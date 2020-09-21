英超本轮最重要的比赛是利物浦客战切尔西，结果是红军2比0赢球，若日尼奥射失点球成全了阿利松，因为这也是巴西门神首次尝试扑出点球，赛后利物浦门将也表示自己没在社区盾扑出点球很是郁闷，而本场比赛显然是解除了这个心结。利物浦门将也不是不犯错的，只是出错之后还经历了一段时间的伤病，所以令人们淡忘了，此外主帅对于他的信任也让他重新提升了信心，如今已经成为英超表现最为稳健的门将之一。

阿利松的得意反衬凯帕的无奈和失落，因为本场的失误是极其低级的，而且两粒失球都和他相关。第一粒失球是克里斯滕森放倒马内被红牌罚下，球员也是怕利物浦悍将直接面对凯帕才强行阻挡的，所以这粒失球也被认为是后卫不相信门将的实力而导致的错漏。第二粒失球则是凯帕自己的问题，他接队友回传球，再度传球的时候速度慢被对手拿球破门，蓝军少打一人还0比2落后也等于没有翻盘的机会。上赛季联赛两战利物浦都没有拿分，本场遭遇这样的困境的确是球队不愿意接受的。

因为凯帕的糟糕的表现，阿兰·希勒在节目中质问蓝军门将：“你的信心已被彻底击碎了吗？”。事实上的确是如此，凯帕从上赛季被弃用了一段时间，从那个时候至今他在比赛中的表现都过于紧张，很显然他承受了巨大的压力。上赛季结束之后，关于切尔西纳入新门将的消息就一直没停过，这样的情况下凯帕的心情的确不言而喻。球队也并没有给他下最后通牒，所以在留下和离开之间纠结也是会影响竞技状态的，队内也只有切赫曾公开力挺门将，或许蓝军最佳门神很了解作为门将所需要面对的压力和难点。

2018年夏季凯帕以8000万转会费从毕尔巴鄂竞技加盟切尔西，成为最贵门神，在切尔西处子赛季表现是不错的，只是因为球队中后卫两人出错的次数比较多，蓝军又连续两个赛季换帅，球队都需要接受新帅的战术部署，并且在比赛中进行改变，的确是有难度的。不过切尔西唯一不变的是后防线的漏洞，所以凯帕就是在无数失分的比赛后承受各种指摘的，而事实上蓝军整体防线和队长年纪增大后产生的问题都是球队失球增多的主因。

接下来能否改善蓝军防线的只有蒂亚戈·席尔瓦，毕竟这员老将的经验和实力上都是到位的，就看席尔瓦和球队完成磨合的时间来决定他是否首发。或许有人认为门将是蓝军最大的问题，而事实上后防线上中后卫没有一人稳健，即便接下来雷恩的门迪加盟切尔西，也无法掩盖防线的所有问题。

无论是克里斯滕森还是祖玛都不稳定，此外兰帕德的打法也更放大了切尔西防线的问题。回看上赛季联赛的得失球，萨里处子赛季切尔西位列第三积72分，战绩是21胜9平8负，打进63球，失39球。上赛季兰帕德处子赛季切尔西最终排名第四，38轮积66分，战绩是20胜6 平12负，打进69球，失54球。可以看出差不多的阵容失球数增加了，这不能全部让凯帕承担的。

利物浦的防线其实也不稳，上轮联赛萨拉赫帽子戏法，球队却4：3险胜利兹联的，本场比赛如果不是克里斯滕森被罚下场，切尔西也有机会力挫红军。不同的是切尔西新的锋线组合还处在磨合中，本场比赛还是残阵出战，而利物浦三叉戟则已经产生足够多的化学效应。本场比赛菲尔米诺更关键一些，此外就是蓝军两人先后出错送分，若日尼奥还罚丢了点球，所以卫冕冠军赢球也不值得力挺。