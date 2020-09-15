英超首轮曼彻斯特双雄的两场比赛延期，其他的4大豪门中只有热刺输球，末尾开战的切尔西则在客场3比1拿下了布莱顿，比赛过程的确出乎意料，因为蓝军开局阶段处于被动中，所幸的是蓝军下半场防线双将建功，将1比1的比分改写为3比1，可喜的是切尔西开倒车的传统还是得到了延续。因为球队今夏纳入了几位强援，所以揭幕战都寄望新援完成首秀并且斩获进球，可看到首发中只有维尔纳和哈弗茨就有一些担心，因为这套首发的确是有练兵的感觉。

兰帕德本场比赛也是在大胆尝试变阵，期待在弱旅身上检验球队变革的效果，主帅大胆尝试是应该被认可的，一场胜仗也可以忽略比赛过程中的被动，只是此役后主帅还是需要反思和总结。因为一些球员的确不适合首发，中后卫两人的表现倒是比较满意的，阿隆索还是有一些不在状态，新援和队友的默契度严重不足。

因为下一轮联赛切尔西将和利物浦直接碰面，所以本场的尝试明显不可能延续到次轮，不过本场比赛的利弊倒是有利于下一场6分战。上赛季切尔西的问题是防线不稳，门将的表现神经刀，近期也一直有蓝军纳入新门将的消息。凯帕本场的表现的确令人担心，很明显他的自信心受到了打击，比赛中太过于谨慎，反而在面对威胁的时候显得有点慌乱。球队的唯一的一粒失球是来自对手的远射，凯帕鞭长莫及，赛后数据显示他在定位球失球和远射的失球比其他门将要多，这一点也恰恰的击中了蓝军门将的软肋。

事实上这粒失球还是和球队整体防守无法化解禁区附近的险情有关，没能第一时间化解险情，而是给予了布莱顿不断进攻的机会。本场比赛切尔西最大的问题是传球准确率很低，尤其是上半场前半段的比赛中，传球直接传给对手的次数很多。球员们得球后迅速传球转移是对的，但是总是给到对手的脚下就有点丢脸。此外几位中前场球员之间的短传配合还可以，但是转移球和长传球则很糟糕，所以不断的丢失球权，这一点也不仅仅是出现在刚到队的新援身上，由此可见全新的首发阵容并不完美。

因为是哈弗茨英超首秀，所以他的表现也是焦点，但是遗憾的是他的首秀是不尽如人意的，因为比赛中他得球后，有一脚超级离谱的传球令人啼笑皆非。不过也有人认为这纯粹了受到了队友的传染，传出球的一瞬间就连哈弗茨本人都觉得很莫名其妙，或许这一传也是他职业生涯没有过的。

对于哈弗茨来说，刚刚和球队磨合一周，比赛中出现一些情况也正常，何况本场比赛变阵后所有球员都有一些混乱，就连一向能拦截和抢断的坎特也有一段时间有力使不出。对手进球前一直在禁区周边传球配合，但是蓝军始终无法断球终结对手的进攻，这才造成了对手最终远射建功。如果关键区域若日尼奥和坎特可以终结对手的进攻的话，这粒失球可能避免。

上赛季切尔西虽然有一些比赛意外失分，但是也很少见被动的场面，即便是强强对话失分也是在场面上不落下风的，而本场比赛的部分时间相当的被动，这一点也需要兰帕德解决。本场比赛因为科瓦契奇停赛，所以兰帕德派遣若日尼奥和坎特的双中场阵型，而此前的赛季球队只都是三角中场组合，很明显球员还无法适应这样的安排，所以整体有一段时间是混乱的，如果对手进攻端的能力强一些，先进球的就是布莱顿了。

困顿的时间中蓝军的中场很无力，最能形成威胁的还是维尔纳，他凭借个人的能力多次威胁球门，但是也因为心情迫切先后两次陷入越位陷阱，所幸的是第23分钟维尔纳制造了点球。这次是若日尼奥利用阿尔扎特的传球失误，得球后直传球交给维尔纳，后者突入禁区被赖安绊倒，若日尼奥主罚点球命中先拔头筹。这场比赛后那些质疑这副队的人的确可以闭嘴了，事实上在艰难的阶段他在进攻端的威胁还是很多的。在此前的几个赛季中，若日尼奥身边都有两名中场球员，而今尝试双中场的确需要球员临场的应变和发挥，破铁桶阵就是等对手犯错，在少有的绝佳机会中一击致命，若日尼奥明显是把握住了少有的机会。

奇克曾经在孔蒂账下有不错的发挥，本场比赛得到兰帕德的信任也可能是训练中表现出色，但是他本场比赛的表现却是灾难级的，接下来还需要在替补席备战。本场最好的一次机会，他本来可以在禁区传给身边的队友，但是他在传球的一瞬间突然踢不上力道，导致机会错失。这样的低级失误的确太少见了，尤其是有可能得分的区域。奇克是喜欢散步的，无论比赛过程如何很难看他脸部有各种表情，所以本轮让他成为前场的支点的确是错误，因为他无法连接中前场，传球失误也比较多，因而导致球队进攻端无力。

下半场兰帕德没有第一时间换人也是想继续给予一些时间，遗憾的是仍没有改观。布莱顿第54分钟的进球是兰普提杀入禁区之后回传交给特罗萨德，后者直接起脚射门将球打进，凯帕的扑救慢了一拍。兰菩提也是前切尔西球员，因为不愿意和球队续约而加盟布莱顿，离队的真正的原因是因为詹姆斯得到了重用，他也不甘心做替补和等待机会，所以选择了离队。切尔西一向有旧将破门和助攻的例子，戏剧的是蓝军失球2分钟后詹姆斯接若日尼奥的横传球再度反超了比分，这也说明蓝军主帅重用詹姆斯是极其正确的。

这场比赛若日尼奥参与两球的确关键，接下来科瓦契奇回归，兰帕德还是会重新部署阵容，事实上不可能忽略的是若日尼奥对进攻端的帮助。本场比赛被质疑最多的还是奇克，他的问题是不勤于跑动，他本场出战61分钟只有28次触球，这也是首发球员中最少的，更为致命的是12次丢失可控球权，而且依旧不疾不徐。巴克利替换奇克登场后，在29分钟内有28次触球，19次成功传球、2次成功长传、传1次关键球还有1次射门，一人变化盘活全场，也反衬了奇克的低迷。

维尔纳是首轮中很到位的一员，随着赛程的不断推进，这位新援一定有更好的发挥，本场比赛他有5次射门1次射正，还制造了点球，此外还传1次威胁球，3次过人，19次传球的成功率为78.95%，此外还有2次犯规和被犯规的数据。坎特从孔蒂时代加盟切尔西，那两个赛季的确队内最佳，随后萨里入主将他前提打前腰，即便很多人质疑这样的安排，并认为是浪费人才，但是坎特还是完成的主帅的战术安排。如今兰帕德可以更全面的利用坎特的多能，本场比赛除了一段时间的无力外，坎特还是再现了曾经拦截和覆盖面积大的优势，这一点也是本场的收获。