，算是给球队吃了一颗定心丸。最后到补时阶段是格林伍德再入一球帮助曼联锁定胜局，必须承认的是对手是足够顽强的，如果不是曼联赢得一粒点球，这场比赛不可能这样顺利的晋级。

此役后曼联晋级联赛杯16强，本场比赛的数据显示，卢顿共有11次射门，其中只有1次射正，4个角球，控球率为42%，球队实力较弱，本场也是尽力了。反观曼联在控球率为58%的情况下全场的射门次数高达19次，其中11次射正，与卢顿整队的射门次数相当，除此之外还有8个角球，数据上的优势也是很明显的。

因为英超曼联首轮主场对阵阿斯顿维拉的比赛延期，第2轮比赛曼联在主场1-3输给了水晶宫，所以目前球队还是全力在联赛争胜，本场赢球也能提升士气。上轮联赛曼联集体低迷，所以给予一定的休息和反思也是正确的，本场比赛队内多名主力球队都未获得首发，这样也可以锻炼一下替补和年轻球员，遗憾的这套首发还是有一些慢热，所以球队迟迟打不开局面，直到比赛第78分钟曼联主帅才换上主力，他用B费、格林伍德、拉什福德换下范德贝克、马塔、伊哈洛下。主力球员上场之后效果立竿见影，差距就体现出来了，最后五分钟曼联连进两球为球队锁定胜局，这样短的时间也是可以达到热身的效果，也利于随后英超第三轮的赛事。

本赛季卢顿也并不是个好惹的对手，球队之前在英格兰联赛杯先是3-1战胜诺维奇，然后又1-0击败雷丁晋级32强，英冠前两轮卢顿同样也都取得了胜利，卢顿分别1-0 巴恩斯利、2-1德比郡。本场比赛卢顿面对曼联也是不甘示弱，只是球员在临门一脚方面还是有所不足，射正率极低才没能取得进球。

本场比赛中曼联两位球员表现比较到位，这其中有上一场比赛登场总共还不到20分钟就一传一射的格林伍德，还有和前者极为默契的拉什福德，两人的表现也是可圈可点。拉什福德职业生涯至今一共在联赛杯中出战过13场比赛，其中贡献8了粒进球。本场比赛过后拉什福德也成为了继2010年到2011年的欧文之后首位连续4次联赛杯出场都有进球的曼联球员，红魔本赛季能否触及冠军还需要看着锋霸的效率。

值得一提的是本场比赛最佳球员是马塔，本场比赛是萌塔为曼联首发的第200场比赛，他个人数据中有4次射门3次射正，67次触球，50次传球成功45次，更为重要的是创造了4次机会。本场马塔命中打入1粒点球也是他为曼联打进的第49粒进球，老将还是有能力可以帮助球队的。