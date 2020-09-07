近期欧国联的比赛中年轻球员是最大的焦点，维尔纳也在国家队斩获一粒进球，表现可圈可点，这对于切尔西来说是利好。不过对于蓝军来说最重要的还是哈弗茨尽快的融入球队，因为他的能力和多元性是可以给予主帅更多选择的。从阿扎尔离队之后，蓝军一直在等待坐镇未来数年的核心球员，而哈弗茨很明显将扮演相同的角色。主帅兰帕德对他的重视很明显，新赛季首轮将在9月15日开战，所有人都在期待哈弗茨的首秀。

切尔西主帅兰帕德以往阵型比较偏好4-2-3-1和4-3-3，哈弗茨打中场中路10号位，在前锋身后可以输送进攻机会，也可以亲自建功。同时哈弗茨也可以打中场右路，不过因为蓝军边锋位置人员很足，所以这个多面手可能在比赛中偶尔换位诱惑对手，更多的还是在中路运筹帷幄。哈弗茨很喜欢兰帕德踢球的风格，现在主帅也给他开小灶，这样的感觉的确可能在新赛季送惊喜，昔年穆帅对兰帕德也是一样，所以后者才能成就职业生涯的成就，如今哈弗茨的确可能后来者居上。

没有人怀疑哈弗茨的能力，近日克罗斯谈到哈弗茨的时候认为后者有光明的未来，但是他需要经历和适应一个新的环境。这一点的确是真实存在的事情，任何在英超踢球的确需要一个适应的时间，阿扎尔初来切尔西也是先后制造点球，突破制造杀机的次数不断增多，随后就面对很多球队的多人盯防，各种伺候之下，阿扎尔也遭遇了一些脚面见血的情况，同时也会受困于双人包夹。哈弗茨在切尔西同样需要面对凶狠的防守和阻碍，这就需要队友之间有一些配合来减轻他的压力，此外出球一定要准确和快捷。

哈弗茨的优势是跑位很机敏也很到位，接下来球员本人还需要自有限的时间内迅速的融入球队，并且和队友产生足够的默契，此外主帅给他的单独训练也可以让他更快速的融入球队，也更能了解主帅的战术理念和所要求的部分。今夏对于所有新援最大的考验是热身赛的场次锐减，所以只能通过队内训练来恢复球员们的状态，可训练毕竟无法和热身赛相比，这一切都需要球员们克服。

因为蓝军补充了足够多的新援，所以也成为新赛季争冠的第三大热门，第一是曼城，第二是利物浦。关于切尔西新赛季最强阵容也被预测出来供大家评论，阵型还是4-2-3-1，门将凯帕、后防线右后卫阿斯皮利奎塔，中卫蒂亚戈-席尔瓦、吕迪格，另一边路是阿隆索，个人认为埃莫森离队的机会要大于阿隆索。蓝军的后腰位置是坎特和科瓦契奇，前腰是哈弗茨，右边锋是齐耶赫，左边锋是普利希奇，单中锋的位置上是维尔纳。

英超的豪门球队一个赛季要四线作战，轮换制是必须的，所以争冠的球队板凳深度也必须足，这样才能应对魔鬼赛程。上赛季主力阵容是凯帕、阿斯皮利奎塔、吕迪格、克里斯滕森，阿隆索、若日尼奥、坎特、科瓦契奇、芒特、亚布拉罕、普利西奇。新赛季首发新援占据几席，那么板凳厚度会更足，这其中包括芒特、巴克利、若日尼奥、亚伯拉罕、吉鲁等人，这些人都是上赛季的主力阵容中的一员，所以外界羡慕蓝军阵容也是必然的。

虽然目前争冠排名切尔西排曼城和利物浦之后，但是切尔西的确是具备和双雄争冠的实力的。有趣的是切尔西今夏签下的强援当中，前莱比锡前锋维尔纳的转会费为5300万镑，事实上曼城也对他有意，瓜帅甚至亲自打电话给维尔纳，但是后者依旧选择了切尔西，因为兰帕德和他勾画了美好的蓝图。加上此前的若日尼奥，也是瓜帅心仪的球员，但是最终这员大将为蓝军效力了。从以上的这些事情可以看出，很多球员都更喜欢加盟切尔西，因为球队有吸引力。

青春风暴一直都是年轻球员所向往的，因为可以占据主力位置，此外在少帅和少年时期的偶像帐下踢球也是完成梦想的最佳方式，这几位悍将都是寄望开启新的时代，也认可兰帕德的执教能力的人，不得不说切尔西老板阿布选主帅的确是慧眼独具，所以才能吸引如此多的人才。

目前切尔西新援齐耶赫，维尔纳，奇尔维尔，蒂亚戈-席尔瓦以及哈弗茨都已经到位，兰帕德新赛季的阵容非常强大，切尔西的新赛季也被各方看好。这其中贝利预测新赛季切尔西可以夺冠，迈克尔-欧文也看好兰帕德执教的蓝军新赛季夺冠潜能。此外还看低穆帅执教的热刺，此外还有目前引援方面没有太多举措的曼城，事实上名宿的预判还是有一定依据的。