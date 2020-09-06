



今年转会窗的重磅莫过于梅西想离开巴萨，但是最终却未能如愿，其他大笔交易也并不多，而切尔西纳入哈弗茨则是重拳出击，蓝军在纳入这位强援之后，球队今夏的引援已经基本到位了，新赛季也被寄予了更多的期待。目前的足坛开启青春风暴的确是被各种看好的，毕竟新锐的崛起才能有更多的可能。在这样的情况下一些老将也寄望在职业生涯末期可以开启一个新的时代，换一个地方也会有更多的期待，这也是C罗和梅西都寄望离队去一个全新的球队的主要原因。

9月5日凌晨梅西正式宣布继续留在巴萨，明夏将自由离队。做这样的决定也是无奈的，因为宣布决定前梅西团队刚刚声明称7亿欧元违约金无效，西甲官方也第一时间回应梅西无法在今夏以自由身离队，7亿违约金条款仍有效。这个空中传声不久梅西就决定留队了，这也意味着巴萨和梅西之间只有合同关系了，作为职业球员必定会竭力完成新赛季的赛事，但是却绝对不可能续约。

西甲官方认定是梅西和他的团队理解错了合同，梅球王因此放弃自己今夏的决定也会很难过，所以可以确定的是在利益面前豪门球队是不讲人情的，甚至会用一些手腕来达到目的。如今各执一词只能有更多的纷争，所以梅西是选择了退让的。梅西效力巴萨20年，强留一年在情感上的确会划上不完美的符号。事实上C罗离开皇马同样如此，连续三个赛季帮助球队夺得欧冠奖杯，之前答应的涨薪却不兑现，这样的情况下球王也只能选择离队。原来人们认为梅西会在巴萨挂靴，即便离队也会是很温暖的模式，而现实却是残酷的。

近期的最大热门话题就是梅西加盟曼城，而今则成为了泡沫剧，一切都是令人遗憾的。不过这样的结果对于其他豪门来说却是有利的，对梅西有意的球队可以有更多的运筹和提前联络，一个赛季的时间足够完成一些不可能的事情。曼城虽然因为纳入梅西的努力而消耗了一些精力，但是目前全力补充阵容也不迟，只是一些因为梅西加盟蓝月亮而来投的球员也可能改变想法，曼城则需要加速引援的运筹。

曼城新赛季的第一场比赛将在9月22日3点开战，对手是曾经在球队身上拿分的狼队，曼城还有16天的备战时间，高层需要尽快的纳入防线大将才好，毕竟今夏很多球队都对库利巴利有意，不加快步伐可能错失良将。目前的消息是库利巴利的经纪人告知曼城必须提高对球员的报价才能达成协议，所以这笔交易也在商议中。这笔交易希望以8000万欧元成交，但是曼城目前的出价不高于7000万欧。

毫无疑问的是曼城的确在梅西身上做了很多工作，如今梅西选择留队对于蓝月亮来说也是一种解脱。瓜帅和球队只剩下一年合同，赛季结束后可以和梅西一起想各自的下一站，也可能携手在曼城开创新时代，也可能一起加盟同样合适的球队。后面这个设想不太容易，毕竟目前的足坛阵容实力和曼城相等的并不多，瓜帅到新的球队也需要磨合，所以两人在曼城再度联手的可能性依旧是最大的。

此外大巴黎也有可能，毕竟有内马尔在队，双王合力加上姆巴佩也是极其理想的阵容配置。梅西转会离队的泡沫剧其实是双输的结果，相信很多人的内心都有不同的感觉，多数人会同情梅西的遭遇。自然也有一些人认为巴萨挽留梅西也是寄望可以改变俱乐部目前的现状，减少因为核心球员离队所造成的损失，而明夏得到梅西的球队则会更顺利和做好准备，这也是坏事中的好事。

很多时候的不如意在时过境迁之后都会变成不过如此，也可能变成一种庆幸，所以接下来各方加速引援是为必然。今夏至今切尔西引援方面可谓是最到位的，球队如今人才济济，只需要再纳入一到两人即可。蓝军的第一场比赛将是在9月15日开战，蓝军客场对阵布莱顿，球迷都期待看哈弗茨、奇尔维尔、蒂亚戈-席尔瓦、维尔纳、齐耶赫的表现，这其中对哈弗茨尤其寄予了厚望。球员加盟切尔西之后也表示自己已经迫不及待要为兰帕德踢球，并且向他学习，因为兰帕德在球员时期就影响了哈弗茨。