今夏切尔西第一场热身赛1比1布莱顿，新援维尔纳开场4分钟就打破了僵局，当时人们都认为这场比赛可能是大胜，遗憾的是随后蓝军没能扩大比分，比赛末尾小将送点球大礼导致平局。首场热身赛是留下了一些遗憾的，不过这倒是无伤大雅，毕竟热身赛主要是磨合球队，让球员们将状态逐渐调整到位。

事实上热身赛是需要一个循序渐进的过程，下半场切尔西新援齐耶赫扭伤膝盖被换下场的确令人意外，这一点也为球队蒙上阴影。因为热身赛也很忌讳意外受伤的，对阵英超的中下游球队更需要小心。因为新赛季英超很快就将开启，如果这位强援伤停一段时间可能会影响到正赛的发挥。本场比赛中齐耶赫下场后球队才失球，当时阿姆帕杜禁区内绊倒康纳利送点球，格罗斯命中战平切尔西。不过这场比赛超长的补时也是平局产生的一个重要原因，热身赛一般都不会补时太久的。

此外吉鲁在比赛末尾也头部受伤，这一场热身赛就伤两员大将的确令人担心，看来主帅还是需要更多的叮嘱球员规避伤病，否则赛季开启无法全员出战。因为芒特、亚布拉罕、普利西奇、托莫里此前曾到希腊度假，目前还需要经过一段时间的隔离才能归队训练，这一点也可能对球队有一些影响。至于被传切尔西有个别球员感染新冠则无法定论，因为目前还没有

绝对确定的消息证明这一点是真实的。

这场热身赛两位门将凯帕和卡巴列罗各踢半场比赛，后者还扑出了一粒点球，本赛季关于首发门将离队的传闻不少，只是目前没有合适的替代者，所以凯帕依旧在队中。事实上这位门将还是可以胜任球队首发的，只要球队补充防线的问题，他的表现还会更稳健。

其他位置上的首发是詹姆斯、克里斯滕森、萨尔特、阿隆索、坎特、科瓦契奇、奇克、齐耶赫、韦尔纳、奥多伊，这也基本是主力阵容，遗憾的是本场也只打进一球。下半场阿斯皮利奎塔、吕迪格第一时间替补登场，这除了均等分配出场时间外，也是在加固防线，这样可以给予进攻端更多进攻的空间。第60分钟后兰帕德先后派劳伦斯、马特森、阿姆帕杜、贝克、吉鲁登场，这样也是进行更多的尝试，看看球员们的状态。

此后第72分钟再派上瓦尔、加拉赫、卡斯蒂略，伤停补时因为吉鲁意外受伤，主帅用麦克科尔米克替换前者登场，球队的失球是在第90分钟失球的，锋霸也是急于反超比分，因此头部受伤被换下，接下来只能寄望蓝军队内的这两个伤号没有太大的妨碍，并不会缺席太多的比赛。

其实从上赛季的赛果中可以看到球队的问题，在一球领先之后就会有点迷失，所以80分钟后失球导致失分的比赛其实比较多，这一点也需要在赛季开启前解决。

上赛季热身赛收场也是1比1平局，对手是波希米亚人，巴舒亚伊率先进球，莫洛伊终场前扳平。第二场比赛切尔西客场4比0圣帕特里克，芒特和埃莫森进球，吉鲁梅开二度锁定胜局。第三场比赛切尔西客场0比1不敌川崎前锋，第86分钟达米昂打中横梁后完成绝杀。第四场比赛切尔西2比1巴萨，亚布拉罕和巴克利先后进球，拉基蒂奇打进一球挽救颜面，不过这场比赛多是替补和新援出战。

第五场比赛切尔西4-3雷丁，巴雷特率先破门，切尔西先失球的情况下，巴克利和肯尼迪先后进球，下半场莫里森为雷丁再进一球，所幸的是随后芒特梅开二度再度领先，不过比赛末尾切尔西还是丢球了，巴多克扳回一球。第六场比赛切尔西5-3萨尔茨堡，普利西奇梅开二度并造点，巴克利罚中点球，还助攻佩德罗破门，巴舒亚伊也有一球入账，不过球队还是在第84分钟和第92分钟的时候丢了两球，末尾防守依旧有问题。

第七场比赛切尔西客场2比2门兴格拉德巴赫，对手的普莱亚和霍夫曼先后进球，所幸的是亚布拉罕和巴克利先后进球帮助球队拿到平局，值得一提的是这两球都是点球，有点侥幸。