欧冠半决赛巴黎圣日耳曼3:0零封莱比锡红牛队晋级决赛，这是老男孩的惊艳一战，因为迪马利亚参与三粒进球，自己打进1球外还送出2次助攻，这位34岁的老将成为绝对的功臣，这样的情景的确令人感慨。内马尔加盟大巴黎也是为了率队夺得欧冠，但是却一直没能跻身决赛，这也是内球王内心最痛的地方，而本赛季则终于圆梦，俱乐部也首次杀入决赛。

本场比赛一开始巴黎就制造了几次极佳的进球机会，可惜内马尔的射门中柱弹出了，随后姆巴佩的进球被判无效，慢镜头回放皮球是击中了内马尔肩膀，后者并不是他的手臂主动碰球。虽然没能进球，但是开场之后的感觉就是很快就能打破僵局，莱比锡也并不保守。第13分钟迪马利亚定位球传中球助攻马尔基尼奥斯头球破门，这样早破门也意味着是一场大胜。

因为此前对阵亚特兰大的比赛中内马尔有威胁，但是进球却偏晚，即便姆巴佩替补登场后改变了局面，但是本场比赛前，对他能否首发出战还是存在疑问的。再就是球员登场后是否还会受到伤病方面的影响也是存在疑问的，所以本场比赛的第二粒进球的确更为关键，因为2球领先基本就锁定胜局的。

这粒进球是因为莱比锡的古拉奇传球失误，帕雷德斯前抢断后传给内马尔，后者脚后跟妙传助攻迪马利亚单刀球破门。内马尔本场没能进球也是因为每次射门都被立柱阻挡，因为上半场第35分钟和补时阶段的两次射门都击中立柱和擦着立柱偏出，这也是很遗憾的事情。巴黎下半场抢开局奏效，第56分钟迪马利亚直传贝尔纳特，门将勉强扑出皮球，埃雷拉抢断导致穆基勒倒地，迪马利亚得球后直接在左路再度传中助攻贝尔纳特头球破门。巴黎进球后裁判等待VAR建议之后才确定进球有效，这个时候莱比锡已经绝望了，因为连追三球是无可能了。

或许赛前谁都没想到巴黎可以用56分钟就短平快的将比赛定格了，莱比锡全场射门14次，射正3次，巴黎同样14次射门有9次射正打进3球，巴黎的确是实力碾压了对手。上一场力挫马竞的奥尔莫只打了半场的比赛，表现也很一般，替补奇兵亚当斯上轮比赛打了18分钟就打进一球淘汰马竞，本场比赛替补登场打了26分钟的比赛0射门。可以看出巴黎的防线也是有效的限制了对手的发挥，莱比锡本赛季已经证明了自己，本场比赛是储备了欧冠的经验，毕竟巴黎的实力优于马竞，输球也不丢人。

内马尔今年已经28岁了，本场与进球差之毫厘，倒是给队友送出的支持更多，也有1次助攻，赛后被认为是射术减弱。事实上内球王是更有团队意识，球队赢球才是目标，个人数据不是在第一位的，这样的巨星才是球队所需要的。目前的足坛的确有一些球队过于依靠一个人的发挥，结果就是最终出局，巴黎目前有多点开花的意思，迪马利亚本场的关键性也提升了，接下来决战拜仁和里昂的胜者也需要三位大将齐发威才能顺利拿下对手。

拜仁和里昂一个进攻火力强，一个则是攻防平衡，也能给强队制造麻烦，相比之下巴黎对阵大黑马或许需要更多的力气。因为巴黎对阵亚特兰大相对难一些，而战莱比锡更容易，德甲球队先后力挫热刺和马竞实力比亚特兰大更强，但是却扑倒在巴黎的脚下，这也说明巴黎遭遇实力相近的对手更有胜算。

