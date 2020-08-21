巴黎和拜仁将在24日决战，赛前关于两队的实力对比很多，即便多数人看高拜仁，但是大巴黎仍有望夺冠，而无论这两支球队中谁最终笑傲，曼城都会被诟病。因为瓜帅离开巴萨后执教拜仁，始终无法给德甲老大欧冠奖杯。大巴黎和曼城都是金元策略快速崛起的球队，如今跻身豪门行列始终都无法捧起欧冠奖杯，而如果巴黎最终夺冠，曼城则会被更多的质疑，因为阿布扎比入主曼城要比入主巴黎的财团更早。

2008年阿布扎比入主球队之后，5年半投入5.7亿，引进了诸多强援，而今国内奖杯已经不少，但是却始终都没能晋级欧冠决赛，更别说夺冠了，所以近期质疑曼城主帅瓜迪奥拉的言论也很多，毕竟球队欧冠的战绩的确不及巴黎。在英超同样是开启金元策略的是切尔西，2003年7月2日罗曼·阿布拉莫维奇购买了债务缠身的切尔西俱乐部，阿布也是最早开启金元策略的老板，虽然面对很多质疑，欧冠也数次被淘汰，但是2011/12赛季切尔西就先后淘汰巴萨和拜仁夺得欧冠，不到十年就取得这样的佳绩的确令随后的跟风者汗颜。

曼城和切尔西都曾连续两个赛季雄霸英超，不同的是切尔西当时的对手主帅是爵爷和温格，竞争也更激烈，瓜帅率领曼城夺冠的对手主帅要更弱一些。不过对于所有豪门球队来说，欧冠始终是最期待的，所以瓜帅面对质疑也只能接受，一切都要期待下赛季能帮助球队触及欧冠奖杯。

本赛季杀入决赛的大巴黎9年投入12亿，这样大的投入必然有回响，如果夺冠的话也可以和阿布的切尔西相比。曼城方面从瓜帅入主后，俱乐部投入已经超过十亿，近4年的净投入超过5亿，管理层贝里吉斯坦和索里亚诺均是巴萨出身，这也是俱乐部给予主帅又一种支持，国内杯赛和联赛的确是成功的，只是外战不利始终无法解决。

引援方面拉波尔特的转会费比范戴克少了几百万，后者是上赛季利物浦欧冠夺冠的绝对功臣，拉波尔特是队内防线最佳，但是在本赛季欧冠对阵里昂的生死战中出现了错误。第79分钟就是因为拉波尔特传球失误，阿瓦尔直传球助攻登贝莱单刀射门，这样的失误的确很糟糕，也直接导致球队无缘决赛，和范戴克相比拉波尔特的确相形而怯。

一个赛季下来，拉波尔特除了伤病期间，国内赛事还是很稳健，欧冠对阵弱旅的比赛也不错，只是唯一短板是强强对话中就会出错，对阵里昂的两次失误很致命，所以今夏曼城在防守端纳入强援是第一位的。此外一些球员在曼城不得重用，也直接导致其离队，成为球队的损失，萨内就是很明显的例子。

门迪和坎塞洛的表现被认为和转会费相比不成正品，前者伤病太多，后者的表现不温不火，仍需要更多的时间才能证明自己。亚亚-图雷曾经是曼城的绝对功勋大将，但是离队后总是对瓜帅有很多的不满，近期公开表示球队请瓜帅是为了欧冠，但是4年却没拿到冠军奖杯，并认为瓜帅应该庆幸自己不再巴萨，否则早下课了。这的确是令瓜帅难堪的话，不过曼城主帅目前只剩下一年合同，明夏无论有没有欧冠都会挥别了。

亚亚图雷效力曼城8年拿到3个英超冠军，瓜帅入主让他失去了主力位置，所以在2018年夏天离开了球队，因此存在怨念也是有理由的。有趣的是亚亚图雷还表示希望梅西去帮帮瓜帅，否则后者什么都得不到。虽然这员旧将的言论可以忽略，但是瓜帅目前的压力的确是很大的，今夏引援方便的动作关乎下赛季命运。

近日2020/2021赛季英超赛程已经公布，外媒经过计算机推算预测曼城夺英超冠军，利物浦、曼联和切尔西跻身前四，热刺和阿森纳依旧是打欧联，由此可见曼城在国内联赛争冠的支持度还是很高的。此外前曼城队长理查德-邓恩接受采访表示曼城必须纳入那不勒斯中卫库利巴利这样的球员才能重塑后防的稳健，此外认为斯通斯和奥塔门迪以及加西亚中前两位仍可以留队，这样的说法也是对小将加西亚不满意。

库利巴利的确是今夏的热门人物，曼城想纳入这位大将的确不易，事实上孔帕尼离队后，曼城就该选择可以成为后防领袖的球员加盟，而不是依靠目前队内的储备，事实证明目前的球员中没有人可以成为孔帕尼那样的领军人物。除了对库利巴利赞不绝口外，这位名宿认为莱比锡的乌帕梅卡诺也很好，所以今夏曼城的引援思路更清晰，就看高层能否从竞争中胜出了。







