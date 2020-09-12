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阿森纳首战告捷，多点开花迎利好，切尔西揭幕战哈弗茨成关键

(2020-09-12 21:51:00)
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标签：

英超

切尔西

阿森纳

揭幕战

哈弗茨

 分类： 聚焦英超争霸
 阿森纳首战告捷，多点开花迎利好，切尔西揭幕战哈弗茨成关键

   英超只本周六开战，率先开打的是阿森纳3比0拿下富勒姆，后者是升班马，所以拿下这样的对手也是必然的。这场比赛的三粒进球时间是第8分、第48分、第56分钟打进的，拉卡泽特先拔头筹，新援加布里埃尔下半场再下一城，随后奥巴梅扬锁定胜局。挽留了这员大将是极其正确的，更该肯定的是纳入了切尔西威廉，揭幕战发挥了关键的作用的确是多方位的利好，因为他送出两次助攻居功至伟，有了这样的助攻利器，阿森纳进攻端哑火的可能性剧降低了，上赛季威廉在切尔西的关键性已经很明显了，所以阿森纳今夏的这笔交易的确是赚了。赛季前阿森纳高层定位本赛季的目标是英超前四，揭幕战的过程和表现的确说明枪手有这样的实力。
   这场比赛阿森纳射门13比5，射正5比2，角球3比2，控球率54%比46%，越位2比2，阿森纳占据绝对的优势，枪手次轮的对手是西汉姆，真正的考验将在第二轮开启。随后英超的比赛将是23点水晶宫迎战南安普敦的比赛。周日凌晨0:30利物浦对阵重返英超的利兹联，这场比赛是本轮的焦点。周日23：30热刺对阵埃弗顿，切尔西的比赛要晚一些，蓝军将在周二凌晨3：11客战布莱顿。 曼城对阵维拉和曼联对阵水晶宫的比赛延期，这是因为两队在19/20赛季的欧战赛事结束的比较晚，不过这样的话双雄也有更多的时间做准备。
   切尔西今夏纳入诸多强援，近期还有新门将正在进行中，至于最终结果如何还需要时间。目前切尔西也已经做好了准备，新援们也有了属于自己的球衣号码。去年夏季到队的普利西奇披上了此前阿扎尔和威廉留下的10号战袍，看上赛季他的表现的确是实至名归的，所以新赛季的比赛中普利西奇同样被寄予厚望。
    切尔西的11号球衣曾是魔兽德罗巴和佩德罗，新赛季将由新援维尔纳接过，这也是很合适的，从蓝军崛起之后，德罗巴就是最强和最具魔力的锋霸，寄望维尔纳也可以做到。其他新援中齐耶赫穿起了22号球衣，蒂亚戈-席尔瓦穿6号球衣，奇尔维尔穿起21号球衣。最重磅的强援哈弗茨则选择了29号球衣，这也是因为他本人最希望得到的号码，所以队友托莫里让出了这件战袍，此外后者也可能在新赛季被租借至埃弗顿锻炼。
   切尔西看重雷恩门将爱德华-门迪，目前还需要一些时间才能确定，凯帕的未来也是一个问号，这也是令人不解的，很遗憾主帅还是不能选择信任凯帕，而事实上还门将的银子可以补充其他位置。事实上蓝军上赛季防线不稳绝对不是门将的问题，过多的苛责第一门将的确有失公允的，或许主帅和门将之前还有一些其他的问题存在，所以才会这样匆忙的更换首发门将。
   今夏的几位强援中德甲双星都是受到了兰帕德的影响，最终选择在蓝桥征战的，这其中哈弗茨为了加盟蓝军还是牺牲了一些个人利益的，从这一点看这位悍将的确更为可贵。因为球员和勒沃库森2022年到期的合同中有一个条款是哈弗茨可以得到转会费10%的收入分成，他为了转会蓝军放弃了部分奖金分成，不过球员个人收入增加了，他和切尔西的5年合同薪水高达1亿欧元，这样的数字球员和家人也都满意，更为重要的是球员将成为领军人物，这一点更利于职业生涯的发展。
 阿森纳首战告捷，多点开花迎利好，切尔西揭幕战哈弗茨成关键

阿森纳首战告捷，多点开花迎利好，切尔西揭幕战哈弗茨成关键

  哈弗茨无疑是兰帕德新王朝最为重要的一员，所以新赛季首战他的表现也是关键点。值得一提的是当年被寄予期待的巴舒亚伊也继续租借了，这一次将为水晶宫效力，租期为一年，因为之前就曾被租借在这支球队，所以巴舒亚伊还是有望找到自己的最佳状态的。即便未来可能加盟水晶宫，但是能留在英超也是不错的选择。
   虽然球员们来来去去的也是正常的，但是卢卡库和巴舒亚伊没能在切尔西打出来也是很遗憾的，事实上这两人都是可造之材，只是无法在蓝军如鱼得水而已。新赛季对于所有球队来说都是有很多难点的，因为五大联赛中只有法甲提前结束了，四大联赛德甲最早重启和结束，也更有时间备战新赛季。剩下的英超和意甲以及西甲都会出现球队整体疲劳和伤病的影响，所以难点是要多一些，赛季初爆冷的几率也会增加。
   目前外界对切尔西的期待更多，维尔纳增加切尔西锋线进攻能力，这员悍将上赛季打进28粒，本赛季则有望延续相同的强势表现。齐耶什在此前的热身赛中和维尔纳的默契度很足，可以看出两人在到队后的训练很勤奋，彼此间也产生了一些化学效应。齐耶什的长传球精准度很足，新赛季在打不开局面的情况下这柄利器也是可以得分。维尔纳和哈弗茨需要克服的是英超后防线球员的凶狠逼抢，强强对话则需要兼顾一些防守，这些都是新课题。
   哈弗茨近两个赛季打进38球，同年龄的球员只是稍逊于姆巴佩，不过从两人所在的俱乐部相比，巴黎在法甲的确一枝独秀，虐菜能力极强，姆巴佩进球多也是必然的。而哈弗茨所在的勒沃库森还是要面对更多的强队，所以哈弗茨的进球数显然更具含金量。不过小将新赛季征战英超也需要更竭力才能延续上赛季的强势，毕竟英超的防守是令所有人都忌惮的。
   需要提示的是上赛季的核心球员，本赛季可能要接受轮换，尤其是几位新援所在的位置，相同位置的球员发挥一般则可能是轮换或替补，这其中亚布拉罕、芒特等球员则会面对一些变化，兰帕德也同样需要做好更衣室的工作。赛前兰帕德表示齐耶什因为受伤将缺席一两周，奇尔韦尔也有伤，蒂亚戈-席尔瓦需要时间适应，吉尔摩是长期伤员。这也说明这几人将无缘新赛季首轮对阵布莱顿的比赛，不过按照目前的阵容，首轮比赛没有太多的压力。


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