内马尔率队晋级决赛也令巴萨球迷难过，如果内球王辅助梅西，或许最终晋级的就是巴萨了，而如果本赛季内马尔能带给巴黎一座欧冠奖杯的话，未来选择重回巴萨的可能性的确会有所提升，只是那个时候梅西是否依旧选择继续在巴萨坐镇是个未知数。回看近几个赛季欧冠中几支球队的战绩，拜仁曾多次接近奖杯，只是最终都遗憾出局。拜仁上一次夺得欧冠是在12/13赛季球队杀入决赛，最终2比1多特夺冠。球队当时在半决赛两回合4比0、3比0拿下巴萨晋级，本赛季2比8再送宇宙队出局的确是旧戏再度上演了。

拜仁13/14赛季半决赛0比1、0比4不敌皇马无缘决赛，巴萨上一次夺欧冠是14/15赛季，球队3比0、2比3拜仁晋级决赛，最后3比1夺冠，拜仁欧冠的痛点比较多，因为都是距离夺冠最后一步才止步的，也留下了诸多的遗憾。本赛季晋级决赛还差一步，明晨如果爆冷不敌里昂出局的话，将酿成本赛季最大冷门，不过预估出局的几率不大。

拜仁15/16赛季0比1、1比2马竞无缘决赛，西甲的双马似乎是德甲老大的克星，总能阻断球队的欧冠之路。17/18赛季拜仁1比2、2比2皇马无缘决赛，本赛季西甲球队已经全军覆没，法甲劲旅的确很难阻挡拜仁。不过如果这一次还无缘决赛的话，那么拜仁上下都需要反思了，或许只能认命了。巴萨从瓜帅离队，内马尔随后也挥别球队之后，球队就很少杀入欧冠决赛，上赛季巴萨3比0、0比4利物浦无缘决赛也是成全了对手，红军最终力压热刺登顶。

近8个赛季巴黎始终都无法晋级决赛，接下来的则需要做足准备，因为决赛中面对任何对手都需要全力以赴，所幸的是球队比对手有更多的时间备战。回看近8个赛季淘汰巴黎的球队，12/13赛季球队2比2、1比1巴萨，因为客场进球少而无缘半决赛。13/14赛季主场3比1、客场0比2再度无缘半决赛，14/15赛季巴黎主场1比3、客场0比2同样无缘半决赛，15/16赛季客场2比2、主场0比1曼城再度无缘半决赛。

16/17赛季对于巴黎来说是黑色的记忆，球队主场4比0巴萨，次回合客场0比6不敌宇宙队无缘8强。17/18赛季巴黎同样无缘八强战，球队客场1比3、主场1比2皇马出局。18/19赛季巴黎客场2比0、主场1比3被曼联淘汰，再度无缘8强，这三个赛季是沉重的，因为距离欧冠奖杯越来越远，内马尔也承受了巨大的压力。所幸的本赛季球队已然晋级决赛，接下来只要赢一场就能夺冠，同时也能完成多年梦想。

拜仁近8个赛季的确战绩出色，但是距离奖杯越近压力也越大，总是在最关键的比赛中出局也很伤士气。本赛季的莱万的确如日中天，本赛季进球数目前第一，本赛季也是队内老将圆梦欧冠的最后时间，明晨就看球队能够越过本赛季最大黑马里昂了。

巴黎淘汰莱比锡的比赛中，内马尔3次射门无射正，传2次威胁球，送出1次助攻，8次过人，2次犯规，7次被犯规，46次传球的成功率为84.78%。对手防守的重心都放在内马尔这里，其他球员则可以制造更多的机会，内马尔无私传球就是再正确不过了。姆巴佩本场出战86分钟，4次射门3次射正，传2次威胁球，5次过人，1次犯规和被犯规，25次传球的成功率80%，没进球的确有一些遗憾，不过就本场的威胁度延续的话，在决赛中也一定可以发挥威力。

迪马利亚本场同样出场87分钟的比赛，2次射门全部射正打进1球，传5次威胁球，送出2次助攻，4次过人，4次解围，41次传球的成功率85.37%，他是本场的关键先生。在欧冠老将都是球队的至宝，对阵拜仁一战还需要一种这员老将，因为内马尔可以在严防中传球就不错了，的确不能指望他在三人盯防的情况下进球了。







