近日关于梅西的消息不少，此前的消息爆出球员可能和曼城签约4年和3年的，这还是比较靠谱的，但是近期的消息则称曼城将给梅西提供一份两年的合同，这的确难以令人相信。目前曼城总监已经抵达巴塞罗那，接下来只能交给时间，高层已经亲临证明这笔交易很快会落定。

近日巴萨新帅科曼带队的首堂训练课球员名单中没有梅西，这同样说明梅球王去意已决。梅西的父亲在当地时间本周三抵达巴塞罗那，接下来将与巴托梅乌进行会谈，球王的父亲一直对加盟曼城很满意，所以这次交谈可能很快有结果。

此前相关的消息还称梅西已经和巴萨队友说自己将离队，这也再度确定球王进入离队倒计时了。梅西的离开将会让所有人视角放在英超，新赛季也会有更多的期待和精彩，自然各种话题也不会少。因为球王转会有先例，回看2018年7月10日皇马官宣C罗正式转会加盟尤文图斯的消息，当时33岁的C罗和斑马军团签约4年，转会费为1亿欧元，分两年支付，罗球王的年薪为3000万欧元。今夏梅西的转会模式则可以和C罗对比一下，曼城无疑比尤文有更多的资金支持，所以两年合约的确说不过去。

目前球迷们等待中很是焦躁，毕竟很多人都寄望梅西可以在巴萨挂靴。梅西如果加盟曼城的话也将和阿奎罗一起携手出战，阿根廷国家队的一些节点也会再度重现在英超赛场，此外10号球衣也是在所难免，所以接下来的很多事情都需要主帅解决。球王之所以有巨额的身价是因为他们的商业价值，不过看看尤文纳入C罗之后的相关数据就能明白实际的价值没有球迷们的想象的那样多。从尤文的财报分析得出C罗只有4000多万，而成本摊销是每年要1亿多。不过或许还有其他方面的提升和获益，俱乐部历史上有几位球王效率，这一点也是豪门俱乐部所看重的，此外就是能否帮助球队获得冠军奖杯和欧战的成绩才是俱乐部更重视的所在。

曼城纳入梅西之后也会让队内的工资结构混乱了，有球王在队，其他球员的工资则不可能有更多的提供，巴萨队内的一些弊端也会延续到曼城队内。不过有瓜帅坐镇，这些问题还是可能解决的，今夏萨内和席尔瓦已经离队，队内的薪金空间有了，接下来还可以送走一些边缘球员和老将，提携一些年轻才俊，或许这些问题就可以解决了。不过梅西的要求一定有强援辅助，队内这些大将除了德布劳内和阿奎罗以及斯特林外，其他人能否入梅西的眼睛也是一个问号。

有一部分曼城球迷是并不赞同纳入梅西的，甚至对俱乐部请瓜帅入主也有微词，因为这位名帅并没能给予球迷想要的欧冠奖杯。联赛冠军房名，之前的两位主帅也都能做到，所以认定瓜帅入主曼城之后并没有取得成功。这些人还都等着瓜帅新赛季结束后离队，球队可以重新开启一个新的时代，却没有料到今夏梅西可能驾临，这的确是更为冒险的行为，奈何曼城高层对这样的机会欣喜若狂。

有相关的专业人士曾认为梅西的体能、跑动能力严重不足，梅西所在的这支队伍等于缺半个人，此外还认定目前的豪门球队中都没有梅西的位置。令人没有想到的是曼城居然敢于做这样大胆的尝试，如果最终梅西到队，则可以检验这位专业人士的预言是否准确了。

事实是哪个梅西的体能状况和近几年存在的伤病都不适合英超的快节奏，也不太适合前场高位逼抢，曼城战术方面还需要因为他的到来而做出改变。英超的魔鬼赛程一直被认为是禁锢球队在外战中发挥的一个致命点，此外国家队层面英格兰战绩不佳也被认为是英超赛程密集导致球员疲惫和伤病频发的原因之一，那么梅西到来之后这些问题都会存在，这样的话曼城新赛季的战绩也将是一个问号。

英超新赛季首轮将在9月12日开战，也就是还有11天就开战了，利物浦将对阵利兹联，曼城主场迎战维拉。西甲再有26天也将开打，梅西现在都没和球队合练，所以和曼城相比，巴萨所需要应对的事情更多，所以这笔交易也可能加速，一切都需要看三方的需求能否满足。

目前的足坛依旧是梅罗的时代，即便两位的年龄都注定是他们职业生涯的末期，但是这两人仍是绝对的焦点。2009年6月C罗以9600万欧元的转会费从曼联加盟皇马，他只效力皇马9年期间共为球队出战438场比赛，打进450球，送出131次助攻。4次欧冠冠军是很多人无法超越的殊荣，尤其是皇马连续三座欧冠奖杯中C罗的贡献令人难以忘记，此外还有很多个人荣誉和联赛和杯赛的荣誉加身。

梅西从13岁到巴萨至今20年，梅球王也的确是将自己最好的年华都给了巴萨，这期间随着球队拿到10次联赛冠军，4次欧冠奖杯，6次金球奖。此外还有很多杯赛冠军和个人荣誉，今夏功成身退也的确是很合适的。