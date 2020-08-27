8月27日切尔西官宣签下莱斯特城左后卫奇尔维尔，双方签约5年，转会费为5000万英镑。奇尔维尔是英伦球员，蓝军得到他有双重的利好，防线加固也是新赛季开启前最为重要的。奇尔韦尔本人也对加盟切尔西很是激动，并表示迫切的期待新赛季的到来。目前切尔西新援到位的已经有三位，齐耶赫、维尔纳、奇尔韦尔之后，还有巴黎的蒂亚戈席尔瓦。

23岁的奇尔维尔是莱斯特城青训，2015年到一线队至今共为球队出战123场比赛，这期间打进4球，送出12次助攻，这也是带刀后卫的模板，切尔西的传统特里开始就是可以开倒车的，这柄利器也可以助力新赛季。蓝军已经从莱斯特城先后纳入三位球员，分别是坎特、德林沃特、奇尔韦尔。

回看奇尔韦尔上赛季对阵争冠集团的表现，的确是可圈可点的。狐狸城战切尔西的比赛这员大将没出场，在随后对阵曼联的比赛中首发出战，球队开场不久失球，瑟因居绊倒拉什福德送点球大礼。失球后两队陷入焦灼中，这期间莱斯特城获得角球机会，球到禁区被曼联球员解决，但是奇尔维尔外围拿球后直接凌空抽射很有威胁，德赫亚反应快将皮球勉强的托出横梁，可以看出带到后卫的远射功力。比赛中他还有2次过人，2次抢断1次成功，2次解围，2次犯规和3次被犯规，这也是因为他在比赛中制造了一些威胁才会有这样多次的被犯规。

莱斯特城1比2不敌利物浦的比赛中，红军第40分钟打破僵局，米尔纳直传球造成埃文斯拦截失误，马内单刀破门。莱斯特在第80分钟由麦迪逊劲射破门，遗憾的是伤停补时阿尔布莱顿带球被断后绊倒了马内送点球大礼。奇尔韦尔这场比赛有3次过人，1次抢断成功，1次解围，1次犯规和被犯规，他始终是防线不犯错的球员。

此外在莱斯特城1比2惜败热刺的比赛中，奇尔韦尔还传出1次威胁球，1次过人，3次抢断2次成功，3次解围，1次犯规和被犯规。莱斯特城2比0阿森纳的比赛中，两粒进球都是下半场打进的，第一球是佩雷拉和巴恩斯连续传球，蒂莱曼斯横传助攻瓦尔迪破门。随后不久来自瓦尔迪的回传球，麦迪逊扩大比分。奇尔韦尔同样传1次威胁球，1次过人，3次解围。

狐狸城1比3不敌曼城的比赛中瓦尔迪率先破门，但是随后马赫雷斯射门打中瑟因居偏转入网，对手运气的确不错。上半场末尾是因为佩雷拉禁区内对斯特林犯规送了点球，球队才从领先到被反超的。可以看出狐狸城面对强队的时候总是犯错送点，这一点才是最为致命的点。奇尔韦尔在这场比赛同样有4次过，1次抢断，1次解围和2次被犯规的数据。

因为连续对阵曼城和利物浦，所以莱斯特城曾0比4惨败给利物浦，第二粒失球同样是瑟因居角球防守时手球犯规送点球，球队的确被誉为点球队了。这场大战中奇尔韦尔有7次解围，1次被犯规的数据，如果不是悍将这样多的化解危机，莱斯特城还可能更多失球。

进入2020年之后，莱斯特城2比2逼平切尔西一战是奇尔韦尔最惊艳的一战，上半场末尾阶段来自奇尔维尔左路低传球，巴恩斯起脚威胁球门，狐狸城的角球机会，奇尔维尔左脚凌空扫射高出，连续两次制造威胁也是很少见的。两队的进球都集中到下半场，芒特利用角球机会助攻吕迪格进球，蒂莱曼斯传球助攻巴恩斯扳平比分。

莱斯特城第64分钟再进球，奇尔维尔突入禁区后传中，佩雷拉回传蒂莱曼斯，后者再次传中球助攻奇尔维尔推射反超比分。7分钟后还是芒特左路任意球传中助攻吕迪格头槌扳平比分的。这一战奇尔韦尔是惊艳的，而切尔西也依旧是那支总会购买曾经洞穿自己球门的球队。这场比赛奇尔维尔2次射门打进1球，传1次威胁球，1次过人，2次抢断成功，3次解围，1次被犯规。

综上所述奇尔韦尔很少在比赛中犯错，反而是很稳健的一员，即便他不是完美的，但是却依旧是潜力股，加盟蓝军之后还有望提升实力。卡希尔当年也是中游球队加盟切尔西的，随后表现越来越出色，最终成为切尔西的队长，今夏这蓝军防线大将也值得期待。

蒂亚戈-席尔瓦也很快会官宣，相关的消息爆出切尔西将和席尔瓦签下为期一年的合同，席尔瓦也可以选择再延长一年的合同，这员大将预计周五飞往伦敦，抵达英国后进行14天的自我隔离之后，才能到队和球队一起合练，不过这个时间不妨碍新赛季的备战。