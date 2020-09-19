欧联资格赛两场关键比赛，AC米兰2比0沙姆洛克流浪，热刺2比1普夫迪夫火车头，伊布建功令米兰赢得轻松，热刺两位核心球员低迷，球队赢得并不轻松。热刺是在对手罚下两人之后逆转比赛的，只是一球的差距晋级下一轮也的确不够强大。这场比赛半场表现最好的不是凯恩和孙兴慜，而是贝尔温，后者最有威胁的射门击中了横梁，而前面两位核心球员则都是在不断的浪费机会。赛后有人提问这样的热刺能靠从皇马租借贝尔拯救吗，回答是否定的，因为球队存在很多问题，想重启连胜模式则需要主帅和核心球员一起发力才行。

上赛季球队战绩不佳是伤病拖累，本赛季凯恩和孙兴慜没有了这个借口，低效就该反省。英超爆冷输给埃弗顿，欧战也是险胜，定位球失球也证明球队防守端的漏洞比较大，对阵欧战没有多少经验的弱旅都艰难取胜，如何能在英超联赛第2轮轻取南安普顿，所以9月20日19点热刺对阵圣徒的比赛仍需要防备平局的可能。

这场欧联杯比赛的转折点是火车头的迪尼斯-科斯塔门前手球送点球，且自己被红牌罚下，另外一位队友吃到第二张黄牌也下场了，球队9打11是处于劣势的，末尾小卢卡斯助攻恩东贝莱进球保定了一场胜仗也是必然的。这两位替补奇兵并不得主帅器重，但是却救了球队，如果热刺开局两连败的话，穆帅的日子会更难过。

这场比赛孙兴慜依旧是获得机会最多的，同时也错失了很多机会，凯恩上半场有一些机会，下半场除了罚进点球外，其他时间也很低迷，这也是蛮奇怪的事情。支持热刺的球迷都寄望贝尔来投之后可以激活全队，事实是能做到这一点并不容易。

欧联杯资格赛另外一场比赛AC米兰2-0战胜沙姆洛克流浪，这是资格赛第二轮的比赛，米兰凭借伊布和恰尔汗奥卢的进球的顺利晋级下一轮，资格赛第3轮的对手是挪超队波杜基林特。本场比赛过后AC米兰已经连续14场各项赛事保持不败，这十四场比赛的战绩为10胜4平，这是红黑军团自2008年11月以来最长的连续不败纪录，当时AC米兰在安切洛蒂的带领下取得了连续16场不败的成绩。

上半场比赛恰尔汗奥卢助攻伊布完成破门，为米兰首开纪录，这是AC米兰新赛季的首场正式比赛，这粒进球也是伊布新赛季的首球。下半场比赛萨勒马科尔斯助攻恰尔汗奥卢推射得手，恰尔汗奥卢达成传射。最终，AC米兰2-0沙姆洛克流浪。

全场比赛中沙姆洛克流浪共有8次射门，其中6次射正，2个角球，控球率为32%。反观AC米兰在控球率高达68%的情况下射门次数也多达21次，其中同样是6次射正，获得2粒进球，全场共有4个角球。从数据中也可以看出，AC米兰全场都占据着优势，而沙姆洛克流浪虽然有过几次好机会，但始终没能获得进球，最终米兰凭借着伊布和恰尔汉奥卢的进球在客场2-0战胜沙姆洛克流浪，晋级欧联资格赛下一轮。

自从空场进行比赛后，AC米兰已经是连续14场不败，意甲9胜3平、意大利杯1平、欧联1胜，创造2008年以来最长不败纪录。本场比赛是AC米兰新赛季的首场正式比赛，比赛中上赛季的几名核心球员依旧发挥的很好，伊布和恰尔汗奥卢也确实承包了比赛中的所有进球。

据统计，伊布本场比赛中的进球这是他时隔3137天之后再一次为AC米兰在欧战赛事中进球。伊布上一次在欧战中为米兰进球是2012年2月15日，那是米兰对阵阿森纳的欧冠比赛。比赛结束后，沙姆洛克前锋亚伦-格林向伊布要到球衣后送给了自己的儿子。沙姆洛克流浪的中场球员加里-奥尼尔在赛后也盛赞了这位瑞典巨星。

AC米兰的两位新援迪亚斯和托纳利在本场比赛中也得到了出场机会，迪亚斯的表现还算不错，有速度有技术有意识，托纳利则是有点紧张，刚刚与球队合练不久的他们还需要时间来适应。从这场比赛的过程来看，米兰的备战是不错的，更为惊喜的是伊布依旧高效和关键，打破僵局的进球等于给这场比赛定格了，因为欧战中强弱交战中，强队的第一球就是击碎对手铁桶阵的利器，也基本都可以保定最终三分到手。

这场比赛后也有球迷调侃米兰，伊布初到米兰的时候，人们都以为他是养老的，没想到加盟之后才发现是米兰在啃老，伊布的作用的确令球队焕然一新，他的助力也是多方位的，哪怕今夏也没有得到太多的备战时间，新赛季同样出战就建功，这的确是给力的表现。

自然伊布的高光表现也被其他球队借鉴，所以热刺也寄望贝尔来投也能发挥如大奉先一样的作用，这样的话热刺也能啃老了。



