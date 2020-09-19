英超第二轮周日23：30切尔西将在主场迎战利物浦，因为这是新赛季的第一个主场的比赛，所以蓝军队内也是三军用命全力博胜的，此外几位新援能否出战也是焦点。维尔纳因为揭幕战的出色发挥，首发没问题。哈弗茨首秀并不完美，所以本场比赛打哪个位置还悬而未决。即便主帅兰帕德认为哈弗茨可以在很多位置上发挥优势，但是对阵利物浦首发出战的话，还是应该给予他最擅长的位置，否则第二场表现不佳的话，球员本人则会承受更多的压力。

因为后面加盟的新援和球队磨合时间比较短，所以蒂亚戈席尔瓦不太可能在本场比赛中出战，其他新援齐耶赫受到伤病困扰，复出的话也会在板凳上备战。此外普利西奇出战成疑也是因为伤病困扰，所以本场比赛兰帕德派出的首发也是目前可用球员中的最强阵，而维尔纳和哈弗茨的表现依旧是重点。赛前维尔纳表示利物浦也曾对自己抛出橄榄枝，但是加盟切尔西是最正确的决定，由此可见悍将是心系蓝桥，本赛季首个主场的比赛则寄望能斩获进球。

赛前维尔纳在采访中谈到了自己涡轮发动机的绰号，并称自己上一次百米跑11.11是十五六岁时，认为爬山的帮助很大，速度上也是优势，最终认为TurboTimo这绰号挺好的，速率至上也能制造更多机会。维尔纳的确是当今足坛的可造之材，他不仅仅对蓝军情有独钟，也很喜欢英超的氛围和激烈的竞争，所以赛事中面对严防也能做足准备，情绪控制也是很到位的，这也体现出他的大将风范，也是大场面和大心脏型的球员。

回看切尔西英超揭幕战，维尔纳在比赛中有5次射门1次射正，传1次威胁球，19次传球的成功率为78.95%，2次犯规和2次被犯规，他也是队内威胁对手球门最多的球员。本轮比赛面对更强大的对手和范戴克领衔的防守组合，蓝军新援的确需要克服阻力才可能一击致命。

切尔西和利物浦上一次交手是在7月23日，当时切尔西客场3比5不敌红军，那场比赛凯塔、阿诺德、维纳尔杜姆、菲尔米诺和张伯伦各有一球入账，切尔西方面吉鲁、亚布拉罕和普利西奇先后破门，遗憾的是球队最终没能拿分。当时利物浦已经提前夺冠，但是仍全力以赴的从切尔西身上拿到一场胜仗。因为此前切尔西在足总杯的比赛中2比0淘汰了利物浦，本赛季再战，切尔西坐镇主场也是要全力复仇的。

本赛季首轮战罢，切尔西3比1布莱顿位居第三，利物浦主场4比3利兹联，目前排名第第六位，英超首轮赢球的有8支球队，曼城和曼联揭幕战延期所以没有积分，其他几支赢球的球队分别是阿森纳、莱斯特城、狼队、纽卡、埃弗顿和水晶宫。联赛第二轮看谁能登顶，红蓝两军是强强对话，其他对决则都是强弱交战。

历史交战中，近两个赛季切尔西6次对阵利物浦赢了2场，不过都是在国内的杯赛中拿下了对手。蓝军近9次客战利物浦战绩还不错，只有上赛季在客场输球了，其余8次交手的战绩是3胜5平，这样的战绩也说明球队客战是很用心的，针对性上也到位。切尔西联赛对阵利物浦失分的场次比较多，11次交战只赢了一场，平局也多。在双方英超历史55次交锋中，切尔西20胜14平21负，其中主场15胜6平7负。

上赛季联赛第一次交手就是在蓝桥，切尔西1比2憾负，利物浦第14分钟利用克里斯滕森对马内犯规送出的定位球机会，萨拉赫开出皮球直接助攻阿诺德破门。之后第30分钟还是任意球机会，罗伯逊传中助攻菲尔米诺头球破门，这场比赛定位球防守是灾难级的，所以克里斯滕森半场就被换下了。下半场第71分钟阿斯皮利奎塔助攻坎特打进一球，算是挽回了颜面。

这场比赛切尔西阵型是3-4-2-1，首发是凯帕、阿斯皮利奎塔、克里斯滕森、托莫里、埃莫森、科瓦契奇、若日尼奥、坎特、威廉、亚布拉罕、芒特。本赛季揭幕战阵容变化太大，首场比赛切尔西首发凯帕、詹姆斯、克里斯滕森、祖马、阿隆索、奇克、若日尼奥、坎特、哈弗茨、维尔纳、芒特。这两场比赛都首发的只有凯帕、克里斯滕森、若日尼奥、坎特、芒特，本场对阵利物浦首发还会微调，后防线起码要派上队长和吕迪格。

利物浦上赛季客战切尔西的阵型是4-3-3，首发是13-阿德里安，66-阿诺德，32-马蒂普，4-范戴克，26-罗伯逊；14-亨德森，3-法比尼奥，5-维纳尔杜姆；11-萨拉赫，9-菲尔米诺，10-马内。本赛季揭幕战首发则是4-3-3阵型，首发是1-阿利松；66-阿诺德，12-戈麦斯，4-范戴克，26-罗伯逊；5-维纳尔杜姆，14-亨德森，8-凯塔；11-萨拉赫，9-菲尔米诺，10-马内。

今夏利物浦阵容变化不大，所以这两场比赛的阵容基本相同，两场都首发的球员有阿诺德、范戴克、罗伯逊、维纳尔杜姆、亨德森、萨拉赫、菲尔米诺、马内，本场比赛这几位球员也可能连场首发。

利物浦近期签下拜仁的蒂亚戈，这位球员可以补充中场的进攻实力，既然是拜仁夺冠功臣，他的能力也是被认可的。亨德森上赛季表现也不错，只是在强强对话中略显不足，而新援到位的话则可能弥补这一不足。克洛普曾在德甲获得成功，对在德甲踢球的球员还是很了解的，这位强援必定是可以给予球队进攻端所需。不过蒂亚戈还是需要一些时间适应英超节奏的，面对凶狠的防守是否能应对得当也是未知数，起码在对阵切尔西的比赛中他应该不会首发，可能在替补席备战。

除了这位强援外，利物浦签狼队的葡萄牙国脚射手迪奥戈-若塔已经达成协议，这名球员是1996年出生，身高1米78，曾效力波尔图、马竞是有一定经验的，在2017年被马竞外租给狼队，并于2018年以1400万欧元转会费狼队。这位秋韵效力狼队的3个赛季跻身主力，也了解英超群雄，上赛季50次出战打进18球，送出1次助攻。