2020年8月18曼城真核大卫-席尔瓦加盟西甲的皇家社会，因为这位球员极其出色，也是大师级的水平，所以很多非曼城球迷也都送出祝福。席尔瓦重返西甲也是回家了，因为这样可以更多的陪伴家人。此前的传闻中爆出拉齐奥曾为席尔瓦开出很优厚的待遇和其他，最终后者仍选择西甲一定是有其他原因的，在这里只想祝福这位大师级球员下一站能有更好的表现。

皇家社会本赛季排名西甲第六，球队拥有下赛季欧联杯的资格，这也预示着席尔瓦下赛季可以率队在欧战中征战，有他助力也可能会有更好的战绩，甚至触及冠军。席尔瓦为曼城效力十年，斩获很多座冠军奖杯，离开的时刻他称从不后悔加盟曼城，球队有家的感觉，并称自己永远都会是一个曼城人。

席尔瓦还提及了队友阿奎罗，并称自己时刻都在为后者制造得分机会，彼此默契度十足。事实上的确如此，阿奎罗在曼城也创造了很多数据，进球效率也一直很高，这些功绩中也有席尔瓦的功劳。相关的数据显示曼城近13赛季中，阿圭罗有11赛季进球上20，近7赛季都达到20+，这样的高效率没有随着大将年龄的叠加而改变，也说明球员的优势以及队友席尔瓦的支持，还有瓜帅的战术上的支持。

阿奎罗在马竞期间的2007/08赛季打进27球，08/09赛季打进21球，09/10赛季打进19球，10/11赛季打进27球。加盟曼城后的2011/12赛季就打进30球，12/13赛季打进17球，13/14赛季打进28球，14/15赛季打进32球，15/16赛季打进29球，16/17赛季打进33球，17/18赛季打进30球，18/19赛季打进32球，19/20赛季打进20球。可以看出加盟曼城之后进球效率就提升了，此后更是延续了高效率，这离不开队友的帮助和席尔瓦的助攻。

曼城的崛起离不开席尔瓦这样的球员，队友也总是对他赞不绝口，并以他为楷模。席尔瓦记忆中自己最佳的表现是6比1拿下曼联的比赛，当时他助攻哲科破门。事实上曼城早年的崛起的那些赛季，这些功臣们的表现的确是极其关键，他们不仅仅帮助球队赢球，还树立了楷模形象，影响着无数年轻球员，哲科也是极其令人尊敬的球员。

对于将自己带到曼城的曼奇尼，席尔瓦也是很感激的，事实上这位主帅对于曼城也是极其重要的，和席尔瓦也是伯乐和千里马的关系，也成就了席尔瓦辉煌的十年职业生涯。曼城跻身豪门并豪取英超两连冠也是这十年间最高处，本赛季错失欧冠决赛的机会的确是遗憾，不过对于席尔瓦来说十年已经是完美的了。

很多时候当一个人离开，一个时代也将结束了，总是会有很多感慨，曼城王朝第一代的功臣和主帅的确该被记忆的。前队长孔帕尼都开始当教练了，一切都会是一个新的展示，下赛季还要看席尔瓦在西甲征战了。目前席尔瓦和皇家社会签约至2022年，身披21号战袍，厄德高回归皇马后，这个球衣号码空了下来。

回看席尔瓦为曼城效力的最后一场比赛，他只有6分钟的出场时间，在这样少的时间里他传出一次威胁球，1次过人，共有8次传球的成功率百分百。这场比赛后，席尔瓦成为自34年前保罗-鲍尔以来第一位出场次数位居队史前十的球员，这也是个人职业生涯值得记忆的一个数据。此外他为曼城在欧战中征战70场比赛也创下了队史记录。

大卫-席尔瓦一共为曼城出战436场比赛，打进77球，送出140次助攻，，随球队一起拿到4个英超冠军、2个足总杯冠军、5个联赛杯冠军和3次社区盾杯冠军，席尔瓦始终都是夺冠的绝对功臣。大卫-席尔瓦深得球迷喜爱，同时俱乐部高层也给予其他球员所没有的特殊待遇，除了要树立雕像外，还会为大卫-席尔瓦在曼城足球学院特设定马赛克镶嵌画铺设的训练场。未来的球员们也会在这块球场训练，寄望可以有人可以成为未来曼城的栋梁。

本赛季球队主场5比0大胜纽卡的比赛中席尔瓦一射两传更为关键，比赛中他有4次射门2次射正，打进1球，传4次威胁球，送出2次助攻，6次过人，2次抢断1次成功，1次被犯规，112次传球的成功率94.64%。那场赛后球迷们也感慨这样的大将无法留下来，如今大师已经加盟皇家社会，仍有球迷认为如果席尔瓦愿意留下来打多半场的比赛，他的能力和体能也足以应对，可以看出人们对席尔瓦的不舍和认可以及信任。



