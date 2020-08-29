最近梅西转会的事情是热点，相关的消息称曼城可能会送走三名球员来纳入球王，虽然这个消息并不准确，但是各方都认为这样的方式的确是大冒险，曼城高层还是应该更为理性的审视今夏的这笔引援。曼城目前最需要的就是欧冠奖杯，即便梅西到阵中也未必一定能帮助球队站在欧战之巅。因为明夏还有欧洲杯的赛事，球员分心造成疲惫也是必然的，这样的情况下更会增加争夺欧冠的难度，所以太多的投入还是会留下遗憾的。

目前这笔交易最大的难点是巴萨可能不允许梅西自由身离队，所以曼城还需要和巴萨进行更多的商谈，而如果梅西可以解决这个难点的话，蓝月亮只是应对薪酬方面的运筹要容易一些。近期相关消息称曼城愿意以1亿欧元的转会费+贝尔纳多、热苏斯、加西亚三名球员换购梅西，这样大的投入的确令人侧目，或许旁观者无法理解曼城对于球王的渴望，所以无法理解这样的神操作。

必须提及的是瓜帅目前和曼城只剩下一年合约，这样的情况下还大笔资金求购梅西的确可能会后悔，梅西这样的年龄必须有瓜帅这样的名帅执教才能再度大放异彩，所以曼城还需要考虑和瓜帅续约的问题。如果可以确定瓜帅执教随后几个赛季的话，梅西到来才可能开启一个辉煌的时代。此前也有消息爆出梅西已经与曼城就个人条件达成一致，随后很快就有结果，但是目前仍没消息也证明这笔交易的难度很大。

其实这笔交易也是三方的博弈，巴萨方面还希望挽留梅西，巴萨主席巴托梅乌甚至用辞职来表达俱乐部的决心，而目前梅西是一心想离队，曼城方面则是求贤若渴。接下来还会什么样的变化的确很难猜，因为重磅交易中途夭折的也不少了。大巴黎也对梅西有意，但是梅球王的父亲却已经公开表示法甲豪门无可能了。

梅西已经效力巴萨15年，做出决定也一定是经过深思熟虑的，此前应该也有一些试探性的交流，否则事情的发展也不会这样快。曼城上下应该也都寄望球王来投，只有被传出被交易的球员会喜忧参半。因为如果加盟巴萨的话，新赛季的球队势必会有很多难题需要解决，加上近几个赛季炙手可热的球星到了巴萨都难以迎来大爆发，加盟球队的球员都需要迎接更严峻的考验。

巴萨的动荡更能衬托皇马的稳健，西甲争霸也是银河战舰更具优势。曼城纳入梅西之后，队内士气会更高，和巴萨相比还是有更多的期待的，所以目前曼城阵中的球员都希望留队。至于同样对梅西有想法的大巴黎来说，内马尔和梅西再度携手的确更合适，法甲联赛压力不大，可以让两位巨星更多的留力欧冠。此外两人曾在巴萨携手拿到欧冠奖杯，内马尔还打进关键进球，所以这两人再度携手似乎是更合适的，奈何梅西和他的父亲都更青睐曼城和更为激烈的英超。

梅西之所以选择英超曼城自然和瓜帅有关，此外就是他本人对这个最为激烈的联赛也有兴趣，所以此前欧冠对阵英超球队总是很难进球，尤其是曾经的切尔西基本是令梅西徒劳而返的，虽然随后有进球了，但是在梅西内心还是留下了很深刻的印象。目前梅西这个年龄依旧想挑战英超，的确是很勇敢，同时也很冒险。

因为近期尤文的伊瓜因表示如果梅西到英超会被踢伤，因为阿根廷人上赛季就为切尔西效力，表现一般也是因为英超球队的防守凶狠且针对性更强，所以导致一些比赛中他被隐形，因此赛季结束后也不可能留队。对于在英超的记忆的确很深，所以伊瓜因才会这样表达自己的观点，同为阿根廷队友自然也不希望梅西的下一站更为艰难。

回看梅西和瓜帅共同创造的辉煌，两人合作4个赛季，这期间巴萨两次在欧冠登顶傲视群雄，球队被称为宇宙队，梅西的职业生涯也达到了巅峰。瓜帅离队至今已经近10年时间，梅西这段时间也在巴萨独立带领球队斩获了一些奖杯。但是近几个赛季球队却存在很严重的问题，这也是梅西无法撑起的，所以在职业生涯末期和瓜帅联手的确是从梅西这个角度最好的选择。

梅西的构想是美好的，如果真正成功的话，接下来的赛季则会有一些难点，希望主帅和球员没一起解决。曼城队内有阿奎罗和奥塔门迪，这两人和梅西很熟悉，也是好朋友，这两位大将也能帮助球王快速融入球队。不过曼城防线引进新援也是重中之重，倘若这一点不弥补的话，新赛季还可能重蹈巴萨的覆辙，因为两队都是防守的漏洞更大，拖累了进攻，也直接导致一些比赛失分。