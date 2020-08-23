英超2020/21赛季将于2020年9月12日开始，将在2021年5月23日结束。首轮比赛的对阵是伯恩利vs曼联、水晶宫vs南安普顿、富勒姆vs阿森纳、利物浦vs利兹联、曼城vs维拉、热刺vs埃弗顿、西布朗vs莱斯特城、西汉姆vs纽卡，9月14日的两场比赛是布莱顿vs切尔西、谢菲联vs狼队。相比下来利物浦对阵利兹联一战更引人注目，客队是曾经的豪门，本赛季的升班马，红军则是卫冕冠军。

首轮对手都是强弱交战，曼联的对手伯恩利上赛季排名第10位，比第三位的曼联少12分，两队上赛季两次交战曼联客场2比0拿下对手，回到主场却0比2爆冷输给伯恩利，所以红魔想取得开门红并不太轻松。水晶宫和南安普顿上赛季排名第14和第11，圣徒实力占优，首轮拿分的可能性比较大。阿森纳上赛季排名第8位 ，本赛季全力拼联赛和国内杯赛，富勒姆是本赛季升班马，枪手需要防冷。

利物浦上赛季以18分优势夺冠，利兹联时隔16年重返英超，这样的对决的确是有各种可能，克洛普的球队很可能无法取得开门红。曼城上赛季位列第二，维拉排名第17位，上赛季末也是惊险保级，这场比赛冷门的可能性不高。上赛季曼城三战维拉的比赛全胜，这其中主场3比0、客场6比1双杀维拉，联赛杯客场2比1对手，曼城是有绝对优势的。

热刺和埃弗顿上赛季分别排名第6和第12，太妃糖一向有爆冷强队的实力，所以热刺也需要规避冷门。上赛季热刺客场1比1、主场1比0埃弗顿，的确是有克星味道的对手。西布朗是升班马，莱斯特城上赛季最终排名第五，球队赛季末尾不断失分才失去了欧冠资格，这场比赛有望全取三分。

西汉姆和纽卡上赛季分别排名联赛第16和第13位，也是势均力敌的对手。布莱顿和切尔西上赛季分别排名第15和第4，蓝军今夏纳入了几位强援，新赛季面对劲旅不可能失分。上赛季切尔西两战布莱顿客场1比1、主场2比0保持不败。谢菲联和狼队上赛季排名第9和第7，都是表现很稳健的球队，本赛季率先碰面也可能是握手言和。

对于英超群雄来说备战的时间并不多，所以近期引援方面的速度必须加快，切尔西近日加快了引进哈弗茨的步伐，这样做也是为了新赛季能触及奖杯。强援加盟也可以加速青春风暴更猛烈，也能提升整体实力和板凳的深度。哈弗茨的确是极其关键的一员，本赛季他出场45场比赛独造27球，打进18球，送出了9个助攻。目前这笔交易还是因为转会费问题没有达成共识，1800万英镑差价还需要双方一起协商才能解决。

目前切尔西已经有两位新援到位，3800万英镑签下了齐耶赫今夏到队报到了，今夏5400万英镑签下了维尔纳也已经在阵中，此外还以5000万签约莱斯特城签下左后卫奇尔维尔，后者也是对球队上赛季末尾的表现很不满，所以今夏希望离队加盟切尔西，因为两队此前有两笔交易完成，坎特和喝水哥先后从狐狸城加盟切尔西，所以球员愿意的话，这笔交易也将很快达成，奇尔维尔19/20赛季为狐狸城出战33场比赛，打进3球，送出4助攻，整体表现也很稳健。

目前球队还需要送走埃莫森，阿隆索则还将继续留在队内。对于莱斯特城来说去年夏天送走马奎尔，今夏再送走奇尔韦尔的话，新赛季还需要补充防线才行。对于切尔西来说，防线补强更为迫切，因为上赛季很多失分的比赛都是后防自身犯错送分的。

上赛季切尔西打进69球，失54球。18/19赛季打进63球，丢了39球。17/18赛季打进62球，丢38球。16/17赛季打进85球，丢了33球。可以看出三位主帅的处子赛季，失球数都是兰帕德的处子赛季最多，由此可见防线的问题必须第一时间解决才行。

近期切尔西前锋亚伯拉罕接受了俱乐部的采访，谈及了被英格兰国家队征召的事情，明夏还有欧洲杯的赛事，对于豪门球队来说同样是考验，因为球员们势必要分心国家队的赛事。亚布拉罕上赛季初期很惊艳，但是复赛后常常替补等待机会，这也能说明他的表现不足以在争冠的关键时刻撑起进攻大旗，同时证明兰帕德的战术安排无法激活锋霸进攻端的效率，亚布拉罕自身的英超经验也需要累积，但是如果新赛季还这样的话，切尔西则要面临跟严峻的考验。

切尔西最辉煌的时期是穆一期和第二次回归蓝桥的时候，锋霸都是绝对的高效率，所以轻松夺冠也成为必然，从阿布入主至今最犀利的锋线大将就是德罗巴和科斯塔，亚布拉罕能否达到前两位功臣那样的高度也关乎球队的命运。亚布拉罕表示自己想要和切尔西一起拿到英超冠军、欧冠冠军，还想夺得金靴，国家队层面则寄望拿到世界杯冠军。小将的美梦的确可能实现，因为目前的切尔西大笔纳入强援就是冲击冠军，英格兰也是新锐林立，欧洲杯同样有争冠的实力。

唯一令人担心的是下赛季开启之后，球队需要多少时间完成磨合，亚布拉罕能否在强援入主之后在锋线保持高效率，毕竟一个赛季下来不能依靠中场和边路球员的进攻，锋无力一直是困阻切尔西争冠的绊脚石。亚布拉罕从7岁就进入切尔西，并跟随球队拿到很多冠军，当时的队友有目前效力利物浦的奥维-埃亚里亚和女王巡游者的埃贝雷-埃兹。