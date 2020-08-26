近日关于梅西离队的消息很多，这其中有媒体爆料梅球王曾给瓜迪奥拉打电话，询问曼城是否有能力签下他。如果消息属实的话，瓜帅和梅西再度联手也可能成为事实，毕竟现在的俱乐部中有能力签下梅西的不多。这其中曼城和巴黎是最有财力的，至于国米只是说说而已，即便意甲豪门有意，梅西也未必同意。梅西如果想出走必然会选择球队财力、阵容和主帅三方面都到位才行，巴黎主帅明显不及瓜帅，所以梅西第一选择应该就是曼城。

事实上从瓜帅离开巴萨之后，虽然球队也斩获了一些奖杯，但是想再创辉煌时代是不可能的，俱乐部在引援上的投入不少，主帅也更换了几位，但是从战绩上看明显都不及瓜帅。同样瓜帅先后执教拜仁和曼城都只是联赛和国内杯赛给力，欧冠不是8强就是4强，始终没能晋级决赛，更别提冠军奖杯了，所以梅西如果来投的话，两强携手加上曼城目前的阵容的确可能再创宇宙队的辉煌。

梅西已经向巴萨坦白，希望启动离队条款以自由身离队，巴萨认为梅西的离队条款已过期，他离队的话无法达成自由身离队，这样的话俱乐部之间的谈判就会陷入僵局，高额的转会费则会阻碍梅西离队。不过如果梅西铁心离队的话会有进一步的动作，恐怕巴萨最终会让步。

梅西为什么会选择离队，个人认为有三个点，第一就是新任主帅不是他认可的，否则不会这样快做出决定。第二是预估巴萨无法加强目前的阵容，如果俱乐部能重新纳入内马尔的话，相信梅西就不会选择离队了。第三就是为了俱乐部能更新换代，梅西离队可以加快步伐，球员本人也希望在职业生涯末期能在英超和其他三大联赛征战的机会，参见C罗在尤文从皇马加盟尤文的例子，罗球王的感觉就不错。

目前曼城球迷和一些中立球迷都寄望梅西加盟英超的蓝月亮，因为这样的话新赛季有更多值得期待的地方，下赛季曼城和尤文碰面也是极其可能的，两位巨星在更换东家之后的再度对碰也将是万众瞩目的。甚至还有球迷希望曼联迎回C罗，这样的话英超赛场也有更为劲爆的德比战了。曼城队内有德布劳内和斯特林等当打之年的大将，梅西加盟的话的确是华丽的阵容，球队只需要再补充防线就可以了。

近几年内马尔也希望重回巴萨，这也是希望和梅西再度联手的意思，如果今夏梅西转投巴黎的话，两位球王和姆巴佩联手也是要爆棚的，新赛季触及欧冠也有更多的可能。不过最终一切都要看俱乐部高层和梅西本人的意愿，毕竟球员对下一站的要求也是比较高的。

不过这个事情也可能有其他的变化，那就是梅西和高层是有一些分存在，如果俱乐部让步满足梅西要求的话，最终也可能是继续留队，这个几率也比较大。目前梅西的周薪是将近100万英镑，肖像权每年900万英镑，奖金每年3000万英镑，还有2500万英镑的忠诚奖金，这些金额叠加起来的确不是个小数字，也会令一些俱乐部退缩。不过梅西为了转会也可能有一些让步，毕竟目前的梅球王很可能急于离队。

因为疫情的影响，今夏豪门引援都有一些疲软，所以能满足梅西的只有曼城和巴黎，此外传说有可能的切尔西、阿森纳、国米等球队基本都是想想而已。瓜帅近几年也曾多次提到梅西，并且回忆同梅西在一起的时光和一起的制造的辉煌，所以从瓜帅的角度会极力促成这笔交易。梅西和球队的合同将在明夏到期，因为合同中有一个特殊条款，2020年夏天梅西可以选择与巴萨免费解约，但是目前高层认定时间过期了，不过球王去意坚决的话巴萨也可能适度的让步。

梅西转会也可以参照C罗转会尤文的例子，C罗降薪后依旧要花掉尤文6000w的薪资空间，所幸的队内其他的球员薪金没有特别高的，所以才能平衡。不过球队想要纳入强援，还必须送走一些球员才行。曼城今夏送走了萨内，目前队内还有一些球员需要清理，此外年长的桑切斯也可以送走，这样的话也会有一笔资金可供球队使用，不过桑切斯一年下来的费用只是梅西的三分之一，所以曼城也同样需要多方位的运筹。

此外有消息称巴萨希望签下曼城球员热苏斯，所以巴萨也可能以球员互换的模式交易梅西，这就要看瓜帅是否舍得热苏斯了，因为主帅一向看重巴西人的潜力，阿奎罗如果离队的话，热苏斯会得到更多的机会，而现在只有23岁的他也有更多的潜能，所以曼城高层和主帅都未必同意这笔交易。巴萨主帅想引进热苏斯成为填补苏亚雷斯的空缺，主帅的眼力的确不差。热苏斯与曼城之间的合同要到2023年，巴西人是2016-17赛季的冬季转会窗口转会曼城的，蓝月亮支付3200万欧元转会费。2019-20赛季悍将出战53次，各项赛事共进23球，送出14次助攻。此外在对阵皇马的比赛中也有建功，且让拉莫斯吃到红牌，这样的大将的确是所有球队需要的。