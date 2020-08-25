欧冠决赛拜仁1-0巴黎夺冠，内马尔的泪水是伤感一刻，曾经在世界杯的赛场上他也泪洒球场，有一次是因伤无法继续比赛，一次则是遇阻后最终赢球泪洒赛后的草坪上，内球王对于荣誉的渴望是极强的，同时受到的严防也是最多的。加盟巴黎之后遭遇的伤病困阻了他的发挥，本赛季无伤病的他再度错失欧冠奖杯的确是很沉重的打击。接下来法甲已然率先开战，内马尔还需要擦干眼泪继续征战。

今夏内马尔转会的几率很小了，所以只能期待新赛季能够连续两个赛季率队杀入欧冠，参见利物浦两个赛季杀入欧冠，第二个赛季最终夺冠的例子，巴黎也有望重复这样的神奇。内马尔从到欧洲踢球开始一直都寄望能站在最高点举起冠军奖杯，在巴萨时期他是梅西的助力者，到巴黎才是绝对的核心人物，遗憾的是巴西人的愿望和巴黎上下的期待却被球队青训培养出来的科曼终结了，这也是极其戏剧的一面，却也折射了很多问题。

拜仁淘汰巴萨的比赛中替补出场的库蒂尼奥打进两球，在很短的时间内梅开二度也让旧主很是难受，毕竟是巴萨的弃将租借为拜仁所用，高层一定难以预判到这员大将成为球队欧冠生死战中被雪上加霜的利器，这其中的滋味巴黎和巴萨算是品尝到了。全场比赛巴黎错失了多少机会，所以内马尔赛后的泪水有多重的诉说。

内马尔年前离开巴萨的目的就是成为王者，夺得欧冠是最好的证明。内马尔加盟巴黎之后的前两个赛季球队无法突破欧冠八强，内球王也受困于多方面的原因，这也是想象美好现实残酷的例子。在2019年夏天内马尔差点重返巴萨，遗憾的是最终无法如愿，而本赛季率领巴黎跻身欧冠决赛之后，内马尔也不太可能离队了。这场比赛的另外一个原因是姆巴佩伤愈复出，状态不是最佳，法甲早早结束，球员们都没能保持最佳的状态，这些方面拜仁都优于巴黎。

德甲老大此前拿到联赛和国内杯赛的冠军，也有足够多的时间备战，且因为联赛表现强势，球员们的状态也极佳，所以全胜夺冠也是必然的，只是赛后部分人认为拜仁可以统治几年欧冠是夸大其词了。本赛季黑马搅局导致一些豪门球队出局，单赛制也是强队提前出局的主因，新赛季恢复两回合淘汰赛拜仁就可能更早出局了。

这场欧冠的天王山大战后，内马尔19次为大巴黎出战欧冠参与23球，场均1球以上。只是对阵拜仁的这场关键战中，内马尔表现一般，上半场姆巴佩妙传，内马尔射门被诺伊尔扑出，随后的比赛中巴黎的射门基本都是被拜仁门神化解，还有一些机会是射偏了。

内马尔曾经拿到过欧冠，那是2015年欧冠决赛，内马尔末尾为巴萨破门帮助球队登顶，5年后如果再度进球夺冠的话，内球王就将成为继C罗、曼朱基奇之后第三位为两支球队在欧冠决赛里破门的球员，28岁的他也的确圆满了。很多时候遗憾似乎是无法避免的，巴黎对于冠军的渴望更迫切一些，球员的紧张也不可避免，所以就会有不断错失良机的表现，失冠也是成为必然的事情了。

值得一提的是欧冠近14次射门内马尔都未能破门，欧冠决赛中内马尔57次触球有27次丢球，这也是球员需要反思的点，此外球队也需要进一步完成磨合，本场比赛配合上不及拜仁，所以无法打开局面制造更多真正的威胁，这一点在下半场尤其明显。4亿欧元的内马尔、姆巴佩不及巴黎免费放走的金斯利-科曼，这一点也的确心塞，所以豪门球队是时候重视队内的年轻储备了，而不是靠大笔资金纳入强援来触及冠军奖杯。

欧冠结束也意味着引援大战真正开启，接下来豪门球队抢人也是必然的。巴黎后卫蒂亚戈-席尔瓦与球队的合同结束了，切尔西则有可能签下这员大将。席尔瓦的经验是足够的，蓝军防线年轻球员居多，的确需要老将带领，虽然席尔瓦已经35岁了，但是目前的合约可能是一年，为的是救急和在关键战中镇守后防线，这样的筹谋倒是正确的。

目前的足坛老将们都很稳健，伊布、诺伊尔、C罗、吉鲁、莱万等30岁以上的老将都依旧出色，能独力撑起球队的攻防大旗，所以依旧保持着出色状态的蒂亚戈-席尔瓦的确符合切尔西目前的需求。切尔西今夏引援的确给力，新援到位的有齐耶赫和维尔纳，奇尔维尔和席尔瓦以及哈弗茨的交易则可能在近期达成。