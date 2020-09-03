对于切尔西来说哈弗茨官宣是大事，因为这也是今夏最大的一笔交易了，目前的消息是勒沃库森的哈弗茨已经通过切尔西的体检，即将完成转会蓝军的交易。有诸多强援到位对于新赛季的蓝军是极大的利好，毕竟在攻防两端都有强援到位，兰帕德的次赛季也可能有一些突破。

目前切尔西阵容已经基本到位，所需要调整的只有后防线，此外门将的位置还有一些疑问，个人认为凯帕是不需要更换的，切赫也曾力挺蓝军头号门将，并认为可以给予一些时间，凯帕在切尔西有未来。奈何近期的传闻依旧有引进新门神的消息，不过这也许是主帅的意思，接下来如何定论还需要兰帕德拍板。

23岁的哈弗茨是今夏的热门，很多豪门都想纳入他，但是球员对切尔西情有独钟，此前还曾表示即便蓝军没有欧冠资格也愿意加盟，也许是主帅兰帕德的崇拜者。切尔西上赛季是拿到新赛季欧冠资格的，所以这笔交易只是时间问题。目前球员已经在周日通过了体检，接下来将完成剩余的手续，也就是说官宣在即了。

相关的消息爆出切尔西用9000万英镑纳入这员大将，此外还有一些浮动条款金额，这样的金额最终完成的话，也将超过此外曼联以8900万英镑收购博格巴的重磅交易，也将成为英国足球历史上最贵的引援。自然也有一些人认为小将并不值得，不过对于开启青春风暴的切尔西来说哈弗茨是最适合的人选。

因为明夏有欧洲杯的比赛，切尔西今年又将引援放在德甲球员身上，所以近期的也有媒体预测了德国队的首发中拜仁球员有5人，切尔西也有3人，这样的情况并不多见。吕迪格、哈弗茨、维尔纳的确是实力干将，上赛季德甲涌现的一批年轻球员也的确可以补充到国家队的阵容中，切尔西这三将的表现也将是重中之重。

目前梅西转会曼城的消息是重磅，但是能否最终达成还真是很难说，曼城因此也会消耗更多的精力。但是切尔西却已经基本到位了，从这点上看蓝军备战会更到位一些。奇尔韦尔因为在英超效力多年，所以并不需要太多适应的时间，这个位置加固也是很重要的，因为这个位置一直都是比赛中的不稳定的所在，强援到位之后，球队左闸就不需要再担心了，目前的配置轮换也没问题。

齐耶赫热身赛受伤令人担心，也有人认为他可能是玻璃人，接下来无法在英超立足，而事实上悍将的伤病并不严重，受伤和首秀更想表现相关，并不会影响随后的比赛。事实上任何刚加盟英超的球员来说都需要适应的时间，过早断言其实没有任何一句。上赛季齐耶赫为阿贾克斯出场49次，打进21球，送出20次助攻，也是球队斩获荷兰杯和荷甲联赛冠军的绝对功臣，大战和外战的经验并不缺少。刚结束的赛季齐耶赫31场各项赛事中打进9球，送出21次助攻，场均参与1粒进球也是绝对惊人。

球队签下蒂亚戈席尔瓦也是为了坐镇后防线，无论是比赛中，还是平时训练都可以给予年轻球员更多，他的经验和铁血精神也是切尔西所需要的。上赛季兰帕德已经认定了队内老将能给予的贡献，所以如今队内二老吉鲁蒂亚戈席尔瓦的确是可以在关键比赛中被委以重任的大将。

应该说人们对哈弗茨和维尔纳的组合是无限期待的，相信德国队主帅勒夫也会很看好这两人在切尔西联手作战，如果两人搭档前腰前锋能祭出高效率的话，国家队也会受益匪浅。目前传闻中的新门将是米兰门神唐纳鲁马，不过这笔强援的可能性不高。

关于蓝军新门神倒是雷恩的门将门迪可能性比较高，虽然这位球员有经验，但是必须注意的是雷恩是想纳入大巴黎的阿雷奥拉，才会放走门迪，所以这笔交易目前还存在疑问。28岁的门迪上赛季为球队出战33场，其中有13场零封对手，不过英超球队的攻击力更强，来到第一联赛中能否有这样多的零封场次则是未知数。据悉阿雷奥拉更愿意去英超踢球，但是巴黎还想让其归队，所以这多方面的因素很难更快的促成这笔交易。