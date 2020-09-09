英超将在8月12日开战，近期豪门球队引援则是热点，利物浦旧将科利莫尔表示曼城的阵容是欧洲足坛最佳，但是瓜迪奥拉还在积极的纳入强援，所以他认为利物浦应该尽快的纳入新援，因为红军今夏至今还没有重磅引援，球迷会很担心。事实上曼城今夏的动作也不大，有几个目标人选也都没能到位，梅西也成为了一场梦，而切尔西则多位强援来投，的确更不能小觑。

卫冕冠军总是会有一些冷门和疲软的表现，这个情况在上赛季末尾几场比赛中也表露了出来，所以新赛季克洛普的确需要做更多的工作才行。上赛季曼城的问题是多方面的，但是也有球员对胜局和冠军的渴望不那么强烈有关，伤病的影响也是重要的一个原因。

利物浦旧将显然是低估了切尔西新赛季可能制造的威胁，因为他认为引进了优秀的球员之后，还需要一些球员和球队磨合，所以需要一段适应的时间，因为基本不可能短期融入球队。事实上也是有例外的，阿扎尔当年加盟球队也没有需要太多的时间就融入球队了，而且接连造点帮助球队全取三分，哈弗茨和维尔纳也可能有惊喜送上，毕竟德甲和英超也有一定的相似点。

事实上切尔西是不容忽略的一个争冠的对手，今夏已经到位的新援有从阿贾克斯引进的齐耶赫，转会费3800万英镑。从莱比锡引进的维尔纳，转会费5300万英镑。从莱斯特城引进的奇尔韦尔，转会费5000万英镑。从勒沃库森引进哈弗茨，转会费9000万英镑，此外还免签了巴黎的蒂亚戈·席尔瓦和萨尔。目前蓝军已经动用的引援资金高达2.31亿英镑，这一数据也打破了曼城在2017赛季保持的单个窗口花费2.27亿英镑的引援纪录，不过切尔西接下来还可能引进新的门将，这样的话还能超出更多。

强援林立自然也是激发球员们士气，年轻球队居多对于冠军的渴望也越大，这也是切尔西冲冠的有利点。兰帕德处子赛季的运筹也是有亮点的，经过一个赛季的磨练也能在新赛季再度拔高，所以在主帅这个点上切尔西也不是处于劣势的。当年的穆帅和瓜帅也都是短时间证明自己的实力，兰帕德也有可能再现奇迹。

新赛季开启前曼联、热刺以及阿森纳的引援也没有重磅的，但是也都进行了一些补充。曼联目前只官宣了范德贝克的加盟，桑乔也是成肥皂剧的感觉，队长马奎尔也有官司缠身，这也需要红魔在他的位置上进行补充，不过作用一定无法达到马奎尔的水平，所以红魔的新赛季充满未知数，也可能在赛季初期战绩不佳，毕竟防线有问题的话，战绩无法保证。

热刺主帅穆里尼奥希望球队引进皇马的加雷斯-贝尔，可惜这个愿望无法完成，接下来也不可能纳入新援，主帅是严重不满的，但是也无可奈何。热刺此前已经纳入三名球员，分别是赫伊别尔、多尔蒂与乔-哈特，这其中后者是替补门将，赫伊别尔与多尔蒂是补充薄弱的位置，也可以胜任首发位置，多尔蒂是寄望取代奥里耶，球队接下来需要将奥利耶交易出去。维尔通亨离队后他的位置并没有纳入新援，这个位置是一个隐忧，很明显球队阵容实力不占优，本赛季基本是陪跑的节奏。阿森纳挽留了奥巴梅扬，此外引进了加布里埃尔，阵容实力也就够抢4的节奏，甚至还可能无缘前四，但是留住了奥巴梅扬起码是保有争夺第四的可能。

其实近期值得关注的是埃弗顿，因为球队先后纳入了J罗与阿兰、杜库雷等强援，力度之大令人没有想到，加上主帅是安切洛蒂，的确可以提升球队的排名，自然也可能成为新赛季争夺前四的球队。J罗先后效力波尔图、摩纳哥、皇家马德里，还曾租借至拜仁慕尼黑，经验上是足够的，实力也是认可的。沃特福德的杜库雷也很熟悉英超，所以也不需要太多适应的时间。

阿兰上赛季为那不勒斯出战33场比赛，贡献2球，送出1次助攻，中场加固也是英超最需要的。安切洛蒂也很会使用老将，所以最佳纳入的强援都可以发挥出潜力和能量。曼城的阵容的确更有厚度，但是萨内和席尔瓦离队，防线也需要补充，这些位置如果不补充也会有很大的问题，所以从目前来看英超列强中切尔西更有雄心，所以随后的时间豪门球队都需要加快引援的速度。



