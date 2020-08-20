欧冠半决赛拜仁3比0里昂晋级，两匹黑马在半决赛出局也是正常的，接下来决赛巴黎大战拜仁值得期待，内马尔和莱万的PK将有更多的看点。多数人认为目前内马尔进球总是击中立柱，莱万则是有难以阻挡的进球效率，所以决战一定是拜仁全胜夺冠，巴黎则不会重复巴萨式的惨败。事实上决赛同样是平分秋色的模式，因为进球不易的内马尔并不是没有威胁，他还是具有一力扭转乾坤的能力的。

回看两队本赛季联赛和欧冠的表现，本赛季法甲只打了27轮赛事就结束了，巴黎积68分，战绩是22胜2平3负，打进75球，失24球。欧冠6轮积16分，战绩是5胜1平，打进17球，失2球。拜仁联赛34轮积82分，战绩是26胜4平4负，打进100球，失32球。欧冠6场全胜积18分，打进24球，失5球。两队在联赛都比较强势，欧冠的表现也差不多。因为巴黎所在的小组有皇马这样的强队，拜仁所在的小组只有热刺一支强队，其他球队更弱一些，全胜晋级也是必然的。

淘汰赛拜仁两回合7比1淘汰切尔西，巴黎3比2淘汰多特蒙德，1/4决赛巴黎2比1淘汰亚特兰大，拜仁8比2巴萨。半决赛巴黎3比0莱比锡，法甲老大教育了德甲的黑马，巴黎3比0拿下法甲劲旅里昂，同样教训了法甲的黑马。这两个对手也都实力相近，比分也相同，这也说明两队近期的状态同样相近。欧冠射手榜莱万打进15球位列第一，接下来还寄望超越C罗保持的纪录。拜仁的格纳布里排名第三打进9球，此外托利索、佩里西奇和库蒂尼奥都有3球入账。

巴黎的姆巴佩排名第9，打进5球，伊卡尔迪同样打进5球，迪马利亚和内马分别打进3球。两队都是多点开花，拜仁进球数要更多一些。拜仁淘汰里昂之后，也有人认为巴萨惨败是因为球队想还击，所以被大比分拿下，而里昂开始制造了两次绝佳的机会，但是随后很快丢了两球之后，就只是被动挨打没有太多的威胁，所以才会0比3体面的输球出局。

里昂与拜仁的比赛，一开场里昂频频施压获得绝佳的机会，如果不是德佩错失单刀球机会，拜仁也未必能顺利晋级。当时卡克雷断下蒂亚戈的传球，直接发动反击，德佩突破两名球员后形成单刀，诺伊尔出击封堵不彻底，德佩随后推射偏出，这机会的确太突然也太早了，如果能第一脚命中的话，这场比赛的走势就会完全扭转。第17分钟迪布瓦后场直传戴维斯身后，埃坎比禁区射门被戴维斯封堵，但是仍然不彻底，埃坎比再度得球扣过阿拉巴一脚推射击中立柱。里昂这球没球没的确是不走运，而拜仁糟糕的防线也是很明显的。

足球场上浪费机会是会被惩罚，本场比赛也是这样的规律。拜仁在第二次惊魂时刻过后1分钟就进球了，这也是里昂压上进攻，后防空虚所导致的。当时基米希传球给格纳布里，后者面对多人防守依旧选择在右路内切禁区边缘，然后就果断起脚将球打进。里昂防守球员不敢于下脚，所以成全了对手，门将判断对了方向，但是扑救速度上慢了半拍，因而没能阻挡皮球入网。

下半场登贝莱顶替德佩出战，主帅也是寄望他能有上一场比赛的发挥，登场后的确为球队赢得了机会，只是埃坎比的推射被拜仁门将化解。随后两队都制造了一些威胁，只是库蒂尼奥的进球被吹越位，末尾基米西任意球传中助攻莱万破门锁定胜局。这场比赛里昂的确是很遗憾的告负，也成全了莱万刷个人进球数。

本场比赛数据也揭示了两队的情况，里昂半场有几次威胁但是没有射正，下半场有3次射正却无缘进球，运气和把握机会的能力都不足，全场比赛9次射门。拜仁方面全场19次射门有8次射正打进3球的确更为强势。回看拜仁对阵巴萨的比赛，全场26次射门14次射正打进8球。巴萨全场只有7次射门，5次射正。

接下来巴黎对阵拜仁需要防备先失球，因为一旦让拜仁一球领先后，该队就能牢牢的控制比赛节奏，这样的话很难能威胁到对手的球门，如果可以一球领先的话，拿下拜仁登顶的可能性才会增加。本场比赛也揭示了拜仁的问题，球队的两个边后卫身后的空档太大了，所以才能给里昂那样多的机会，如果本场对手是巴黎的内马尔和姆巴佩，基本可以取得两球领先，这样的话拜仁只能出局了。