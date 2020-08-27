8月27日切尔西官宣签下莱斯特城左后卫奇尔维尔，双方签约5年，转会费为5000万英镑。奇尔维尔是英伦球员，蓝军得到他有双重的利好，防线加固也是新赛季开启前最为重要的。奇尔韦尔本人也对加盟切尔西很是激动，并表示迫切的期待新赛季的到来。目前切尔西新援到位的已经有三位，齐耶赫、维尔纳、奇尔韦尔之后，还有巴黎的蒂亚戈席尔瓦。
23岁的奇尔维尔是莱斯特城青训，2015年到一线队至今共为球队出战123场比赛，这期间打进4球，送出12次助攻，这也是带刀后卫的模板，切尔西的传统特里开始就是可以开倒车的，这柄利器也可以助力新赛季。蓝军已经从莱斯特城先后纳入三位球员，分别是坎特、德林沃特、奇尔韦尔。
回看奇尔韦尔上赛季对阵争冠集团的表现，的确是可圈可点的。狐狸城战切尔西的比赛这员大将没出场，在随后对阵曼联的比赛中首发出战，球队开场不久失球，瑟因居绊倒拉什福德送点球大礼。失球后两队陷入焦灼中，这期间莱斯特城获得角球机会，球到禁区被曼联球员解决，但是奇尔维尔外围拿球后直接凌空抽射很有威胁，德赫亚反应快将皮球勉强的托出横梁，可以看出带到后卫的远射功力。比赛中他还有2次过人，2次抢断1次成功，2次解围，2次犯规和3次被犯规，这也是因为他在比赛中制造了一些威胁才会有这样多次的被犯规。
莱斯特城1比2不敌利物浦的比赛中，红军第40分钟打破僵局，米尔纳直传球造成埃文斯拦截失误，马内单刀破门。莱斯特在第80分钟由麦迪逊劲射破门，遗憾的是伤停补时阿尔布莱顿带球被断后绊倒了马内送点球大礼。奇尔韦尔这场比赛有3次过人，1次抢断成功，1次解围，1次犯规和被犯规，他始终是防线不犯错的球员。
此外在莱斯特城1比2惜败热刺的比赛中，奇尔韦尔还传出1次威胁球，1次过人，3次抢断2次成功，3次解围，1次犯规和被犯规。莱斯特城2比0阿森纳的比赛中，两粒进球都是下半场打进的，第一球是佩雷拉和巴恩斯连续传球，蒂莱曼斯横传助攻瓦尔迪破门。随后不久来自瓦尔迪的回传球，麦迪逊扩大比分。奇尔韦尔同样传1次威胁球，1次过人，3次解围。
狐狸城1比3不敌曼城的比赛中瓦尔迪率先破门，但是随后马赫雷斯射门打中瑟因居偏转入网，对手运气的确不错。上半场末尾是因为佩雷拉禁区内对斯特林犯规送了点球，球队才从领先到被反超的。可以看出狐狸城面对强队的时候总是犯错送点，这一点才是最为致命的点。奇尔韦尔在这场比赛同样有4次过，1次抢断，1次解围和2次被犯规的数据。
因为连续对阵曼城和利物浦，所以莱斯特城曾0比4惨败给利物浦，第二粒失球同样是瑟因居角球防守时手球犯规送点球，球队的确被誉为点球队了。这场大战中奇尔韦尔有7次解围，1次被犯规的数据，如果不是悍将这样多的化解危机，莱斯特城还可能更多失球。
进入2020年之后，莱斯特城2比2逼平切尔西一战是奇尔韦尔最惊艳的一战，上半场末尾阶段来自奇尔维尔左路低传球，巴恩斯起脚威胁球门，狐狸城的角球机会，奇尔维尔左脚凌空扫射高出，连续两次制造威胁也是很少见的。两队的进球都集中到下半场，芒特利用角球机会助攻吕迪格进球，蒂莱曼斯传球助攻巴恩斯扳平比分。
莱斯特城第64分钟再进球，奇尔维尔突入禁区后传中，佩雷拉回传蒂莱曼斯，后者再次传中球助攻奇尔维尔推射反超比分。7分钟后还是芒特左路任意球传中助攻吕迪格头槌扳平比分的。这一战奇尔韦尔是惊艳的，而切尔西也依旧是那支总会购买曾经洞穿自己球门的球队。这场比赛奇尔维尔2次射门打进1球，传1次威胁球，1次过人，2次抢断成功，3次解围，1次被犯规。
综上所述奇尔韦尔很少在比赛中犯错，反而是很稳健的一员，即便他不是完美的，但是却依旧是潜力股，加盟蓝军之后还有望提升实力。卡希尔当年也是中游球队加盟切尔西的，随后表现越来越出色，最终成为切尔西的队长，今夏这蓝军防线大将也值得期待。
蒂亚戈-席尔瓦也很快会官宣，相关的消息爆出切尔西将和席尔瓦签下为期一年的合同，席尔瓦也可以选择再延长一年的合同，这员大将预计周五飞往伦敦，抵达英国后进行14天的自我隔离之后，才能到队和球队一起合练，不过这个时间不妨碍新赛季的备战。
蒂亚戈-席尔瓦在2012年7月加盟巴黎圣日耳曼，转会费为4200万欧元。8年中他随队出场314次，打进17个进球，曾赢得7座法甲冠军，7座法国超级杯，5座法国杯和6座法国联赛杯，25座冠军奖杯和巴黎圣日耳曼的队长的身份证明他的关键性，日前昔日巴西前锋里瓦尔多也公开表示席尔瓦可以给予年轻的切尔西更多。
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